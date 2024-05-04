Yeni Renault SYMBIOZ tanıtıldı! 10.300 dolara Çinli SUV - DH Oto Gündem

Programımızda bu hafta suda yüzen YangWang U8'i andıktan sonra yeni Renault Symbioz, Chery Tiggo 9 PHEV ve makyajlı Tiggo 7 gibi haftanın öne çıkan konularını değerlendirdik.

Programımızda bu hafta suda yüzen YangWang U8'i andıktan sonra yeni Renault Symbioz, Chery Tiggo 9 PHEV ve makyajlı Tiggo 7 gibi haftanın öne çıkan konularını değerlendirdik. Bize destek olmak için lütfen kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler!

Video akışı:

00:00 - Giriş

02:48 - Suda yüzen elektrikli SUV: YangWang U8

08:00 - 2024 Chery Tiggo 7, 10.300 dolara Çin'de satışa çıktı

20:05 - Yeni Renault Symbioz tanıtıldı

30:00 - Yarı spor otomobil yarı pickup: Italdesign'ın yeni konsepti tanıtıldı

35:06 - Lexus LBX Türkiye'de satışa sunuldu

44:00 - Yeni Chery TIGGO 9 PHEV tanıtıldı

52:43 - Çinli Passat, yeni Volkswagen Magotan ortaya çıktı

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