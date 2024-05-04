Kim Nerede? 75 The Boys'un 4. sezonundan beklenen fragman geldi 70 Amazfit, uygun fiyatlı akıllı saatini tanıttı: Büyük ekran, 26 gün pil ömrü 56 "Killed by Google": Google Arama açıkça ölüyor, ama neden?
Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Standart Oynatıcı MP3 Ses
    Sıradaki Video
    0 sn. ▶
    İPTAL ET

    Yeni Renault SYMBIOZ tanıtıldı! 10.300 dolara Çinli SUV - DH Oto Gündem

    Programımızda bu hafta suda yüzen YangWang U8'i andıktan sonra yeni Renault Symbioz, Chery Tiggo 9 PHEV ve makyajlı Tiggo 7 gibi haftanın öne çıkan konularını değerlendirdik.

    Programımızda bu hafta suda yüzen YangWang U8'i andıktan sonra yeni Renault Symbioz, Chery Tiggo 9 PHEV ve makyajlı Tiggo 7 gibi haftanın öne çıkan konularını değerlendirdik. Bize destek olmak için lütfen kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler!

    Video akışı:

    00:00 - Giriş

    02:48 - Suda yüzen elektrikli SUV: YangWang U8

    08:00 - 2024 Chery Tiggo 7, 10.300 dolara Çin'de satışa çıktı

    20:05 - Yeni Renault Symbioz tanıtıldı

    30:00 - Yarı spor otomobil yarı pickup: Italdesign'ın yeni konsepti tanıtıldı

    35:06 - Lexus LBX Türkiye'de satışa sunuldu

    44:00 - Yeni Chery TIGGO 9 PHEV tanıtıldı

    52:43 - Çinli Passat, yeni Volkswagen Magotan ortaya çıktı

    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız