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Danger Den özelleştirilebilir full tower kasa modeli Q20'yi duyurdu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
44b
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Kasa
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Hazırladığı yüksek performanslı su soğutma bloklarıyla tanınan Danger Den, full-tower formundaki yeni kasa modelini duyurdu. Black Serisi altında lanse edilen Q20 isimli yeni kasa, ATX ve BTX yapıdaki anakartlarla kullanılabiliyor ve tamamı siyah yapısı ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. 527 x 185 x 462 mm boyutlarında olan kasanın en dikkat çekici yanlarından biri de üst, alt ve ön panellerinin akrilik yapıda olması.
Üst ve alt panelleri aynı zamanda renkli yapıda olan ve ön panelinde farklı renk seçenekleri sunulan Q20, iki adet 5.25-inç ve dört adet 3.25-inç sürücü ile birlikte üç adet 2.5-inç dahili sürücüye ev sahipliği yapabiliyor. Çıkartılabilir ön fan ızgarısına ek olarak soğutma için 120mm ya da 140mm çapında fanların kullanılabildiği Danger Den Q20, yurt dışında 270 dolar olarak belirlenen son kullanıcı fiyatıyla satışa sunulmuş durumda.  

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mehmednaim 8 yıl en beğenilen
270$ yurt dışı fiyatını okuyana kadar herşey güzeldi.
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DH Misafiri 8 yıl
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OverClocK1ng 8 yıl
- 270 Dolar !

- İyi de neDEEEN,

- ee DencırDEEEN.

- Yani ?

- Yok bişey.
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rozek 8 yıl
tam fantazi kasası olmuş, ama gerçekten pek dar olmuş yaw
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onurerer 8 yıl
270 dolara iki de kapak vardır herhalde yanında öyle değil mi?
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devastatoRReady 8 yıl
ne biçim kasa bu böyle, manavdaki sebze-meyve kasaları bile daha estetik.
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Batuist 8 yıl
kasada bir anormallik var sanki.. 270 dolara boşuna yapmışlar böyle bir kasayı.. ellerinde patlar hepsi..
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Squadd 8 yıl
Sıvı Soğutmaya Yönelik Tasarlanmış...
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Exactly® 8 yıl
Estetik değil..
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2kol3bacak 8 yıl
Sadece aluminyum blok satsalar daha çok satardı isteyen istediği deliği istediği yere açardı. Ayrıca 185mm genişlik de biraz abes kaçmış ne işlemci soğutucusu sığar ne radyatör içine
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Firaristt 8 yıl
Evet cidden özelleştirilebilirmiş...O kasayı bizim kaynakçılarda da yaptırırsın çok sorun değil hani. Belki bu kadar sağlam olmaz ama görüntüyü tutturursun :) Şase var ama kasa yok. Ee 270$ neyin nesi o zaman? Forumda tahtadan tut, full akrilik kasa yapan var. Bunu da rahatlıkla yapabilirler yani. 270$ çok bu gövde için. Görüntü yok bir şey yok. Bildiğin gövde yani.
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thedevilhimveryself 8 yıl
Kasa bir amatör elinden çıkmış gibi. Estetik bir yanı yok.
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mehmednaim 8 yıl en beğenilen
270$ yurt dışı fiyatını okuyana kadar herşey güzeldi.
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