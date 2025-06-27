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    Yandex Ads Türkiye'den yeni reklam modeli: Etkileşimli Kampanyaları

    Yandex Ads Türkiye'nin Yandex Ads Space Etkileşim Kampanyaları adındaki yeni reklam modeli, yüksek kaliteli trafiği ve kullanıcı etkileşimini artırmayı hedefliyor.

    Yandex Ads Türkiye'den yeni reklam: Etkileşimli Kampanyaları Tam Boyutta Gör
    Gelenekselleşen CMO etkinliğinde dijital reklam teknolojisindeki son gelişmeler ve yeni stratejiler masaya yatırıldı. Etkinlikte Yandex Ads Türkiye, yeni ürünü “Yandex Ads Space Etkileşim Kampanyaları”nı tanıttı. Bu yeni reklam modeli yüksek kaliteli trafik ve kullanıcı etkileşimi sağlamak için tasarlandı.

    Herhangi bir reklam modelinde etkileşim, kullanıcıların sitede geçirdiği süre ve sayfa derinliği gibi kriterlere dayanıyor. Yandex Ads Space Etkileşim Kampanyaları, gerçekten içerikle ilgilenen ve etkileşimde bulunan kullanıcıları hedefliyor. Görünürlük garantisi sunmasıyla öne çıkıyor. Banner'lar yalnızca en az yüzde 50’si 1 saniye boyunca görünür olduğunda ücretlendiriliyor. Bu eşiğin altında kalan gösterimler Yandex Ads Space tarafından karşılanıyor.

    Yandex Ads Space Etkileşim Kampanyaları, üç farklı reklam formatıyla sunuluyor:

    • Dinamik banner’lar: Feed’e dayalı bu format, istediğiniz kadar görsel yüklemenize olanak tanıyor. ML modeli, en iyi performans gösteren kreatifleri otomatik olarak seçiyor.
    • Statik görsel: Çeşitli reklam senaryolarında etkili bir şekilde kullanılabilen klasik formattır.
    • Uyumlu (adaptive) display banner’lar: Görsel, başlık, açıklama, fiyat, CTA, dil, bağlantı vb. alanlarda özelleştirilebilen, tamamen duyarlı bir formattır.
    Yandex Ads Türkiye'den yeni reklam: Etkileşimli Kampanyaları Tam Boyutta Gör
    Platform ayrıca, işletmelere kampanya yönetiminde zaman ve kaynak tasarrufu sağlayan yönetimli hizmetler sunuyor. Yüksek performans için benzersiz bir veri kümesi ve makine öğrenimi algoritması kullanıyor.

    Yandex Ads Büyüyen Pazarlar Bölge Başkanı Veronika Zueva, “Yeni kampanyamızı başlatmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Etkileşim Kampanyaları, yüksek kaliteli trafik ve kullanıcı etkileşimi sağlamak üzere tasarlandı. Amacımız, işletmelerin pazarlama hunisinin her aşamasında büyüme hedeflerine ulaşmalarına katkı sunmak” dedi.

    Veronika Zueva, Yandex Ads Space’in “sonuç başına ödeme” reklam modelinin özellikle e-ticaret alanında başarıyla uygulandığına dikkat çekerek, şunları söyledi: “Yandex Ads Space Performans Kampanyaları, e-ticaretin büyümesi için sonuç başına ödeme reklam modeli son derece etkili olduğunu kanıtladı ve pazarlama hunisinin alt kademelerinde dahi işletmelerin ihtiyaçlarını başarıyla karşıladı. Müşterilerimizin ihtiyaçlarını daha iyi anlayabilmek adına İşletmelerle yakın işbirliği içinde çalışıyoruz. Bu yaklaşım Etkileşim Kampanyalar gibi yenilikçi bir çözüm geliştirmemizi sağladı. Artık, internetteki tüm işletmelerin büyümesini pazarlama hunisinin her aşamasında destekleyebiliyoruz. Bu çözümümüzü e-ticaretin ötesine genişleterek seyahat, otomotiv ve daha birçok sektöre sunmaktan heyecan duyuyoruz.”

    Beymen Dijital Pazarlama Direktörü Murat Dağlı, “Yandex Ads etkinliğinde en son güncellemeler ve gelecek planları hakkında bilgi almaktan büyük memnuniyet duyduk. Görünürlük ve kaliteli trafiği önceliklendiren Etkileşim Kampanyaları bizim için çok önemli. Beymen her zaman yeni fikirlere ve girişimlere açık bir şirkettir” dedi.

    3GEN Dijital Ajans CEO’su Ali Emre Bekereci,  CMO Etkinliğine katılmaktan memnuniyet duyduklarını vurgulayarak, şunları söyledi: “Yeni Etkileşim kampanyası, müşterilerimizin hedef kitleleriyle daha anlamlı bir şekilde etkileşim kurmalarına yardımcı olacak. Sunulan reklam formatları ve veri odaklı yaklaşım kampanya performansımızı iyileştirmek için umut vaad ediyor.”

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