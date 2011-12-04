Cowon yeni medya oynatıcısı R7'yi tanıttı

Medya oynatıcıları alanında pazarın iddialı isimlerinden biri olan Cowon, yeni modeli R7'yi tanıttı. Hem tablet hem de medya oynatıcısı olarak konumlandırılan R7, Cowon'dan beklenileceği üzere aralarında MKV de dahil olmak üzere geniş ölçekte medya desteği sunuyor ve HDMI üzerinde 1080p video aktarımı da gerçekleştirebiliyor.

Bir süre önce Android işletim sistemli D3 modelini duyuran Cowon, R7 modeliyle geri adım atıyor ve Windows CE 6.0 işletim sisteminin ileri seviyede özelleştirilmiş sürümüne yer veriyor R7 modelinde. Ekran çözünürlüğü 800 x 480 piksel olan R7, 64GB'a kadar farklı kapasite seçenekleriyle sunulurken, kullanıcılar daha yüksek depolama alanına ihtiyaç duyduklarında microSDHC kart kullanabilecekler.

13.6mm kalınlığında ve 355 gram ağırlığında olan R7, Cowon ile özdeşleşen BBE+ ses ayarlama teknolojisini de bünyesinde barındırıyor. Aynı zamanda elektronik kitap desteğine de sahip olan R7, Cowon tarafından açıklanan bilgilere göre 10 saate kadar video ve 65 saate kadar müzik deneyimi sunuyor. Fiyatı hakkında henüz net bir bilginin olmadığı Cowon R7'nin ilk olarak şirketin anavatanı Güney Kore'de piyasaya çıkması bekleniyor.