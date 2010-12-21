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DataStar'dan Bayilerine Trend Micro Titanium Kampanyası

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Anti Virus
DH Bülten
Dh Bülten
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DataStar, bayilerine yönelik Trend Micro Titanium internet güvenlik yazılımında kampanya başlattı. 30 kutu Trend Micro Titanium güvenlik yazılımı alan bayilere Haier notebook hediye ediliyor.

Dünyanın önde gelen internet güvenlik yazılımlarından Trend Micro’nun bireysel ürünlerinin Türkiye distribütörü olan DataStar, satış kanalına yönelik bir kampanya başlattı. Kampanya boyunca DataStar’dan 30 kutu Trend Micro Titanium yazılımı alan her bayiye bir adet Haier notebook hediye ediliyor.

DataStar Ürün Müdürü Ekrem Ersin, internet güvenliği konusuna bayilerin daha fazla dikkatini çekmek ve Trend Micro Titanium satışlarını teşvik etmek amacıyla bu kampanyayı yaptıklarını belirterek, “30 kutu Trend Micro Titanium yazılımı alan her bayiye, ödüllü notebook olan Haier’den bir adet hediye ediyoruz. Bayiler için çok avantajlı bir kampanya” dedi.

31 Aralık 2010 tarihine kadar devam edecek olan kampanyadan DataStar’ın dağıtım kanalında yer alan tüm bayiler yararlanabiliyor.

Kampanyaya ilişkin ayrıntılı bilgi için: DataStar 0216-544 1200 www.datastar.com.tr


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