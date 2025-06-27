TÜVTÜRK gitti TURKA geldi: Araç muayenesinde yeni dönem!

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Tam Boyutta Gör Türkiye’de araç muayene sektöründe köklü değişim yaşanıyor. Türkiye’de araç muayene istasyonları için açılan ihaleyi MOI Ortak Girişim Grubu kazandı. MOI Ortak Girişim Grubu, Türkiye'de araç muayene işlemleri için TURKA isminde yeni bir şirket kurdu.

2005 yılından günümüze kadar TÜVTÜRK markasıyla yapılan araç muayene işlemleri artık MOU Ortak Girişim Grubu tarafından kurulan TURKA markası tarafından yapılacak.

İlk etapta 249 istasyon hayata geçirilecek

TURKA, 15 Ağustos 2027’de araç muayene işlemlerini TÜVTÜRK’ten devralacak. 2027 yılında 249 istasyonla faaliyete geçilmesi planlanıyor. İhtiyaç duyulan istasyon sayısı, 5 yılda bir yapılacak değerlendirmelerle belirlenerek artırılacak.

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İstasyon sayısının artırılması amacıyla bayilik sistemi hayata geçirilecek. Turka.com’da bayilik başvurusu için gerekli şartlar yayınlandı.

Sürüş güvenliği ve elektrikli araçlar için çeşitli testler olacak

TURKA İcra Kurulu Üyesi Serhan Salman, Türkiye'de araç muayene kültürünü daha ileriye taşıyarak otomasyon ağırlıklı bir yapı kuracaklarını söyledi. Ayrıca, "Yeni nesil araç muayene diyerek yola çıkıyoruz. Bakanlığın izni doğrultusunda ve yasal düzenlemelere uyumlu şekilde yapacağımız yeniliklerde önceliğimiz araç sahiplerinin memnuniyeti olacak" ifadelerini kullandı. Salman, ayrıca dönüşüm geçiren otomotiv sektöründeki gelişmelere uygun olarak sürüş güvenliğine ve elektrikli araçlara yönelik test programları da oluşturacakları bilgisini verdi.

Araç muayene istasyonları sahra hastanesine dönüşebilecek

Tüm illerdeki araç sayılarını ve tiplerini belirleyerek yatırımlarını planladıklarını ifade eden Salman, şöyle devam etti:

"Yaşayan bir sistem oluşturacağız. 2047'ye kadar Türkiye'deki araçların ve bu araçların ihtiyaç duyacağı muayenelerin sayısını öngören çalışmalar yapıyoruz. Böylece ihtiyaç duyulan istasyon modellerini belirleyebiliyoruz. Sadece istasyon da kurmuyoruz. Bu istasyonların hepsi bir afet durumunda sahra hastanesine dönüşecek şekilde tasarlanıyor. Ayrıca yenilenebilir enerji ağırlıklı sürdürülebilir bir sistem kuruyoruz. 4 bin 500 kişiye iş imkanı sağlayıp özellikle kadın istihdamına yönelik çalışmalar yapacağız."

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