DeepCool'dan 1.8 Kg ağırlığında yeni işlemci soğutucusu; Fiend Shark XT

Komponent üreticisi Deepcool, Fiend Shart XT adını verdiği yeni yüksek performanslı yeni işlemci soğutucusunu duyurdu. 157 x 156 x 131 mm boyutlarında ve 1.8 Kg ağırlığında olan yeni soğutucu, tamamı Bakır olan kaslı yapısı ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Altı adet Bakır ısı borusuna, Bakır tabana ve iki Bakır yaprak dizisine sahip olan soğutucuya, 700-1200 devir/dakika hızlarında çalışan ve çalışma hızına bağlı olarak 18.2~ 24.9 dBA arasında gürültü yarattığı belirtilen 1400mm çapında fan eşlik ediyor.

Intel'in LGA1366/1155/1156/775 ve AMD'nin AM3/AM2(+) işlemcileriyle uyumlu olan soğutucunun yakında satışa sunulması beklenirken, fiyatı ise henüz açıklanmadı.