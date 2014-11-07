DH Özel Röportaj: Canon, "Sosyal" yazıcılarını tanıttı

Ofis çözümlerinde dünyanın en büyük isimlerinden biri olan Canon, sosyal ağ desteği ve NFC gibi özellikleriyle dikkat çeken yeni nesil yazıcılarını tanıttı. Detayları Ceyda Çetin'den alıyoruz

Ofis çözümlerinde dünyanın en büyük isimlerinden biri olan Canon, sosyal ağ desteği ve NFC gibi özellikleriyle dikkat çeken yeni nesil yazıcılarını tanıttı. Detayları Canon Tüketici Görüntüleme Ürünleri Grubu Ürün Uzmanı Ceyda Çetin'den alıyoruz