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Cyanogen kullanıcıları 50 milyonu geçti

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Cyanogen kullanıcıları 50 milyonu geçti

Bir yanda CyanogenMod platformuyla gayriresmi olarak, diğer taraftan da Cyanogen OS platformuyla resmi olarak akıllı telefonlarda yer alan Cyanogen, mobil pazarda yeni bir ekosistem olmak adına önemli bir adımı geride bıraktı. 

Firmadan yapılan açıklamada Cyanogen kullanıcı sayısının 50 milyonu geride bıraktığı ve Windows Phone-BlackBerry ekosisteminin toplamından daha fazla kullanıcı sayısına ulaşıldığı ifade edildi. 

Firmanın açıklamayı neye göre yaptığı bilinmiyor ancak sadece yılın ikinci çeyreği hesaba katıldığında rakam doğru olabilir. Bu durumda Cyanogen'in kümülatif kullanıcı toplamı çeyrek dönem hesabına uymuyor. Yani her açıdan çok da gerçeği yansıtmayan bir açıklama olmuş.

Ancak Cyanogen'in kullanıcı tabanını artırması gelecek adına önemli. Eski veya güncelleme dışı kalmış Android cihazlara yeni bir görünüm ve yaşam fırsatı sunan Cyanogen, kendi geliştirdiği çekirdek uygulamalarla da beğeni topluyor. 

Bu noktadan sonra firmanın CyanogenMod platformu yanında Cyanogen OS için daha çok firma ile ortaklık yapması ve cihazları daha fazla tüketiciye ulaştırması önem taşıyor. Fiyat-performans açısından yüksek değere sahip akıllı telefonlarla işe başlayan Cyanogen, bu stratejiyi devam ettirdiği takdirde pazarda da büyümeye devam edecektir.  

https://instagram.com/p/6IUuRVNH_b/ Yorum Yaz
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SEO-Uzmanı 4 yıl
popüler telefonların 1 yıl sonra resmi güncelleme desteği gelmeyince bu devreye giriyor bu açından iyi güzel ama adam gibi tüm telefonlara destek verse 50 milyon yerine 500 milyon kişi tarafından kullanılır duruma gelebilir !
ama işte 1 gb ram altındaki sistemler android 4 küsüre çakılıp kaldı
512mb olanlar için firefox OS tan bir süpriz bekleyenlerdeniz :)
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Guest-F8946C419 4 yıl
HTC One X'te 5.1.1 qeyf.
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mkykadir 4 yıl
Hala en cok kullaniciyi S3'den bulmasina ragmen destekci bulamayip, guncellemeleri kestiler ya ona yanarim. Ozellestirilmis romlarda da gercekten stabiller fakat S3'de hep bir isinma sorunuyla karsilasiyorum biraz sinir bozucu. TouchWiz'de bir saat oyun oyna isinmayan cihaz, custom romlarda 10dk internette takil yaniyor.
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307kd 4 yıl
Kilitlenme sorununu da cozebilseler lg 3d de iyi olacakti. Resmi surum artik benim makinede calismiyor bataryayi %0 goruyor ama bunlarin romu tam goruyor
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kadirirdem 4 yıl
eski stabilliği yok sanki ama hala iyiler çoğu cihaza veriyorlar Allahtan Özellikle eski samsung cihazları kurtuluyor bu sayede....
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viper17 4 yıl
Ah biraz da stabil olsa
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dr20mouse 4 yıl viper17
viper17
Ah biraz da stabil olsa


Sürekli nightly sürümü dağıtıyorlar haklısınız hocam. Paranoid Rom'da bitti
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Hyperior 4 yıl viper17
viper17
Ah biraz da stabil olsa


gayet stabil aslında
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