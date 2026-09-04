Vodafone ve DAMAC Digital, İzmir'e yapay zeka odaklı veri merkezi açtı

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Vodafone Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli dijital altyapı şirketi DAMAC Digital, İzmir Veri Merkezi’ni hizmete açtı. İlk fazı yaklaşık 100 milyon dolarlık yatırımla tamamlanan tesis, 4 MW kapasiteyle, 7 bin 500 metrekarelik alanda ve 650’den fazla kabinet ile faaliyet gösteriyor. Veri merkezinin kapasitesinin ilerleyen dönemde 20 MW’a, toplam yatırımın ise yaklaşık 300 milyon dolara çıkarılması hedefleniyor.

İzmir’de hizmete giren yeni veri merkezi, yalnızca geleneksel bulut ve veri barındırma hizmetleri için değil, yapay zeka uygulamalarının ihtiyaç duyduğu yüksek işlem gücü ve veri altyapısı açısından da önem taşıyor.

AGI dönemi başlıyor: OpenAI, GPT-6 Astra ile sınırları ezdi geçti 15 sa. önce eklendi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun katılımıyla açılan tesis, Vodafone Türkiye’nin ülkemizdeki 6’ıncı veri merkezi oldu. Ege bölgesinin en büyük veri merkezi unvanını elde eden tesis aynı zamanda Vodafone Türkiye’nin bir ortakla hayata geçirdiği ilk veri merkezi olma özelliği taşıyor. Proje ortağı DAMAC Digital, 14 ülkede 35’ten fazla veri merkezi projesi yürütüyor. DAMAC’ın planlanan IT kapasitesi 6.000 MW kapasiteyi aşacak. DAMAC’ın küresel tecrübesi ile Vodafone Türkiye'nin yerel tecrübesi ortak paydada birleşti ve Türkiye ve Akdeniz bölgesindeki müşteriler için önemli bir veri merkezini kullanıma sundu.

Bakan Uraloğlu şunları söyledi:

"İzmir Veri Merkezi, yeni bir dijital kalenin adıdır. Bu kalelerin sayısını her gün artırıyoruz. Temmuz ayı içerisinde Ankara Gölbaşı’nda Türkiye’nin büyük veri merkezlerinden biri olan Türksat Veri Merkezi'mizin inşaatına başlamıştık. Böylece bir yandan kamunun ihtiyacına yönelik dev bir kale inşa ederken, özel sektör iş birliğiyle şirktelrerimizin ihtiyacına yönelik yeni bir kaleyi daha hayata geçiriyoruz."

Tam Boyutta Gör

Yapay zeka iş yüklerine hazır

İzmir Veri Merkezi, özellikle yüksek işlem gücü gerektiren yapay zeka iş yükleri düşünülerek ölçeklenebilir bir mimariyle tasarlandı. Yapay zeka sunucularında GPU yoğunluğunun artması, klasik veri merkezi altyapılarına kıyasla daha yüksek güç ve soğutma kapasitesi gerektiriyor. Yeni nesil GPU teknolojilerini destekleyen altyapı, büyük yapay zeka modellerinin ve üretken yapay zeka uygulamalarının çalıştırılmasına imkan sağlayacak.

Özellikle üretken yapay zeka modellerinin eğitimi ve çalıştırılması için kullanılan GPU sistemleri, geleneksel CPU tabanlı sunuculara kıyasla yüksek işlem gücüyle birlikte önemli miktarda ısı üretebiliyor. Bu nedenle AI altyapılarında enerji dağıtımı kadar soğutma sistemleri de kritik hale geliyor. İzmir Veri Merkezi'nde yüksek güç tüketen GPU sistemlerinin oluşturduğu ısıyı yönetmek amacıyla yeni nesil soğutma ekipmanları kullanılacak.

Tam Boyutta Gör

Veri merkezi, Tier III standartlarında yedekli altyapıya sahip. Bu yapı, kritik sistemlerin bakım sırasında hizmetin tamamen durdurulmadan çalışabilmesini hedefliyor. Ayrıca tesisin enerji verimliliğinin artırılması ve karbon ayak izinin azaltılması hedefleniyor.

Depreme karşı sismik izolasyon

İzmir Veri Merkezi'nde sismik izolatörler kullanıldı. Bu sistem, deprem sırasında yapıya ve kritik ekipmanlara aktarılan titreşimlerin azaltılmasını sağlayarak hizmet sürekliliğini destekliyor.

Merkez aynı zamanda operatör bağımsız (carrier-neutral) olarak tasarlandı. Böylece müşteriler farklı operatörlerden bağlantı hizmeti alabilecek ve ağ tarafında daha yüksek yedeklilik sağlayabilecek.

Ayda 100 petabayttan fazla veri işleniyor

Vodafone, Türkiye'deki altyapılarında ayda 100 petabayttan fazla veri işlendiğini belirtiyor. Bu veri hacmi milyonlarca işlem, binlerce uygulama ve çok sayıda sinyalin gerçek zamanlı analizini kapsıyor.

Şirket, veri merkezi yatırımlarını 5G, IoT, bulut bilişim ve yapay zeka altyapısındaki büyümeyle birlikte değerlendiriyor. Özellikle düşük gecikmeli uygulamalarda verinin kaynağa daha yakın işlenmesini sağlayan altyapıların öneminin artması bekleniyor.

DAMAC Digital'in global veri merkezi geliştirme deneyimi ile Vodafone'un Türkiye'deki ağ ve kurumsal müşteri altyapısını bir araya getiren proje, ilk fazın ardından 20 MW kapasiteye kadar ölçeklenebilecek şekilde tasarlandı. 20 MW hedefi için tarih açıklanmadı.

Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, bu yatırımın Türkiye’nin dijital geleceğine güç katacak stratejik bir yatırım olduğunu belirterek şunları söyledi:

“1,5 yıl gibi kısa bir sürede tamamladığımız ve bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz İzmir Veri Merkezi de bu inancın ve Türkiye’nin geleceğine duyduğumuz güvenin somut bir göstergesi. Yeni veri merkezimizin yalnızca Vodafone’un altyapısını değil, Türkiye’nin bulut altyapısını ve veri egemenliğini de güçlendireceğine, işletmelerimizin artan veri işleme ve yapay zekâ ihtiyaçlarına yanıt vereceğine inanıyoruz.”

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: