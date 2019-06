Cybernetic Meadow ile router üzerinde çiçek yetiştirin

Elektronik cihazların her geçen gün daha fazla hayatımıza girmesi, aslında doğal yaşamdan daha fazla uzaklaştığımız anlamına geliyor. Bu konuya dikkat çekmek isteyen The Consortium for Slower Internet girişimi, doğal yaşamı ve teknolojiyi biraraya getiren cihazlar tasarlıyor.





Firmanın son ürünü Cybernetic Meadow adı verilen bir router oldu. Temelinde TP-LINK TL-WDR3600 cihazını temel alan ürün, mermer bir kaplama ile çevrelenmiş ve üst kısımda çiçek yetiştirmek için bir boşluk bulunuyor. Alt kaide ise tahtadan imal edilmiş.





Dışarıdan bakıldığında mermer saksı içerisinde yetişen bir çiçek ve arkadan uzanan iki anten görüntüsü bizi karşılıyor. Ürünün amacı tüketicinin bitki yetiştirerek bir nebze de olsa elektronik dünyadan ayrılması.





Ürün yapısı itibariyle herhangi bir sinyal kaybına neden olmuyor. Ancak ısınma konusunda aynı şeyleri söylemek pek mümkün değil.





Donanım itibariyle ise simültane olarak 5GHz 300Mbps ve 2.4GHz 300Mbps bağlantı hızları, 600Mbps'e kadar bantgenişliği, çift USB portu, IPv6-hazır portlar, ağ adres çevirisi ile WAN'dan LAN'a geçiş, entegre medya sunucusu şeklinde özellikler mevcut. Ürünün satış fiyatı 350$ olarak belrilenmiş.

