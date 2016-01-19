Corsair'ın tepe modellerinden HX850i güç kaynağı incelemesi

Bu videomuzda yetenekli üreticilerden Corsair'ın üst segment bir kasa kuracak kullanıcılara hitap eden HX850i güç kaynağını CrossfireX kurulumda uç limitlere kadar test ediyoruz, inceliyoruz.





Corsair yetenekli üreticilerden biri, power supply tarafında da bu yeteneklerini konuşturup ürünlerini geniş bir yelpazeye yaymış, ayırıcı nitelikleri vurgular bir biçimde. Ax başta bulunmak üzere sırasıyla tepe seriler Hx, Rm, Rm, ardından da daha ekonomik, alt kategorideki cs, cx serisi güç kaynaklarını görüyoruz. Hx serisi ise yüksek kalite komponentlerle, titanium’dan sonra ikinci en üst düzey verimlilik sertifikası platinium sertifikasına sahip olması ve Corsair'ın bazı kendine has özellikleri bulundurmasıyla diğer serilerden ayrılıyor.





Corsair Hx850i, siyah ve mavi temalı bir kutuyla geliyor. Kutu içerisinde şık ve kaliteli bir taşıma kılıfı, kablolar, güç kaynağının kendisi, küçük bir yapıştırma ve kullanıcı rehberiyle beraber garanti belgesi çıkıyor, Corsair HX serisi güç kaynakları 7 yıl garantililer ki hayli uzun bir süre.





Kablo çantası dolu dolu, temel kablolar haricinde 12 depolama birimine ve 6 ekran kartına güç verecek kadar kablo çıkıyor, segmenti gereği bu tarafta hiçbir şeyden kaçınılmamış.





Kabloların tamamı düşük profilli, portlarına kadar siyah plastik ile kaplı, gayet diri ve kaliteli duruyorlar. Eğilip bükülmeleri zor kablolar, kurulum esnasında biraz zorluk yaşatabiliyor ama değiyor, zira dipdiri duruyorlar, görünümü güçlendiren bir detay.





Kabloların arasında bazı serilerin tepe, bazı serilerin de tümünde bulunan Corsair Link kablolarıyla karşılaşıyoruz, birisi dijital arayüz diğeri de usb kablosu, standart sistemlerde usb olanı kullanıyoruz. Güç kaynağı ve sistem arasındaki bağlantıyı sağlayan bu küçük kablonun işlevi ise çok büyük.





Corsair Hx850i tasarımsal açıdan sade ve güçlü görünüyor. Hafif dokulu ve mat siyah renkteki güç kaynağının sol yanında siyah ve mavi renkli yapıştırma ile serisine atıfta bulunulmuş. Üstünde ise güç değerleri belirtilmiş. 3.3v ve 5v kanalından 25amper , 12v kanalından ise 71amper güç sağlayabiliyor, gerçekten muazzam ve uç raddelere kadar sınanası bir değer. Yeni nesil güç kaynaklarındaki gibi çift raylı güç aktarımına sahip, iki veya üçlü ekran kartı kurulumları gözetilmiş bu tarafta. İşin güzel yanı ise isteğe bağlı olarak bilgisayar arayüzünden tek ve çift ray arasında geçiş yapılabiliyor, tek kart için daha fazla güç sağlanabiliyor.





Üretilen bu güç anakarta bağladığımız 24 pinlik kabloya kadar tamamen modüler sistemle donanımlara aktarılıyor, ihtiyacınız kadarını takıp kasa içerisindeki hava akışını engellememiş oluyorsunuz, tasarım ağırlıklı kasalarda kablo karmaşası sevmeyenler için birebir.





Hx850i, +80 platinium sertifikalı bir güç kaynağı, tam yük altında %92 verimliliğe sahip olduğu belirtiliyor, bronze sertifikalı güç kaynaklarına göre %10-12 arası daha verimli, az bir fark gibi görünebilir ama örneğin 750W tüketim yapan bir kasada fazladan 50-70watt enerjinin havaya uçmasını engelliyor. Bu verimliliğin arkasında yüksek kalite Japon kapasitörler ve etkili çalışan soğutma sistemi büyük rol oynuyor. Soğutma tarafında 14CM'lik gri bir fan ile karşılaşıyoruz. Hxi serisinin bir özelliği olarak maksimum 1300 devir yapabilen bu fan düşük ve orta seviye, ki 400Watt'a kadar olduğunu belirtelim, devreye girmiyor, yani tamamen sessiz kalıyor. Gerçi yük altında da yüksek devir yapmadığından hiçbir şekilde ek bir fan sesi oluşmuyor.





Yüksek giriş voltajı, yüksek gerilim çıkışı, kısa devre koruması ve yüksek ısı durumundaki koruma önlemlerine de sahip güç kaynağını kasamıza takalım.





Güç kaynağının kasaya montajında herhangi bir aksilik oluşmuyor, tüm kablolar kablo yönetimi yapmak için yeterince uzun, biraz diri olmaları kasa arkasına atılan kablolarla manevra yapmayı zorlaştırıyor gerçi. USB arabirimli Corsair Link kablomuzu da unutmadan anakartın üzerindeki USB başlıklarından birine takıyoruz. Yine Corsair marka siyah iç mekanlı Graphite 600T’ye yerleştirdiğimiz güç kaynağı uyumlu duruyor, sırıtmıyor.





Corsair Hx850i’yi sınamak için yüksek tüketimli donanımları bir araya getirdik. MSI Z170A Krait Gaming anakarta Crossfire X kurulumda Saphirre marka bir R9 390 bir tane de R9 390x taktık. 28nm süreciyle üretilmiş yüksek performanslı kartlar belki ama sırasıyla Hawaii serisi yongalı bu kartlar yük altında segmentindeki kartlardan çok daha fazla güç tüketiyorlar, ikisi birden de böyle bir güç kaynağını sınamak için gayet yeterli, hatta sisteme teorik olarak bir R9 295X2’den bile daha çok güç tüketen bir ekran kartı taktığımızı söyleyebiliriz. İşlemci tarafında da tüketimi arttırmak ve darboğazı engellemek için 4.6GHz’e hızaşırtılmış bir i7 6700K kullandık.





İlk testlerimi donanımları kombine bir şekilde sonuna kadar zorlayan 3D Mark’ın 4K testleri üzerinde yaptım. Testler sırasında ve oyunlarda güç kaynağından zorlandığına dair bir işaret görmedim, test sırasında güç kaynağını kaldırıp fana baktığımda halen düşük devirde çalışıyordu, uzun oyun maratonlarında da aynı şekilde devam etti, haliyle ek bir fan sesi oluşturmadı, sessiz ama güçlü bir kasa sahipleri için aranası bir nitelik. Testi döngü içerisine sokup defalarca tekrarladım elbette, yaklaşık 2 saat boyunca. Her defasında da sorunsuz bir şekilde testi tamamladım ve skor alabildim.





Corsair Hxi serisinde güç kaynağı hakkındaki istatistikleri izlemek gayet kolay zira Corsair Link kablosu ile anakarta bağlanan güç kaynağından güç tüketimi, voltaj değerleri, ısı ve gerekli tüm detayları alabiliyorsunuz, hatta kullanımınız süresince istediğiniz verilerin .csv formatında birkaç saniyelik aralarla sürekli kaydedilmesini sağlayabiliyorsunuz.

Corsair Link’in her sistemde, özellikle de Windows 8 ve 10’da düzgün çalışmasını sağlamak ise çok meşakkatli bir süreç. Kimi anakartlarda anakart üzerindeki usb başlıkları için BIOS üzeriden ayar yapmak ve hatta BIOS güncellemek bile gerekebiliyor. Corsair belirli aralıklarla güncelleme sunsa da henüz bu bağlantının kurulabilmesi konusunda başarılı bir çalışma yapmış değil. Ben de şahsen Corsair Link’i anakartın üzerindeki USB başlıklarından bağlayamadığım için başka bir kabloyla kasanına arkasındaki USB girişlerine taktım, hoş bir durum değil doğrusu. Corsair’ın yazılım konusunda daha çok çalışması gerek.





Corsair Link arayüzünde en önemli bulduğum şey de güç tüketiminin prize başka bir şey takmayı gerektirmeden anlık olarak izlenebilmesi. Corsair Hx850i, 3D Mark’ın 4K testinde fişten tam tamına 726Watt güç çekmiş, bunun 672Watt’ını da efektif olarak bilgisayara sağlayabilmiş, bu da %92.5 verimlilik anlamına geliyor, sadece 52watt’lık bir enerji kaybı söz konusu ki normalde platinium sertifikasının ölçütü %91’i aşarak beklenenden fazlasını da sunmuş oluyor.





Her şey sentetik performans testleri değil elbette, böyle bir sistemin kurulma amaçlarından biri de elbette oyun. Oyun testlerimi, donanımlara en çok yüklendiğini gözlemlediğim Project Cars ve GTA 5 ile gerçekleştirdim. 4K çözünürlükte tüm görüntü ayarlarını sonuna kadar açtım. Oyun deneyimim kullandığımın sistem çerçevesinde elbette gayet iyiydi. Güç kaynağı uzun süreli oyun maratonlarımda tipik güç kaynağı yetersizliği işaretçilerinden mavi ekran veya sistemi kitleme gibi bir tepki vermeden stabil bir şekilde çalışmaya devam etti. Kasa dışından da içinden de ek bir fan sesi duymadım. Güç tüketimlerine tekrar göz gezdirdiğimde fişten 655watt güç çekildiğini ve 608Watt’ın da donanımlara aktarıldığını gördüm, burada da %93’lük bir verim söz konusu, hayli iyi.





Güç kaynakları kapasitörler, bobinler ve devre kartlarından oluşuyor ve aslında her güç kaynağı, üzerinden elektrik geçtiği sürece ses üretiyor, buna İngilizcesiyle coil whine deniyor, Türkçesiyle de bobin zırıltısı diyebiliriz. DH forum ve yabancı forumlarda Hx850i’nin bobin zırıltısı yaptığını belirten kullanıcılar olduğunu gördüm, kendim tek seferde uzun süre tam yük altında çalışmış HX850i üzerinde profesyonel bir mikrofonla yaptığım testlerde çok ama çok az bobin zırıltısı duydum ama bu kesinlikle bir test düzeneği haricinde duyabileceğiniz bir ses değil, işin özü Corsair Hxi850i’de coil whine, bobin zırıltısı yok, en azından bize ulaşan sıfır test ürününde.





Corsair HXi850, platinium sertifikasının üstündeki verimliliği, yüksek tüketimli çift ekran kartı kurulumundaki stabil performansı, yük durumunda dahi sessiz yapısı ve sıkıntılı da olsa Corsair Link arayayüzüyle beğenimi kazanan, üst sınıf bir güç kaynağı oldu. Üst sınıf olarak vurguluyorum zira fiyatı da üst sınıf, bu videonun yayınlandığı tarih itibarıyla 750-850TL arasında bir fiyatlandırmaya sahip, bütçesi yüksek, tepe segment bir sistem kuracaklara özgü bir güç kaynağı olmuş. Platinium sertifikalı, benzer güç etiketli güç kaynakları da hemen hemen aynı fiyatta, Corsair 50-100TL kadar daha pahalı ama Corsair Link eklentisi bu farka değer.





Böylelikle bir incelememizin daha sonuna gelmiş olduk, bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.



