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    Yapay zeka yarışı kızışıyor, insan zihnini köreltiyor! | AI Günlükleri

    Yapay zeka yarışında sıcak hafta! Apple vs Meta rekabeti kızışıyor, ABD ordusu AI şirketleriyle güçleniyor, işten çıkarmalar artıyor. Ya yapay zekanın ya insanlığın geleceği büyük ihtimalle karanlık 

    Yapay zeka yarışında sıcak hafta! Apple vs Meta rekabeti kızışıyor, ABD ordusu AI şirketleriyle güçleniyor, işten çıkarmalar artıyor. Ya yapay zekanın ya insanlığın geleceği büyük ihtimalle karanlık  Bu hafta yapay zeka dünyasında gerçekten çok önemli gelişmeler yaşandı!

    Apple'ın 14 milyar dolarlık Perplexity satın alım planından Meta'nın "Avengers" ekibine, Midjourney'nin ilk video modeli V1'den Google'ın sesli arama devrimine kadar tüm detayları bu videoda bulabilirsiniz. Özellikle dikkat çeken konular arasında OpenAI'ın ABD Savunma Bakanlığı ile 200 milyon dolarlık anlaşması ve yapay zeka şirketleriyle askeri güçler arasında artan iş birliği yer alıyor.

    Aynı zamanda MIT'in ChatGPT kullanımının zihni körelttğine dair araştırması da oldukça çarpıcı bulgular ortaya koyuyor. Teknik yenilikler açısından Adobe Firefly'ın mobil platformlara gelmesi, Google Gemini 2.5 Flash Lite'ın tanıtımı ve Çin'den açık kaynak MiniMax-M1 modelinin yayınlanması öne çıkıyor. Bu gelişmeler yapay zeka araçlarının hem daha erişilebilir hem de daha güçlü hale geldiğini gösteriyor.

    Sektördeki işten çıkarma dalgası da önemli bir gündem maddesi. Intel, Microsoft ve Amazon'un binlerce çalışanı işten çıkarması, yapay zekanın iş gücü üzerindeki etkilerini gözler önüne seriyor. Amazon CEO'su bu durumun doğrudan yapay zeka ile bağlantılı olduğunu açıkça belirtti. Bu kapsamlı video ile haftanın önemli AI haberlerini kaçırmayın! Beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yorumlarda yapıcı eleştirilerinizi paylaşın, size en ilginç geleni ve yapıcı eleştirilerinizi paylaşın!

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