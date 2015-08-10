Cyanogen kullanıcıları 50 milyonu geçti

Bir yanda CyanogenMod platformuyla gayriresmi olarak, diğer taraftan da Cyanogen OS platformuyla resmi olarak akıllı telefonlarda yer alan Cyanogen, mobil pazarda yeni bir ekosistem olmak adına önemli bir adımı geride bıraktı.





Firmadan yapılan açıklamada Cyanogen kullanıcı sayısının 50 milyonu geride bıraktığı ve Windows Phone-BlackBerry ekosisteminin toplamından daha fazla kullanıcı sayısına ulaşıldığı ifade edildi.





Firmanın açıklamayı neye göre yaptığı bilinmiyor ancak sadece yılın ikinci çeyreği hesaba katıldığında rakam doğru olabilir. Bu durumda Cyanogen'in kümülatif kullanıcı toplamı çeyrek dönem hesabına uymuyor. Yani her açıdan çok da gerçeği yansıtmayan bir açıklama olmuş.





Ancak Cyanogen'in kullanıcı tabanını artırması gelecek adına önemli. Eski veya güncelleme dışı kalmış Android cihazlara yeni bir görünüm ve yaşam fırsatı sunan Cyanogen, kendi geliştirdiği çekirdek uygulamalarla da beğeni topluyor.





Bu noktadan sonra firmanın CyanogenMod platformu yanında Cyanogen OS için daha çok firma ile ortaklık yapması ve cihazları daha fazla tüketiciye ulaştırması önem taşıyor. Fiyat-performans açısından yüksek değere sahip akıllı telefonlarla işe başlayan Cyanogen, bu stratejiyi devam ettirdiği takdirde pazarda da büyümeye devam edecektir.

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