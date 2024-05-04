The Boys'un 4. sezonundan beklenen fragman geldi

Tam Boyutta Gör Amazon Prime Video'nun en popüler dizisi olan The Boys, önümüzdeki ay yeni sezonuyla ekranlara geri dönecek. 13 Haziran'da izleyici ile buluşacak olan 4 .sezon için tanıtım çalışmalarına hız veren Amazon, heyecanla beklenen 4. sezondan ilk uzun fragmanı yayınladı.

Yozlaşmış süper kahramanların kafalarına eseni yaparak pek çok sayıda sivilin ölümüne sebep olduğu bir evrende geçen dizi, yeni sezonunda siyaset dünyasına da el atacak. 4. sezonda, The Boys evrenindeki en azılı kötülerden biri olan Homelander, süper kahraman rolünün kendisine getirdiği popülariteyi kullanarak Beyaz Saray'ın kontrolünü ele geçirmeye çalışacak.

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The Boys 4. Sezon, 13 Haziran'da Başlayacak

4. sezondan yayınlanan bu fragman, süper güçlere sahip olanlarla sıradan insanlar arasındaki mücadelenin yeni sezonda daha da kızışacağını gösteriyor. Öte yandan dizinin şiddet dozajı de en az eski sezonlardaki kadar yüksek olacak gibi görünüyor.

Daha önce paylaşılan bilgilerde, Vought'un, pek çok üyesini kaybeden The Seven'ı yeniden canlandırmak için bu "kahraman" takımına yepyeni üyeler ekleyeceği açıklanmıştı. Yayınlanan fragmanda bu üyeleri de görme şansı yakalayıyoruz. Görünen o ki Seven'da hem Black Noir'ın hem de Queen Maeve'in yerini alacak iki yeni "kahraman" olacak. Son olarak, yeni sezonda diziye dâhil olacağı açıklanan Jeffrey Dean Morgan (The Walking Dead) da fragmanda kısaca boy gösteriyor.

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