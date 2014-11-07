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DH Özel Röportaj: Canon, "Sosyal" yazıcılarını tanıttı

5 yıl
41,1b
1
Yazıcı
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Ofis çözümlerinde dünyanın en büyük isimlerinden biri olan Canon, sosyal ağ desteği ve NFC gibi özellikleriyle dikkat çeken yeni nesil yazıcılarını tanıttı. Detayları Ceyda Çetin'den alıyoruz
Ofis çözümlerinde dünyanın en büyük isimlerinden biri olan Canon, sosyal ağ desteği ve NFC gibi özellikleriyle dikkat çeken yeni nesil yazıcılarını tanıttı. Detayları Canon Tüketici Görüntüleme Ürünleri Grubu Ürün Uzmanı Ceyda Çetin'den alıyoruz
 

Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 4 yıl
canon ve canon ürünlerimi bir daha asla nedeni canon urunlerinin arkasında duran güvenilir bir firma değil.
mg7150 yazıcı satın aldım içinden çıkan kartuş takımıyla kulandım basılan fotoğraflar da renk doğruluğu yok net basmıyor bulanık çıkıyor tüm kağıt türleriyle denedim epson xp600 le basılan resimi mg 7150 le bastığınızda aynı kağıda fotoları yan yana koyun ve orj resimlede karşılaştırın canon nun bulanık net basmayan renk geşileri kötü dandik bir bakıne olduğunu test edin kendiniz görün.
15 gun sonra kartuşlar pikment siyah hiç basmamaya diğer dye renklilerde çizgili basmaya başladı daha içinden çıkan setup kartuşarı bunlar mürekkep seviyesi yarıda servisi aradım sordum kafa arızalıdır dediler garanti dışı kalır makine 340tl masrafı vardediler, püskürtme ucu temimizle temizle mürekkep bitti düzelmedi yazıcı elimde patladı mürekkep aldım zaten garati dişi dedikleri için doldurdum çizgili kartuşcular kasa temizleme solisyı-onuyla temizledi düzeldi 4 drenk dye olan pikmet olan biraz çizgiliydi 1 ay sonra kafa tamamen arıza yaptı meş hur B200 kafa öldü hata kodu.
canonlarda kafanın kolay söküle biliyor olması bakın youtube zaten kafanın ömrünün kısa olduğunu gösteriyo zaten toplam 1500 sayfa yazıcı öldü. işin üçkağdı piyasada kafa 250 tl canon 350tl satıyo yeni tüketici kanunu 6 ay içinde arıza yaparsa ayıplıysa iade değşim filan diyo canon işin kolayını bulmuş garanti dişı bırak fazla para iste üste çık.
siz siz olun termal kafa kulanan yazıcılar satın almayın araştırırken şunu buldum okuyun.
aldertech.com/...
canon kafalar termal kafadır isitarak mürekkep püskürtür renk ğeçişleri serttir net foto basmaz kafa üretim maliyeti düşüktür renk dğgrulugu yoktur mürekkepleri kalitesizdir 2 kartuşlu kafa kartuşun üzerinde bulunan modellerle 5-6 kartuşlu kafa yazıcıda olan modellerin hepsitermal aynı şekilde üretilen kafadır damla boyutu ve çöz değişsede ömürleri kıssa para tuzağıdır.
epson xp600 le karşılaştırıldığında plastik kalitesi dandik tarayıcı fonk siyonları kısıtlı yazdırma fonsiyonları kısıtlı eksik renk tonlarını elle ayarlasan imaj garend denen şaçma programı da elle renk profili yazdır ma şeçeneğği yok vs vs kağıdı düzgün çekmez yanlarda1mm boşluk kalır düz kağdı tekrar koysan 2-3 kagaıt çeker beş para etmez bir makine bozulduda kurtuldum yoksa deli eder adamı.
enson ççp kamoyununa attım açtılar presi çatır çutur kırıldı aldılar götürdüler çöpüler.
bende yakkacaktımda çok düman çıkıyor.
canon fire youtube.com/...
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DH Misafiri 4 yıl
Kartuşları pahalı , ömürleri kısa , çabuk kuruyor, tekrar doldurulamıyor, alın size canon özeti..
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nuriye-33 4 yıl
nuriye-33

canon ve canon ürünlerimi bir daha asla nedeni canon urunlerinin arkasında duran güvenilir bir firma değil.

mg7150 yazıcı satın aldım içinden çıkan kartuş takımıyla kulandım basılan fotoğraflar da renk doğruluğu yok net basmıyor bulanık çıkıyor tüm kağıt türleriyle denedim epson xp600 le basılan resimi mg 7150 le bastığınızda aynı kağıda fotoları yan yana koyun ve orj resimlede karşılaştırın canon nun bulanık net basmayan renk geşileri kötü dandik bir bakıne olduğunu test edin kendiniz görün.

15 gun sonra kartuşlar pikment siyah hiç basmamaya diğer dye renklilerde çizgili basmaya başladı daha içinden çıkan setup kartuşarı bunlar mürekkep seviyesi yarıda servisi aradım sordum kafa arızalıdır dediler garanti dışı kalır makine 340tl masrafı vardediler, püskürtme ucu temimizle temizle mürekkep bitti düzelmedi yazıcı elimde patladı mürekkep aldım zaten garati dişi dedikleri için doldurdum çizgili kartuşcular kasa temizleme solisyı-onuyla temizledi düzeldi 4 drenk dye olan pikmet olan biraz çizgiliydi 1 ay sonra kafa tamamen arıza yaptı meş hur B200 kafa öldü hata kodu.

canonlarda kafanın kolay söküle biliyor olması bakın youtube zaten kafanın ömrünün kısa olduğunu gösteriyo zaten toplam 1500 sayfa yazıcı öldü. işin üçkağdı piyasada kafa 250 tl canon 350tl satıyo yeni tüketici kanunu 6 ay içinde arıza yaparsa ayıplıysa iade değşim filan diyo canon işin kolayını bulmuş garanti dişı bırak fazla para iste üste çık.

siz siz olun termal kafa kulanan yazıcılar satın almayın araştırırken şunu buldum okuyun.

aldertech.com/...

canon kafalar termal kafadır isitarak mürekkep püskürtür renk ğeçişleri serttir net foto basmaz kafa üretim maliyeti düşüktür renk dğgrulugu yoktur mürekkepleri kalitesizdir 2 kartuşlu kafa kartuşun üzerinde bulunan modellerle 5-6 kartuşlu kafa yazıcıda olan modellerin hepsitermal aynı şekilde üretilen kafadır damla boyutu ve çöz değişsede ömürleri kıssa para tuzağıdır.

epson xp600 le karşılaştırıldığında plastik kalitesi dandik tarayıcı fonk siyonları kısıtlı yazdırma fonsiyonları kısıtlı eksik renk tonlarını elle ayarlasan imaj garend denen şaçma programı da elle renk profili yazdır ma şeçeneğği yok vs vs kağıdı düzgün çekmez yanlarda1mm boşluk kalır düz kağdı tekrar koysan 2-3 kagaıt çeker beş para etmez bir makine bozulduda kurtuldum yoksa deli eder adamı.

enson ççp kamoyununa attım açtılar presi çatır çutur kırıldı aldılar götürdüler çöpüler.

bende yakkacaktımda çok düman çıkıyor.
canon fire



ben yandım siz yanmayın canondan uzak durun
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DH Misafiri 4 yıl
murekkep puskurten kafalari cabuk bozuluyor hemen hemen omurleri ofis ortaminda 1 yil
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brev 5 yıl
Bir ara hatun koptu sanırım o ara bir komiklik yaptılar.
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LiLDifferent 5 yıl
Yazıcı kafalarının ömürleri hala çok düşük. Fotoğraf baskılarında dayanmıyorlar
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paratuzağı 5 yıl
hacı ne yapıyonda kız kikir kikit gülüyor
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