Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    TÜVTÜRK gitti TURKA geldi: Araç muayenesinde yeni dönem!

    Araç muayene ihalesini kazanan MOI Ortak Girişim Grubu tarafından TURKA adında yeni bir marka kuruldu. Araç muayenelerini 2027'den itibaren TURKA markası yapacak.

    TÜVTÜRK gitti TURKA geldi: Araç muayenesinde yeni dönem! Tam Boyutta Gör
    Türkiye’de araç muayene sektöründe köklü değişim yaşanıyor. Türkiye’de araç muayene istasyonları için açılan ihaleyi MOI Ortak Girişim Grubu kazandı. MOI Ortak Girişim Grubu, Türkiye'de araç muayene işlemleri için TURKA isminde yeni bir şirket kurdu.

    2005 yılından günümüze kadar TÜVTÜRK markasıyla yapılan araç muayene işlemleri artık MOU Ortak Girişim Grubu tarafından kurulan TURKA markası tarafından yapılacak.

    İlk etapta 249 istasyon hayata geçirilecek

    TURKA, 15 Ağustos 2027’de araç muayene işlemlerini TÜVTÜRK’ten devralacak. 2027 yılında 249 istasyonla faaliyete geçilmesi planlanıyor. İhtiyaç duyulan istasyon sayısı, 5 yılda bir yapılacak değerlendirmelerle belirlenerek artırılacak. 

    İstasyon sayısının artırılması amacıyla bayilik sistemi hayata geçirilecek. Turka.com’da bayilik başvurusu için gerekli şartlar yayınlandı.

    Sürüş güvenliği ve elektrikli araçlar için çeşitli testler olacak

    TURKA İcra Kurulu Üyesi Serhan Salman, Türkiye'de araç muayene kültürünü daha ileriye taşıyarak otomasyon ağırlıklı bir yapı kuracaklarını söyledi. Ayrıca, "Yeni nesil araç muayene diyerek yola çıkıyoruz. Bakanlığın izni doğrultusunda ve yasal düzenlemelere uyumlu şekilde yapacağımız yeniliklerde önceliğimiz araç sahiplerinin memnuniyeti olacak" ifadelerini kullandı. Salman, ayrıca dönüşüm geçiren otomotiv sektöründeki gelişmelere uygun olarak sürüş güvenliğine ve elektrikli araçlara yönelik test programları da oluşturacakları bilgisini verdi.

    Araç muayene istasyonları sahra hastanesine dönüşebilecek

    Tüm illerdeki araç sayılarını ve tiplerini belirleyerek yatırımlarını planladıklarını ifade eden Salman, şöyle devam etti:

    "Yaşayan bir sistem oluşturacağız. 2047'ye kadar Türkiye'deki araçların ve bu araçların ihtiyaç duyacağı muayenelerin sayısını öngören çalışmalar yapıyoruz. Böylece ihtiyaç duyulan istasyon modellerini belirleyebiliyoruz. Sadece istasyon da kurmuyoruz. Bu istasyonların hepsi bir afet durumunda sahra hastanesine dönüşecek şekilde tasarlanıyor. Ayrıca yenilenebilir enerji ağırlıklı sürdürülebilir bir sistem kuruyoruz. 4 bin 500 kişiye iş imkanı sağlayıp özellikle kadın istihdamına yönelik çalışmalar yapacağız."

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Tesla'nın sürücüsüz taksi hizmeti ilk yolcusunu aldı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Önceki Haftalar
    Tüm Zamanların En İyi Yorumcuları
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    64 Kişi Okuyor (2 Üye, 62 Misafir) 2 Masaüstü 62 Mobil
    mustiki212, Pwiehh okuyor
    P
    GENEL İSTATİSTİKLER
    44536 kez okundu.
    34 kişi, toplam 35 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    turka, araç muayene ve
    3 etiket daha Türkiye Haberleri Teknoloji Haberleri Yaşam
    Facebook Sayfası243,2b
    Twitter Profili113,4b
    Instagram Sayfası50,1b
    YouTube Kanalı361b
    TikTok Sayfası3,1b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    DH Android Uygulaması DH App Store Uygulaması DH AppGallery Uygulaması
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    2 yıllık üniversitede sınıfta kalma latince sayılar albea 1.6 1.6 valf yorumları prototype 3 kızla konuşulacak konular

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy S25 Edge
    Samsung Galaxy S25 Edge
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer Aspire 3
    Acer Aspire 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum