Crossover 300 kişiyi işe alıyor

Geliştirdiği yüzde yüz uzaktan çalışma modeli ile dünya çapındaki kalifiye iş gücünü global şirketlerle buluşturan Crossover bu Haziran ayının sonuna kadar Yazılım Mühendisi, Teknik Ürün Yönetimi Direktörü, Yazılım mimarlığı gibi teknik pozisyonların yanı sıra Salesforce Danışmanı, Finans Direktörü, Pazarlama Müdürü gibi teknik olmayan görevler için toplamda 300 kişini işe alınacağını duyurdu.

Tüm dünyadaki çalışanlar için ABD merkezli global teknoloji şirketlerinde istihdamın önünü açan Crossover’ın Türkiye Operasyonlarından Sorumlu Müdürü Mine Dedekoca Türkiye’deki tüm profesyonellere çağrıda bulunarak “Türk çalışanlar daha anlaşılır aksanla İngilizce konuşuyorlar ve kültürel bazı özelliklerimiz var. Örneğin başladığımız işi yarım bırakmıyoruz, ekstra özveri göstererek aldığımız işlerin sonuçlanmasını sağlıyoruz. Bu sebeple yabancı bir teknoloji şirketinden bakıldığında Türklerle çalışmak ciddi bir avantaj. Bunun için uzaktan çalışma modeli ile daha esnek bir yaşam tarzı arayışında olan tüm profesyonellere Crossover sınavlarını denemelerini öneriyoruz. Crossover'ın diğer iş başvuru deneyimlerinden farklı olduğunu göreceklerdir. Sonucun olumsuz olması durumunda bile, aldıkları geri dönüşlerle eksiklerini kapatıp sonraki denemelerinde sınavlarımızı geçebilirler” dedi.

Adaylar bir dizi testten geçiyor

Crossover modeline göre pozisyona en uygun adaylar, bulundukları ülkede yaşamlarını sürdürürken, global şirketlerde çalışma imkanı buluyor. Crossover üyeliği olan şirketler de uzaktan çalışmaya uygun pozisyonlar için şirketin merkez ofisine bağlı olacak şekilde üst düzey uzmanları istihdam ediyor. Crossover her hafta sonu global olarak online işe alım turnuvaları düzenliyor. İşe alım turnuvalarında kıdemli profesyoneller online testlere girerek hem kendi alanlarındaki tecrübeleri hem de teknik bilgileri açısından sınanıyorlar. Testlerde başarılı olan adaylar Crossover aday havuzuna girmeye ve uzaktan çalışma sistemini benimseyen Aurea Sfotware, Jive, Versate gibi teknoloji şirketleri tarafından mülakata alınma hakkına sahip oluyor. Mülakatlar sonucunda başarılı olan adaylar süresiz kontratla işe başlıyorlar.

Yılda 100 bin dolar maaş

Yapılan işe alımların hepsi tam zamanlı ve çalışanların haftada 40 saati tamamlamaları bekleniyor ancak bu süreyi nasıl planlayacakları ve nerede çalışacakları tamamen çalışanlara bırakılıyor. Çalışanların yıllık ortalama 100 bin dolar maaş aldığını ifade eden Dedekoca; “ İsteyen çalışanlara Workinton’ları ücretsiz olarak kullanım, Allianz Sigorta’da poliçeler üzerinden yüzde 15 indirim, spor salonu kullanımı gibi pek çok imkan sunuyoruz” dedi.

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Açık olan pozisyonlar için adaylar Crossover’ın internet sitesi üzerinden başvuru yapabilecekler.