Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Tesla Türkiye, Model Y envanter tarihlerini duyurdu: Sipariş ücreti yükseltildi!

    Tesla, Türkiye'de botlardan dolayı Model Y siparişi veremeyenler için envanter tarih aralığını genişletti. Şirket, ayrıca ön sipariş ücretini güncelledi.        

    tesla model y envanter tarihleri & ön sipariş ücreti 2025 Tam Boyutta Gör
    Türkiye’de Tesla Model Y siparişi vermek bot kullanımından dolayı kolay olmuyor. Envanter listesi saati geldiğinde birkaç dakika içinde stoklar tükeniyor. Tesla Türkiye, bunun önüne geçmek için listeleme takviminde güncelleme yaptı.

    Tesla Model Y envanter tarihleri: 4 - 31 Temmuz

    Tesla, yeni Model Y envanter tarihlerini 4 Temmuz - 31 Temmuz olarak açıkladı. İlk listeleme 4 Temmuz’da her zamanki gibi saat 18.00’de başlayacak. Açıklama şu şekilde; “Daha önce 2-3 Temmuz olarak duyurduğumuz listeleme takvimimizi sizlere daha iyi bir satın alma deneyimi sunabilmek adına 4 Temmuz - 31 Temmuz arası hafta içi her gün 18:30'da bir listeleme yapacak şekilde güncelliyoruz. Giga Berlin fabrikamızda Türkiye'ye üretimi önceliklendirerek Türkiye’de daha fazla müşterimize ulaşacak olmaktan heyecan duyuyoruz.”

    Tesla Model Y ön sipariş ücreti değişti

    Tesla Türkiye, ayrıca 4 Temmuz'da gerçekleşecek ilk listeleme itibariyle sipariş ücretinin 175.000 TL olarak güncelleneceğini duyurdu. Sipariş ücreti kredi kartı ile sipariş sırasında ödenmeye devam edecek.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Tesla'nın sürücüsüz taksi hizmeti ilk yolcusunu aldı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    clio 1.0 tce yakıt tüketimi ford connect teyp kodu audi a3 1.0 tfsi yorum viski donar mı 2.el gümüş gram fiyatı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    HUAWEI Mate X6
    HUAWEI Mate X6
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple M3 Pro 2023 MacBook Pro
    Apple M3 Pro 2023 MacBook Pro
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum