Xiaomi YU7 piyasayı karıştıracak | Volvo EX30 Türkiye'de - DH Oto Gündem

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Programımızın bu haftaki bölümünde Xiaomi'nin elektrikli SUV modeli YU7, Türkiye'de satışa sunulan Volvo EX30 ve Renault 5 E-Tech ve Mercedes-AMG'nin 1340 beygirlik konseptini konuştuk.

Programımızın bu haftaki bölümünde Xiaomi'nin elektrikli SUV modeli YU7, Türkiye'de satışa sunulan Volvo EX30 ve Renault 5 E-Tech ve Mercedes-AMG'nin 1340 beygirlik konseptini konuştuk. Bize destek olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı, videoyu beğenip paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler!

Video akışı:

00:00 - Giriş

01:10 - Xiaomi YU7

13:02 - Volvo EX30 Türkiye fiyatı ve özellikleri

23:56 - Renault 5 E-Tech Türkiye fiyatı ve özellikleri

31:15 - Mercedes-AMG GT XX konsepti

38:14 - Kapanış

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