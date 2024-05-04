The Boys'un 4. sezonundan beklenen fragman geldi

Yozlaşmış süper kahramanların kafalarına eseni yaparak pek çok sayıda sivilin ölümüne sebep olduğu bir evrende geçen dizi, yeni sezonunda siyaset dünyasına da el atacak. 4. sezonda, The Boys evrenindeki en azılı kötülerden biri olan Homelander, süper kahraman rolünün kendisine getirdiği popülariteyi kullanarak Beyaz Saray'ın kontrolünü ele geçirmeye çalışacak.
The Boys 4. Sezon, 13 Haziran'da Başlayacak
4. sezondan yayınlanan bu fragman, süper güçlere sahip olanlarla sıradan insanlar arasındaki mücadelenin yeni sezonda daha da kızışacağını gösteriyor. Öte yandan dizinin şiddet dozajı de en az eski sezonlardaki kadar yüksek olacak gibi görünüyor.
Daha önce paylaşılan bilgilerde, Vought'un, pek çok üyesini kaybeden The Seven'ı yeniden canlandırmak için bu "kahraman" takımına yepyeni üyeler ekleyeceği açıklanmıştı. Yayınlanan fragmanda bu üyeleri de görme şansı yakalayıyoruz. Görünen o ki Seven'da hem Black Noir'ın hem de Queen Maeve'in yerini alacak iki yeni "kahraman" olacak. Son olarak, yeni sezonda diziye dâhil olacağı açıklanan Jeffrey Dean Morgan (The Walking Dead) da fragmanda kısaca boy gösteriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.