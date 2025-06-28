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    Samsung Galaxy M36 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

    Samsung, M serisinin en son üyesi Galaxy M36'yı Hindistan'da piyasaya sundu. Güncellenmiş kamera adası tasarımıyla gelen telefonun fiyatı ve özellikleri neler? 

    Samsung Galaxy M36 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Samsung, M serisinin en son üyesi Galaxy M36'yı Hindistan'da piyasaya sundu. Güncellenmiş kamera adası tasarımıyla gelen telefon, geçen seneki modelle benzer teknik özellikleri paylaşıyor.

    Samsung Galaxy M36 özellikleri

    Galaxy M36, selefinden biraz daha büyük olan 6,7 inç AMOLED ekranla geliyor. 120 Hz yenileme hızına sahip olan ekran Gorilla Glass Victus+ ile korunuyor. Ancak Galaxy M35'ten farklı olarak, kamera deliği yerine çentikli tasarıma dönüş yapılmış.

    İşlemci tarafında, geçtiğimiz seneki modelle aynı Exynos 1380 yonga seti yer alıyor. Bu işlemciye, 6/8 GB RAM ve 128/256 GB depolama alanı eşlik ediyor.

    Samsung Galaxy M36 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Hap şeklinde iki parçalı yeni kamera tasarımına sahip olan telefon, 50 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açı ve 2 MP makro kamera kurulumuyla geliyor. Ön tarafta ise 13 MP selfie kamerası yer alıyor. Telefon aynı zamanda, hem ön hem arka kamera ile 4K video kaydı yapabiliyor.

    Galaxy M36'da batarya tarafında selefinin gerisinde kalıyor. M35'te 6.000 mAh kapasiteli batarya yer alırken, M36'da kapasite 5.000 mAh'e düşürülmüş.

    Samsung Galaxy M36 fiyatı

    Android 15 tabanlı One UI 7 ile kutudan çıkan cihaz, 6 yıl Android güncellemesi garantisi veriyor. Galaxy M36'nın 6GB/128GB sürümü 12 Temmuz'da Hindistan'da 269 dolardan satışa sunulacak. Ancak lansmana özel olarak indirimle 193 dolara satın alınabiliyor.

    • Ekran: 6.7 inç Super AMOLED, FHD+, 120Hz
    • İşlemci: Exynos 1380
    • Bellek: 6 GB / 8 GB RAM
    • Depolama: 128 GB / 256 GB
    • Arka Kamera: 12 MP f/1.8 ana, 8 MP f/2.2 ultra geniş, 2 MP f/2.4 makro
    • Ön Kamera: 13 MP f/2.2
    • Pil: 5.000 mAh, 25W hızlı şarj
    • Bağlantı: 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3
    • İşletim sistemi: Android 15 tabanlı One UI 7.0 (6 yıl işletim sistemi ve güvenlik güncellemesi)
    • Boyutlar: 7.7 mm kalınlık
    Kaynakça https://www.amazon.in/b/?_encoding=UTF8&node=207851692031&ref_=cct_cg_Budget_1a1&pf_rd_p=12f67a2a-1d9d-47d8-bc5e-96c8a1dcbb4f&pf_rd_r=CABJC9KF7A1RVR3KFWMF?tag=gsm-in2-21 https://www.gsmarena.com/samsung_galaxy_m36_announced_with_exynos_1380_and_5000mah_battery-news-68431.php
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