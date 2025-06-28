Tesla Türkiye, Model Y envanter tarihlerini duyurdu: Sipariş ücreti yükseltildi!

Tesla Model Y envanter tarihleri: 4 - 31 Temmuz
Tesla, yeni Model Y envanter tarihlerini 4 Temmuz - 31 Temmuz olarak açıkladı. İlk listeleme 4 Temmuz’da her zamanki gibi saat 18.00’de başlayacak. Açıklama şu şekilde; “Daha önce 2-3 Temmuz olarak duyurduğumuz listeleme takvimimizi sizlere daha iyi bir satın alma deneyimi sunabilmek adına 4 Temmuz - 31 Temmuz arası hafta içi her gün 18:30'da bir listeleme yapacak şekilde güncelliyoruz. Giga Berlin fabrikamızda Türkiye'ye üretimi önceliklendirerek Türkiye’de daha fazla müşterimize ulaşacak olmaktan heyecan duyuyoruz.”
Tesla Model Y ön sipariş ücreti değişti
Tesla Türkiye, ayrıca 4 Temmuz'da gerçekleşecek ilk listeleme itibariyle sipariş ücretinin 175.000 TL olarak güncelleneceğini duyurdu. Sipariş ücreti kredi kartı ile sipariş sırasında ödenmeye devam edecek.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: