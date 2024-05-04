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    Amazfit, uygun fiyatlı akıllı saatini tanıttı: Büyük ekran, 26 gün pil ömrü

    Fitness teknolojisi markası Zepp Health, yeni, uygun fiyatlı akıllı saatini tanıttı: Amazfit Bip 5 Unity. Yeni Amazfit akıllı saat küresel pazarda satışa sunulacak.
    Amazfit Bip 5 Unity akıllı saat tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Amazfit, Amazfit Bip 5 Unity adını verdiği yeni akıllı saatini tanıttı. Yeni model Amazfit Bip 5’in çoğu özelliğini alıyor, ufak tasarım değişiklikleriyle ayrılıyor.

    Amazfit Bip 5 Unity özellikleri ile neler sunuyor?

    Amazfit Bip 5 Unity, muadillerinden daha ince ve plastikten yapılmış orta çerçeve yerine paslanmaz çelik orta çerçeveye sahip. Daha az ağırlığa sahip; 25 gram. Daha ufak boyutuna rağmen 320 x 380 piksel çözünürlük sunan 1.91 inç dokunmatik ekrana sahip. Akıllı saat, 300 mAh bataryadan güç alıyor. Pil tasarruf modu açıldığında 26 güne kadar, normal kullanımda da 11 güne kadar pil ömrü sunuyor. Ekran, çizilmelere karşı dayanıklı olması için 2.5D temperli camdan yapılmış ve parmak izi bırakmadığı söylenen bir kaplamayla kaplanmış. Suya dayanıklılığı sağlayan IP68 sertifikası da mevcut. Bluetooth arama için bir hoparlör ve mikrofon bulunuyor.

    Yeni Amazfit saat, kalp atış hızını, kandaki oksijeni ve stres seviyesini takip eden bir sensöre sahip. Saat, herhangi bir anormallik algılarsa sorunu hızlı bir şekilde çözmenize yardımcı olan akıllı sağlık uyarısı gösteriyor. Örneğin; çok stresli olduğunuzda saat sizi nefes egzersizi yapmaya yönlendiriyor.

    Bip 5 Unity, kaya tırmanışından dansa kadar 120’den fazla spor moduyla geliyor. Altı farklı kardiyo egzersizini otomatik olarak algılayabiliyor. Yani, belli egzersizleri yapmaya başladığınızda saatten antrenmanı seçmenize gerek kalmıyor, saat kendisi otomatik olarak ilerlemenizi kaydediyor. Yapay zeka asistanı olarak Amazon Alexa ve 70’in üzerinde indirilebilir uygulama desteği var. Bunun için telefondan Zepp uygulamasını kullanıyorsunuz. Önceki modelden farklı olarak yerleşik GPS bulunmuyor. GPS verilerini almak için saati telefonunuza bağlamanız gerekiyor.

    Amazfit Bip 5 Unity fiyatı

    Amazfit Bip 5 Unity akıllı saat, 70 dolar fiyat etiketiyle satışta.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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