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    Ikea, konutlar için balkon tipi güneş enerjisi kitleri satmaya başladı

    İsveçli mobilya perakendecisi Ikea, balkon tipi güneş enerjisi kitleri satmaya başladı. Farklı kapasite ve batarya seçenekleriyle sunulan sistemler, bireysel ve ticari kullanıcıları hedefliyor.

    Ikea, balkon tipi güneş enerjisi kitleri satmaya başladı Tam Boyutta Gör
    Ikea, sürdürülebilir enerji çözümlerini tüketicilere ulaştırma hedefiyle Almanya’da tak-çalıştır balkon tipi güneş enerjisi kitleri satışına başladı. Şirket, farklı ihtiyaçlara uygun olarak dört ayrı paket sunarken bunların yanına enerji depolama sistemlerini de dahil ediyor.

    En uygun fiyatlı seçenek olan “Stream Complete Package”, KDV dahil 449 euro başlangıç fiyatıyla satışa sunuluyor. Paket, iki adet 450 W güneş paneli, 800 W mikroinverter, bağlantı kabloları ve montaj kitini içeriyor.

    Tak-çalıştır çözümlü temiz enerji

    Enerji depolama özelliği isteyenler için “Stream Complete Package M” sunuluyor. Bu pakette iki adet 450 W panel (520 W’a yükseltme seçeneği mevcut) ve 1,92 kWh kapasiteli “Stream Pro Battery” bulunuyor. Başlangıç fiyatı 1.229 euro. Dileyen kullanıcılar 60 euro ek ücretle, aynı kapasiteye sahip ama daha gelişmiş “Stream Ultra Battery” seçeneğini tercih edebiliyor.

    En kapsamlı paket olan “Stream Complete Package XL”, dört panelin yanı sıra hem “Stream Ultra Battery” hem de ek olarak “Stream AC Pro” bataryasını içeriyor. Fiyatlar 2.230 eurodan başlıyor, dört 520 W panel ve ayarlanabilir montaj sistemleriyle 2.761 euroya kadar çıkıyor.

    Faturada büyük kazanç sağlanabilir

    Ikea, balkon tipi güneş enerjisi kitleri satmaya başladı Tam Boyutta Gör
    Almanya’da elektrikli su ısıtma sistemine sahip beş kişilik hanelerde yıllık ortalama elektrik tüketimi müstakil evlerde 6.300 kWh, apartman dairelerinde ise 4.500 kWh seviyesinde. Ikea’nın sattığı sistemler ile apartman dairelerinde elektrik ihtiyacının neredeyse yarısını kadarını karşılamak mümkün. Türkiye'de hanelerin enerji tüketimleri Almanan'yadan çok daha düşük. Dolayısıyla benzer kurulumların avantajları daha yüksek olacaktır.

    Ikea ayrıca Ecoflow enerji depolama çözümlerini de bağımsız olarak sunuyor. Bu sistemlerin fiyatı 799 ile 1.049 euro arasında değişiyor. Balkon tipi güneş kitleri, hem bireysel kullanıcılar hem de Ikea Business Network üyeleri için tasarlanmış durumda.

    Ikea’nın bu adımı, Mayıs ayında Almanya’da satışa sunduğu konut tipi ısı pompaları ile birlikte düşünüldüğünde, şirketin yenilenebilir ev enerjisi çözümlerini hızla çeşitlendirdiğini gösteriyor. Ikea, çatı tipi güneş sistemleri markası “Solstrale” ile hâlihazırda Almanya, Fransa, İspanya, İsveç, Hollanda ve Birleşik Krallık dahil pek çok pazarda faaliyet gösteriyor.

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