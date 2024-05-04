Amazfit, uygun fiyatlı akıllı saatini tanıttı: Büyük ekran, 26 gün pil ömrü

Tam Boyutta Gör Amazfit, Amazfit Bip 5 Unity adını verdiği yeni akıllı saatini tanıttı. Yeni model Amazfit Bip 5’in çoğu özelliğini alıyor, ufak tasarım değişiklikleriyle ayrılıyor.

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Amazfit Bip 5 Unity özellikleri ile neler sunuyor?

Amazfit Bip 5 Unity, muadillerinden daha ince ve plastikten yapılmış orta çerçeve yerine paslanmaz çelik orta çerçeveye sahip. Daha az ağırlığa sahip; 25 gram. Daha ufak boyutuna rağmen 320 x 380 piksel çözünürlük sunan 1.91 inç dokunmatik ekrana sahip. Akıllı saat, 300 mAh bataryadan güç alıyor. Pil tasarruf modu açıldığında 26 güne kadar, normal kullanımda da 11 güne kadar pil ömrü sunuyor. Ekran, çizilmelere karşı dayanıklı olması için 2.5D temperli camdan yapılmış ve parmak izi bırakmadığı söylenen bir kaplamayla kaplanmış. Suya dayanıklılığı sağlayan IP68 sertifikası da mevcut. Bluetooth arama için bir hoparlör ve mikrofon bulunuyor.

Yeni Amazfit saat, kalp atış hızını, kandaki oksijeni ve stres seviyesini takip eden bir sensöre sahip. Saat, herhangi bir anormallik algılarsa sorunu hızlı bir şekilde çözmenize yardımcı olan akıllı sağlık uyarısı gösteriyor. Örneğin; çok stresli olduğunuzda saat sizi nefes egzersizi yapmaya yönlendiriyor.

Bip 5 Unity, kaya tırmanışından dansa kadar 120’den fazla spor moduyla geliyor. Altı farklı kardiyo egzersizini otomatik olarak algılayabiliyor. Yani, belli egzersizleri yapmaya başladığınızda saatten antrenmanı seçmenize gerek kalmıyor, saat kendisi otomatik olarak ilerlemenizi kaydediyor. Yapay zeka asistanı olarak Amazon Alexa ve 70’in üzerinde indirilebilir uygulama desteği var. Bunun için telefondan Zepp uygulamasını kullanıyorsunuz. Önceki modelden farklı olarak yerleşik GPS bulunmuyor. GPS verilerini almak için saati telefonunuza bağlamanız gerekiyor.

Amazfit Bip 5 Unity fiyatı

Amazfit Bip 5 Unity akıllı saat, 70 dolar fiyat etiketiyle satışta.

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Amazfit Bip 5 Unity akıllı saat tanıtıldı: İşte özellikleri