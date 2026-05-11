    Dua Lipa Samsung’a tazminat davası açtı, sebebi ibretlik

    Samsung televizyonların kutularında yer alan ünlü görselleri firmanın başına bela oldu. Dua Lipa görselinin izinsiz kullanıldığı gerekçesiyle Samsung’a dava açtı. 

    Bugün televizyon ürünlerinin kutusunda tüketiciyi cezbetmek için genellikle uygulama ekranlarının görselleri yerleştirilir. Bu görsellerde uygulamada hangi içerik varsa o içeriğe ait ünlü kişilerin resimleri de olabiliyor. Bugüne kadar normal karşılanan bu durum Samsung’un başını yaktı.

    Dua Lipa’dan Samsung’a dava

    Dua Lipa tarafından Los Angeles Merkez Bölgesi Federal Mahkemesi’ne sunulan şikâyette, Samsung’un Amerika genelinde satılan televizyon kutularının ön yüzünde şarkıcının telif hakkı koruması altındaki bir fotoğrafını izinsiz kullandığı belirtiliyor.

    Dosyada 15 milyon dolar tazminatın yanı sıra ihlalden elde edilen kazançlar, imaja verilen zararın tazmini, avukatlık ücretleri ve görüntünün kullanımını kalıcı olarak yasaklayan bir mahkeme kararı talep ediliyor. Dosyaya konu olan görsel ise 2024 yılındaki Austin City Limits konserinin sahne arkasına ait.

    Avukatlar, Samsung’un bu hareketinin “bilinçli ve kasıtlı” olduğunu, şarkıcının marka değerini izinsiz kullanarak haksız kazanç sağladığını belirtiyor. Ayrıca, Samsung’un şarkıcının izni olmadan ve onun kontrolü dışında hareket ettiği, bu durumun Dua Lipa’nın uzun yıllar kurduğu başarılı marka imajını zedelediği ifade ediliyor.

    Dosyada ayrıca sosyal medyada kullanıcıların yorumlarına da yer verilmiş. Bu yorumlarda tüketicilerin sırf Dua Lipa resimleri olduğu için Samsung televizyonları satın almaya karar verdiği belirtiliyor. Bu yorumlar Samsung’un şarkıcının onayı olmadan onun imajını kullanarak ticari kazanç sağladığını kanıtlamak için dosyaya eklenmiş. Yani avukatlar oldukça sıkı çalışıp delil biriktirmiş.

    Bununla birlikte Samsung’un defalarca yazılı şekilde uyarıldığı ancak ısrarla ihlale devam ettiği de dosyada yer almış. Samsung henüz mahkemeyee resmi bir yanıt vermedi. Dava, 8 Mayıs 2026 tarihinde açıldı ve jüri tarafından görülmesi talep ediliyor.

