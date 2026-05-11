Dua Lipa Samsung’a tazminat davası açtı, sebebi ibretlik

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Bugün televizyon ürünlerinin kutusunda tüketiciyi cezbetmek için genellikle uygulama ekranlarının görselleri yerleştirilir. Bu görsellerde uygulamada hangi içerik varsa o içeriğe ait ünlü kişilerin resimleri de olabiliyor. Bugüne kadar normal karşılanan bu durum Samsung’un başını yaktı.

Dua Lipa’dan Samsung’a dava

Dua Lipa tarafından Los Angeles Merkez Bölgesi Federal Mahkemesi’ne sunulan şikâyette, Samsung’un Amerika genelinde satılan televizyon kutularının ön yüzünde şarkıcının telif hakkı koruması altındaki bir fotoğrafını izinsiz kullandığı belirtiliyor.

Dosyada 15 milyon dolar tazminatın yanı sıra ihlalden elde edilen kazançlar, imaja verilen zararın tazmini, avukatlık ücretleri ve görüntünün kullanımını kalıcı olarak yasaklayan bir mahkeme kararı talep ediliyor. Dosyaya konu olan görsel ise 2024 yılındaki Austin City Limits konserinin sahne arkasına ait.

Exynos 2800 iddiaları başladı 1 gün önce eklendi

Avukatlar, Samsung’un bu hareketinin “bilinçli ve kasıtlı” olduğunu, şarkıcının marka değerini izinsiz kullanarak haksız kazanç sağladığını belirtiyor. Ayrıca, Samsung’un şarkıcının izni olmadan ve onun kontrolü dışında hareket ettiği, bu durumun Dua Lipa’nın uzun yıllar kurduğu başarılı marka imajını zedelediği ifade ediliyor.

Dosyada ayrıca sosyal medyada kullanıcıların yorumlarına da yer verilmiş. Bu yorumlarda tüketicilerin sırf Dua Lipa resimleri olduğu için Samsung televizyonları satın almaya karar verdiği belirtiliyor. Bu yorumlar Samsung’un şarkıcının onayı olmadan onun imajını kullanarak ticari kazanç sağladığını kanıtlamak için dosyaya eklenmiş. Yani avukatlar oldukça sıkı çalışıp delil biriktirmiş.

Bununla birlikte Samsung’un defalarca yazılı şekilde uyarıldığı ancak ısrarla ihlale devam ettiği de dosyada yer almış. Samsung henüz mahkemeyee resmi bir yanıt vermedi. Dava, 8 Mayıs 2026 tarihinde açıldı ve jüri tarafından görülmesi talep ediliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Ev Elektroniği

Televizyonlar Haberleri

Samsung’un başı Dua Lipa ile dertte

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: