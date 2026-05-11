DJI Romo 2 robot süpürge iki farklı versiyonla geliyor

Tam Boyutta Gör Daha çok Drone ve görüntüleme ekipmanları ile tanıdığımız Çinli DJI, robot süpürge alanında da pay sahibi olmayı amaçlıyor. Firma DJI Romo adındaki robot süpürge serisinin ikinci neslini Çin’de görücüye çıkardı.

DJI Romo 2 özellikleri ve fiyatı

DJI Romo 2 serisi farklı zemin koşullarını ve temizlik senaryolarını otomatik olarak tanıyabilen gelişmiş yapay zekâ algoritmalarıyla donatıldı. Süpürge halılarda emiş gücünü artırabiliyor, sıvı dökülmelerini tespit ederek hedefe yönelik moplama yapabiliyor ve kullanıcıların mobilya düzenini değiştirmesine gerek kalmadan dağınık alanlarda akıllı şekilde hareket edebiliyor.

DJI, Romo 2 serisine drone teknolojisinden esinlenen yeni bir engel önleme sistemi entegre etti. Lazer radar sensörleri, balık gözü vizyon kameraları ve ToF algılama teknolojisinin birleşimi sayesinde ince kablolar veya evcil hayvan ürünleri gibi küçük engelleri bile tanımlayabiliyor. Sistem ayrıca aynalar ve cam yüzeyler gibi yansıtıcı nesneleri de algılayabiliyor. Dahili kir algılama ışığı ise robotun karanlık ortamlarda toz ve engelleri fark etmesine yardımcı oluyor.

Robot süpürgede kenar ve köşe temizliğini iyileştirmek için 123 dereceye kadar uzayabilen radar uyumlu robotik kol mevcut. DJI, yeni tasarımın önceki modellere göre duvar kenarlarında 4.5 cm daha fazla alanı kapsayabildiğini belirtiyor. Romo 2 serisi, halılar için akıllı güç artırma moduna sahip 36000Pa güçlü emiş sistemi, 8.5 cm çift katmanlı engel aşma yeteneği ve saç karışmasını önleyen fırça yapılarıyla donatıldı.

DJI, otomasyon ve bakım konularına da büyük önem veriyor. İstasyon, yüksek sıcaklıkta kendi kendini temizleme, antibakteriyel özellikler, sıcak hava kurutma, UV dezenfeksiyonu ve otomatik kanal temizliği sunuyor. Robot ayrıca sesli komut, uzaktan video iletişimi, DJI Home uygulamasında kir ısı haritaları ve 55W hızlı şarj desteği sağlıyor.

DJI Romo 2 serisi iki farklı versiyona geliyor:

DJI Romo P2 (su tanklı versiyon) – 5.999 Yuan (~830 $)

DJI Romo P2 (otomatik su temini ve drenaj ultra ince istasyon versiyonu) – 6.499 Yuan (~900 $)

DJI Romo A2 (su tanklı versiyon) – 5.499 Yuan (~760 $)

DJI Romo A2 (otomatik su temini ve drenaj ultra ince istasyon versiyonu) – 5.999 Yuan (~830 $)

