Xiaomi YU7 piyasayı karıştıracak | Volvo EX30 Türkiye'de - DH Oto Gündem

Programımızın bu haftaki bölümünde Xiaomi'nin elektrikli SUV modeli YU7, Türkiye'de satışa sunulan Volvo EX30 ve Renault 5 E-Tech ve Mercedes-AMG'nin 1340 beygirlik konseptini konuştuk. Bize destek olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı, videoyu beğenip paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler!
Video akışı:
00:00 - Giriş
01:10 - Xiaomi YU7
13:02 - Volvo EX30 Türkiye fiyatı ve özellikleri
23:56 - Renault 5 E-Tech Türkiye fiyatı ve özellikleri
31:15 - Mercedes-AMG GT XX konsepti
38:14 - Kapanış