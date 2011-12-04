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Medya Oynatıcılar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Cowon yeni medya oynatıcısı R7'yi tanıttı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
13,9b
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9
Medya Oynatıcılar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Medya oynatıcıları alanında pazarın iddialı isimlerinden biri olan Cowon, yeni modeli R7'yi tanıttı. Hem tablet hem de medya oynatıcısı olarak konumlandırılan R7, Cowon'dan beklenileceği üzere aralarında MKV de dahil olmak üzere geniş ölçekte medya desteği sunuyor ve HDMI üzerinde 1080p video aktarımı da gerçekleştirebiliyor.
Bir süre önce Android işletim sistemli D3 modelini duyuran Cowon, R7 modeliyle geri adım atıyor ve Windows CE 6.0 işletim sisteminin ileri seviyede özelleştirilmiş sürümüne yer veriyor R7 modelinde. Ekran çözünürlüğü 800 x 480 piksel olan R7, 64GB'a kadar farklı kapasite seçenekleriyle sunulurken, kullanıcılar daha yüksek depolama alanına ihtiyaç duyduklarında microSDHC kart kullanabilecekler. 
13.6mm kalınlığında ve 355 gram ağırlığında olan R7, Cowon ile özdeşleşen BBE+ ses ayarlama teknolojisini de bünyesinde barındırıyor. Aynı zamanda elektronik kitap desteğine de sahip olan R7, Cowon tarafından açıklanan bilgilere göre 10 saate kadar video ve 65 saate kadar müzik deneyimi sunuyor. Fiyatı hakkında henüz net bir bilginin olmadığı Cowon R7'nin ilk olarak şirketin anavatanı Güney Kore'de piyasaya çıkması bekleniyor.

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eulogy 7 yıl en beğenilen
bu cihazda jeteffect 3 ile geliyor, 30 mw + 30 mw ses çıkışı var...
windows ce 6 nedir arkadaş ya ? Ayrıca bu tasarım ve arayüzü ilk iriver yapmasına rağmen cowon daha sahiplendi sanki...
Özet: cowon yerinde sayıyor, d2 ile dünyada yer edinen şirket tekrar kendi ülkesine kapandı.
bu cihazda jeteffect 3 ile geliyor, 30 mw + 30 mw ses çıkışı var...windows ce 6 nedir arkadaş ya ? Ayrıca bu tasarım ve arayüzü ilk iriver yapmasına rağme...
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slore 7 yıl
arkadaşlar portatif media player almak istiyorum ama nerden ve nasıl alınır bilmiyorum piyasada az var bir de video formatları çok olan cihaz tavsiye edebilirseniz sevinirim telefonda olur tablette olur bunlar olsa süper olur ama ekran boyutu 5 i geçmicek yardım ederseniz sevinirim
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Kirk Lee 7 yıl
piyasada bunca akıllı telefon, tablet ve tabletimsi telefon varken ne derece ilgi görür orası şaibeli...
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J.Jrousseau 7 yıl Kirk Lee
Kirk Lee

piyasada bunca akıllı telefon, tablet ve tabletimsi telefon varken ne derece ilgi görür orası şaibeli...

Cowonun ses kalitesi hiçbirinde yok.
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marine-gear 7 yıl Kirk Lee
Kirk Lee

piyasada bunca akıllı telefon, tablet ve tabletimsi telefon varken ne derece ilgi görür orası şaibeli...

emin ol ki ilgi görecek çünki hiçbir cep telefonu vs cowon kadar kaliteli ses veremez ayrıca cep telefonu ile müzik dinlediğin zaman telefonun şarjı yolda bitebilir örnek olrak 4.0'' ekranlı bir telefon düşün ortalama şarjı zaten 1 gün gidiyor bir de bununla müzik dinlediğin zaman sürekli şarj etmek zorunda kalacaksın
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nighty 7 yıl
iriver cowon'un alt markası eğilmiydi yahu ? ben mi yanlış hatırlıyorum acaba.
neyse, q5 vardı bende, memnundum ama ağırdı. windows seçimi çok saçma olmuş ama.
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Ruoja 7 yıl
cowon candir ip 4umu satip yatirabilirim bu cihaza tum parami
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Siyah Nur 7 yıl Ruoja
Ruoja

cowon candir ip 4umu satip yatirabilirim bu cihaza tum parami


Hayatında yapıp yapabileceğin en büyük hata olur.
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eulogy 7 yıl en beğenilen
bu cihazda jeteffect 3 ile geliyor, 30 mw + 30 mw ses çıkışı var...
windows ce 6 nedir arkadaş ya ? Ayrıca bu tasarım ve arayüzü ilk iriver yapmasına rağmen cowon daha sahiplendi sanki...
Özet: cowon yerinde sayıyor, d2 ile dünyada yer edinen şirket tekrar kendi ülkesine kapandı.
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