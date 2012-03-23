Creative’den “Kablosuz Hayat Bana Güzel!” Yarışması

Creative Türkiye’nin Facebook üzerinden yürüttüğü yarışma 27 Şubat’ta başlıyor.

Yarışmanın büyük ödülü Roma’da 3 gece tatil.

Büyük ödülün yanı sıra Creative’den bir çok son model ürün kazanmak da mümkün!

Creative Türkiye, sosyal medya iletişimini yeni bir yarışma ile devam ettiriyor. Bluetooth teknolojisinin kolaylıklarını anlatmayı hedeflediği bu yarışmada takipçilerin, aldıkları Creative bluetooth ürünleri ile “Kablosuz Hayat Bana Güzel” temalı fotoğraf çekmeleri ve bunları sayfa üzerinden paylaşmaları gerekiyor. Yüklenen fotoğraflar içinde en çok oy alan ilk 10 yarışmacı finale kalacak. Finale kalan 10 fotoğraf arasından Creative Türkiye jürisi tarafından seçilecek ’’ ilk 3’’ hediyeler kazanacak.



Yarışmanın ödülleri :

1.ye 3 gece Roma tatili

2.ye Creative D200 Bluetooth Hoparlör

Creative WP 350Bluetooth Kulaklık

Creative Zen Style M300 8GB MP3 Player

3.ye Creative Zen Style M300 4GB MP3 Player

27 Şubat – 02 Nisantarihleri arasında yürütülecek yarışmaya katılmak için; https://www.facebook.com/CreativeTurkey

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