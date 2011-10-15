Danger Den özelleştirilebilir full tower kasa modeli Q20'yi duyurdu

Hazırladığı yüksek performanslı su soğutma bloklarıyla tanınan Danger Den, full-tower formundaki yeni kasa modelini duyurdu. Black Serisi altında lanse edilen Q20 isimli yeni kasa, ATX ve BTX yapıdaki anakartlarla kullanılabiliyor ve tamamı siyah yapısı ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. 527 x 185 x 462 mm boyutlarında olan kasanın en dikkat çekici yanlarından biri de üst, alt ve ön panellerinin akrilik yapıda olması.

Üst ve alt panelleri aynı zamanda renkli yapıda olan ve ön panelinde farklı renk seçenekleri sunulan Q20, iki adet 5.25-inç ve dört adet 3.25-inç sürücü ile birlikte üç adet 2.5-inç dahili sürücüye ev sahipliği yapabiliyor. Çıkartılabilir ön fan ızgarısına ek olarak soğutma için 120mm ya da 140mm çapında fanların kullanılabildiği Danger Den Q20, yurt dışında 270 dolar olarak belirlenen son kullanıcı fiyatıyla satışa sunulmuş durumda.