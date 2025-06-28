Tesla Türkiye, Model Y envanter tarihlerini duyurdu: Sipariş ücreti yükseltildi!

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Tam Boyutta Gör Türkiye’de Tesla Model Y siparişi vermek bot kullanımından dolayı kolay olmuyor. Envanter listesi saati geldiğinde birkaç dakika içinde stoklar tükeniyor. Tesla Türkiye, bunun önüne geçmek için listeleme takviminde güncelleme yaptı.

Tesla Model Y envanter tarihleri: 4 - 31 Temmuz

Tesla, yeni Model Y envanter tarihlerini 4 Temmuz - 31 Temmuz olarak açıkladı. İlk listeleme 4 Temmuz’da her zamanki gibi saat 18.00’de başlayacak. Açıklama şu şekilde; “Daha önce 2-3 Temmuz olarak duyurduğumuz listeleme takvimimizi sizlere daha iyi bir satın alma deneyimi sunabilmek adına 4 Temmuz - 31 Temmuz arası hafta içi her gün 18:30'da bir listeleme yapacak şekilde güncelliyoruz. Giga Berlin fabrikamızda Türkiye'ye üretimi önceliklendirerek Türkiye’de daha fazla müşterimize ulaşacak olmaktan heyecan duyuyoruz.”

Tesla Model Y ön sipariş ücreti değişti

Tesla Türkiye, ayrıca 4 Temmuz'da gerçekleşecek ilk listeleme itibariyle sipariş ücretinin 175.000 TL olarak güncelleneceğini duyurdu. Sipariş ücreti kredi kartı ile sipariş sırasında ödenmeye devam edecek.

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Tesla Model Y envanter tarihleri ve ön sipariş ücreti güncellendi

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