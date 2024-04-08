İddialı fiyat, güçlü özellikler: Tecno Spark 20 Pro

Fiyatına nazaran sahip olduğu 108MP kamera, 256 GB depolama, 12+9 RAM, ve Helio G99 işlemcisiyle güçlü bir yapı sunan Tecno Spark 20 Pro'ya yakın plan çalıştık.

İnceleme alanımızda Tecno Spark 20 Pro modeli var. Cihaz kamera çıkıntısını saymazsak sadece 7,6 mm kalınlığında şık bir telefon. Yuvarlatılmış kenarlar ve ince düz çerçevesi bulunan telefonunun ekran boyutu göz önüne alındığında 179 gram ağırlığı, oldukça hafif hissettiriyor. Spark 20 Pro, ele iyi oturuyor ve iyi bir yapım kalitesi ile sağlam bir kasa hissiyatı veriyor. Tecno Spark 20 Pro, siyah, beyaz ve altın rengi modellerde geliyor ve kasaların arka kısmında mat bir kaplama kullanılmış. Biz bu çekimi yaparken fiyatı 10 bin TL altında olan Spark 20 Pro, bu ücreti karşılığında cömert bir şekilde 256 GB depolama alanı ve 8+8 şeklinde 16 GB RAM kapasitesi sunuyor.

Burada 8 GB RAM’e dahili depolama alanından Memory Fusion teknolojisi destek vererek 16 GB’a çıktığını söyleyelim. İncelememizde yer alan model 8+8 GB RAM modeli. Ama bu ürünün bir de 12+9 GB RAM modeli de bulunuyor. Özellikle boost ile 21 GB RAM kapasitesine çıkan modele dikkat çekmek istiyorum. Bu cihazın fiyatı ise yine bu çekim yapıldığı sırada 12500 TL civarında ve özellikleri göz önüne alındığında bu onu daha da cazip hale getiriyor. Cihazın performansına baktığımızda MediaTek Helio’nun G99 işlemcisiyle geldiğini görüyoruz. Çift oyun motoruna sahip olan Tecno POVA 4, POVA 4 PRO ve POVA 5’te de yer alan bu işlemci orta segmentte oyuncu telefonu arayanlar için ideal bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor. 6 nanometre teknolojisiyle üretilmiş olan 8 çekirdekli bu işlemci, az önce bahsettiğimiz 8+8 veya 12+9 GB arttırılabilir RAM kapasitesi ve 256 GB’a varan büyük depolama alanı ile birleşince ideal bir cihaz kimliğine kavuşturuyor.

Özellikle oyun için optimize edilmiş olan 8 çekirdekli işlemci ile oyunların yanı sıra uygulamalarda da akıcılık ve performans sağlanmış. Geniş depolama alanı da fotoğraf, video ve uygulama kurulum alanı gibi verilerin rahat bir şekilde saklanmasına imkan veriyor. Spark 20 Pro'da çift SIM kart desteği var ve 256 GB hafızaya sahip olduğu için çok gerek olmayacağını düşündüğüm microSDXC kart slotu bulunuyor. Wifi kablosuz aktarım hızlarında ve şebeke çekim gücünde başarılı olan cihaz HiOS 13.5 versiyonu ile geliyor. Android 14 tabanlı model kutudan çıktığı gibi güncel diyebiliriz.

Ön kameranın etrafında dynamic port yani dinamik ada, dinamik çentik bulunuyor. Bu sayede ilgili alan kullanıcıya rahatsızlık vermeden yalnızca gerektiğinde uygulamalarla aktifleşiyor, örneğin yüz tanıma ile telefon kilidini açtığınızda, arama geldiğinde, pil azaldığında ve benzeri durumlarda bilgi veriyor. Buradaki önemli noktalardan biri, Tecno’nun bu dynamic port’u kendisinin geliştirmiş olması, üçüncü taraf uygulamalardan biri olmaması. Bu sayede bu alanın daha fazla işlev kazanması ve kullandırılması mümkün.

Tecno Spark 20 Pro'nun FHD+ çözünürlük sunan 6.78 inç boyutundaki ekranı, 120Hz tazeleme hızına sahip. 2460x1080 piksel çözünürlük sunan ekranın bu tazeleme hızına alıştığınızda daha düşük hızlardaki ekranlarda bunu hissetmeye ve bir nevi konforsuzluk hissetmeye başlıyorsunuz. Dokunmatik ekran hassas ve duyarlı. Ekranda yer alan görünmez Parmak izi tarayıcısına parmak kaydedildiğinde, çok hızlı ve güvenilir bir şekilde algılayabiliyor. Yüz tanıma özelliği de parmak izi gibi gayet hızlı çalışıyor.

Spark 20 Pro üzerindeki kamera kurulumunda Tecno'nun yıldızı 108 megapiksellik ana kamera autofocus özelliğiyle, F/1,75 diyafram açıklığına sahip. 6P Lens ile donatılmış olan kamera Nonapiksel Plus-ISOCELL Kamera Teknolojisine sahip. Bu, özellikle düşük ışık ortamlarında fotoğraf kalitesinde yaşanan ışık kaybını ve yanı sıra soluk renkleri ortadan kaldırmaya yönelik geliştirilmiş bir teknoloji. Düşük ışık ortamında "Nine-in-One" yani 9’u 1 arada teknolojisine sahip Nonapiksel Plus teknolojisi, kamera piksellerinin birleşerek boyutlarını büyütmelerine, bu sayede tek bir pikselin ışık duyarlılığını yüzde 900 oranında artırmasına imkan tanıyor. Özellikle süper gece modundaki fotoğraflar daha net, parlak ve canlı yakalanabiliyor.

Kamera lenslerini metal çerçeveler sarıyor ve kamera birimini oluşturan alüminyum alaşım materyal, kamera modülünü çevreleyen şeffaf DECO tasarımı ile bir araya gelmiş. Arka kısımda 3 lens bulunan cihazda, portrede alan derinliği efektleri için 2MP çözünürlüklü bir destek kamerası ile aynı şekilde 2MP çözünürlüklü görüntü üreten bir makro kamera yer alıyor. Ana kamera telefonun fiyatına göre oldukça iyi fotoğraflar çekiyor. Görüntülerin keskinlik ve detay seviyesi bu fiyat aralığındaki diğer telefonlara göre dikkat çekici. Genel olarak fotoğraflar 10 bin TL altındaki bir telefon için yüksek kalitede diyebiliriz. Düşük ışıkta çekilen fotoğrafların netliği genel olarak iyi. Kısıtlı aydınlatma koşullarında yapılan video çekimlerine baktığımızda yine iyi sonuçlar alındığını görüyoruz.

Gelelim ön kameraya. Ön yüzde bizi son derece iyi selfiler yakalayabilen 32 megapiksellik bir kamera karşılıyor. Ön kameranın üst kısmında yer alan çerçeveye gömülü donanımsal çift flaş ışığı sayesinde, ışığın minimumda olduğu ortamlarda canlı fotoğraf ve videolar çekmek mümkün. Ayrıca ön kamera flaşında yer alan ayar ile üç farklı kademe ile flaş parlaklık seviyesini kontrol edilebiliyor. Böylece soğuk, doğal ve sıcak olmak üzere flaş 3 farklı tonda kullanıcı için iyi seçenekler üretmeyi kolaylaştırıyor. Aynı anda hem ön hem arka kamera ile çekim yapabiliyorsunuz. Vlogger’lar için olduğu kadar son kullanıcı için de bu özellik aslında değerlendirilebilir, keyifli bir seçenek.

Ön kameradaki geniş açı desteği daha kolay ve buna göre daha güzel sonuçlar alınmasını sağlıyor. Yapay Zeka destekli kamera sistemi işinizi kolaylaştırıyor ve daha iyi sonuçlar alınmasına imkan tanıyor. Telefonun alt ve üst kısımlarında bulunan hem DTS hem de Hi-Res sertifikasına sahip çift hoparlör ile video izlerken, oyun oynarken ya da müzik dinlerken iyi bir ses deneyimini sunan Spark 20 Pro’da Stereofonik Ses Teknolojisi de yer alıyor. Bu özellik ile Çift hoparlörlü ses sistemi, yön algılama teknolojisi ile telefonu hangi yönde ve açıda tuttuğunuza göre ses çıkışını otomatik olarak ayarlıyor ve stereo ses deneyimini geliştiriyor.

Selefi olan Spark 10 pro modelinde mono hoparlör olduğunu anımsarsak halefi Spark 20 Pro’da artık ses anlamında ciddi geliştirmeler sunulduğunu rahatlıkla görebiliyoruz. Tüm TECNO modellerinde bulunan ELLA Asistan sayesinde, entegre şekilde çalışan ChatGPT ile kendi isteğinize göre şekillendirebileceğiniz, benzersiz duvar kağıtlarını neredeyse hiç bir uğraş vermeden birkaç saniye içinde oluşturabiliyorsunuz. Gerisi sizin prompt yani istem gücünüze, hayal gücünüze kalıyor. Tecno'ya ait olan bu uygulama ile kolaylıkla yeni duvar kağıtları ve görseller elde edebiliyorsunuz. ELLA Asistanın gömülü halde geldiği cihazdaki ChatGPT sayesinde yazılı Türkçe komutlar alınabiliyor ve anında çeviri ile güncel veriler çekilebiliyor. Bir de ELLA çeviri özelliği var. Bu özellik ile seçtiğiniz metinler tercüme edilebiliyor ve hatta sosyal çeviri işleviyle mesajlaşmalar da anlık çeviri hizmeti ile tercüme edilebiliyor. Dilerseniz yüz yüze sohbetlerde ELLA’nın sesi algılayarak anında çeviri yapmasını da sağlayabiliyorsunuz.

IP53 ile sınırlı bir miktar su ve bozulmayacak kadar toza karşı dayanıklılık sertifikasına sahip olan cihaz, 2 yıl garanti ile satılıyor. 33 Watt’a kadar şarj edilebilen cihazda gün boyu standart bir kullanımda ihtiyaçları karşılayacak 5000 mAh'lik batarya bulunuyor. Az bir fiyata, bol miktarda depolama alanının yanı sıra ana kamerası ile keskin görüntüler ve ön kamerası ile harika selfie'ler üretebilen bir kamera sistemi sunan Spark 20 Pro, iyi hoparlörlere sahip, ağır değil ve yuvarlak kenarları ve ince çerçevesi ile modern bir görünüme sahip.