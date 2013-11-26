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Cybernetic Meadow ile router üzerinde çiçek yetiştirin

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
350
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Diğer Ev Elektroniği
Ekrem71
Haber Editörü
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Cybernetic Meadow ile router üzerinde çiçek yetiştirin

Elektronik cihazların her geçen gün daha fazla hayatımıza girmesi, aslında doğal yaşamdan daha fazla uzaklaştığımız anlamına geliyor. Bu konuya dikkat çekmek isteyen The Consortium for Slower Internet girişimi, doğal yaşamı ve teknolojiyi biraraya getiren cihazlar tasarlıyor.

Firmanın son ürünü Cybernetic Meadow adı verilen bir router oldu. Temelinde TP-LINK TL-WDR3600 cihazını temel alan ürün, mermer bir kaplama ile çevrelenmiş ve üst kısımda çiçek yetiştirmek için bir boşluk bulunuyor. Alt kaide ise tahtadan imal edilmiş.

Dışarıdan bakıldığında mermer saksı içerisinde yetişen bir çiçek ve arkadan uzanan iki anten görüntüsü bizi karşılıyor. Ürünün amacı tüketicinin bitki yetiştirerek bir nebze de olsa elektronik dünyadan ayrılması.

Ürün yapısı itibariyle herhangi bir sinyal kaybına neden olmuyor. Ancak ısınma konusunda aynı şeyleri söylemek pek mümkün değil. 

Donanım itibariyle ise simültane olarak 5GHz 300Mbps ve 2.4GHz 300Mbps bağlantı hızları, 600Mbps'e kadar bantgenişliği, çift USB portu, IPv6-hazır portlar, ağ adres çevirisi ile WAN'dan LAN'a geçiş, entegre medya sunucusu şeklinde özellikler mevcut. Ürünün satış fiyatı 350$ olarak belrilenmiş.

http://www.slashgear.com/marble-wifi-router-lets-you-grow-a-small-plant-on-its-surface-25306809/ Yorum Yaz
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ReDComrade 6 yıl en beğenilen
Kalsın. 350 dolara modemin yanına palmiye dikerim
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haqy 6 yıl
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kokomoko 6 yıl
bizim millet içindeki toprağı döker onu küllük diye kullanır..
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HumbiGumbi 6 yıl
Birine desen 350$ saksılı modem aldım sorarlar adama kendimi yetiştiriyor çiçeği diye !
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shadowtr 6 yıl HumbiGumbi
Bence öyle demezler, kafatasına dikseydin çiçeği derler...
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haqy 6 yıl
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alito 6 yıl
Cihaz çok ısındığına göre üzerinde tropik bitki yetiştirmek lazım
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SuperSantorelli 6 yıl
Înteresting
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DaRKFoRCeS 6 yıl
Son kalan bitkileri nasıl teknolojiye kurban ederiz demişler bu cihaz çıkmış.
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Godolphin 6 yıl
Hayatımda gördüğüm en güzel modem.
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Konungariket Sverige 6 yıl
gidin temaya üye olun ağaçlandırma yapıcaz diyin direk beleş fidan veriyorlar 350 $'a ufak bi koru dikilir herhalde ?
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FlyingUnderpants 6 yıl
Original.
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ReDComrade 6 yıl en beğenilen
Kalsın. 350 dolara modemin yanına palmiye dikerim
1 Yanıt Yanıtla +26
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seven44 6 yıl ReDComrade
ReDComrade

Kalsın. 350 dolara modemin yanına palmiye dikerim



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