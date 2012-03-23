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Creative'den "Kablosuz Hayat Bana Güzel!" Yarışması

7 yıl
6,4b
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Operatörler - Kurumsal Haberler
DH Bülten
Dh Bülten
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Creative’den “Kablosuz Hayat Bana Güzel!” Yarışması

  • Creative Türkiye’nin Facebook üzerinden yürüttüğü yarışma 27 Şubat’ta başlıyor.
  • Yarışmanın büyük ödülü Roma’da 3 gece tatil.
  • Büyük ödülün yanı sıra Creative’den bir çok son model ürün kazanmak da mümkün!

 

Creative Türkiye, sosyal medya iletişimini yeni bir yarışma ile devam ettiriyor. Bluetooth teknolojisinin kolaylıklarını anlatmayı hedeflediği bu yarışmada takipçilerin, aldıkları Creative bluetooth ürünleri  ile “Kablosuz Hayat Bana Güzel” temalı fotoğraf çekmeleri ve bunları sayfa üzerinden paylaşmaları gerekiyor. Yüklenen  fotoğraflar içinde en çok oy alan ilk 10 yarışmacı finale kalacak. Finale kalan 10 fotoğraf arasından Creative Türkiye jürisi tarafından seçilecek ’’ ilk 3’’ hediyeler kazanacak.

Yarışmanın ödülleri :

1.ye   3 gece  Roma tatili

2.ye   Creative D200 Bluetooth Hoparlör
Creative WP 350Bluetooth Kulaklık
Creative Zen Style M300  8GB  MP3 Player

3.ye   Creative Zen Style M300 4GB  MP3 Player         

27 Şubat 02 Nisantarihleri arasında yürütülecek yarışmaya katılmak için; https://www.facebook.com/CreativeTurkey


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