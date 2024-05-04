Yeni Renault SYMBIOZ tanıtıldı! 10.300 dolara Çinli SUV - DH Oto Gündem

Programımızda bu hafta suda yüzen YangWang U8'i andıktan sonra yeni Renault Symbioz, Chery Tiggo 9 PHEV ve makyajlı Tiggo 7 gibi haftanın öne çıkan konularını değerlendirdik. Bize destek olmak için lütfen kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler!
Video akışı:
00:00 - Giriş
02:48 - Suda yüzen elektrikli SUV: YangWang U8
08:00 - 2024 Chery Tiggo 7, 10.300 dolara Çin'de satışa çıktı
20:05 - Yeni Renault Symbioz tanıtıldı
30:00 - Yarı spor otomobil yarı pickup: Italdesign'ın yeni konsepti tanıtıldı
35:06 - Lexus LBX Türkiye'de satışa sunuldu
44:00 - Yeni Chery TIGGO 9 PHEV tanıtıldı
52:43 - Çinli Passat, yeni Volkswagen Magotan ortaya çıktı