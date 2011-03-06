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Soğutucular / Fanlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

DeepCool'dan 1.8 Kg ağırlığında yeni işlemci soğutucusu; Fiend Shark XT

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
27b
1
47
Soğutucular / Fanlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Komponent üreticisi Deepcool, Fiend Shart XT adını verdiği yeni yüksek performanslı yeni işlemci soğutucusunu duyurdu. 157 x 156 x 131 mm boyutlarında ve 1.8 Kg ağırlığında olan yeni soğutucu, tamamı Bakır olan kaslı yapısı ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Altı adet Bakır ısı borusuna, Bakır tabana ve iki Bakır yaprak dizisine sahip olan soğutucuya, 700-1200 devir/dakika hızlarında çalışan ve çalışma hızına bağlı olarak 18.2~ 24.9 dBA arasında gürültü yarattığı belirtilen 1400mm çapında fan eşlik ediyor.

Intel'in LGA1366/1155/1156/775 ve AMD'nin AM3/AM2(+) işlemcileriyle uyumlu olan soğutucunun yakında satışa sunulması beklenirken, fiyatı ise henüz açıklanmadı.


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CrySystem 8 yıl en beğenilen
1.5 kilo bakır ne kadar
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electro58 8 yıl
1.8 kg mu? Bune dikey kasada anakartı kırar bu. Ne yapıyor bunlar?
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Process64 8 yıl
Arkadaşlarında dediği gibi, tavan askı aparatı yoksa zamanla anakarta zararı olur. Bu fan diğerlerine kıyasla, kütlesi biraz daha fazla olduğu için en yüksek ve en düşük sıcaklığa ulaşması biraz zaman alır, ortalama sıcaklık yine aynı kalır. Üzerindeki fanı yetersiz buldum, bakır yaprakların dışarıda kalan kısımları var.
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DH Misafiri 8 yıl
kaslı yapısıyla dikkatleri üzerine çekiyor denmiş. Bana obazit gibi geldi:)
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Tanarri 8 yıl
genişliği çok fazla olmayan kasalar için ideal şahsen bende xclioa380 var ve soğutucu alırken çok teredüt yaşadım çünki genişliği çok fazla olmadı için bi tower soğutucu bulmak zor oldu yan kapakta 25cm fan var ve soğutucu boyu uzun olursa fanı iptal sorunları doğuyodu bu mesela yeni bisistem kurarsam gayet ideal görünüyo şuanda ocz vendetta kulanıyorum cuk oturdu oda... az daha uzun olasaydı sığmıycaktı xD
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tolgaciik 8 yıl
Karardığı zaman arada kalaycıya götürüp kalaylatmak lazım :)
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utankir 8 yıl
Isıyı kullanılabilir metaller arasında(altın vs. dışında demek istiyorum) en iyi ileten bakır ama en hızlı ileten alüminyum. Bu yüzden bakır alüminyum karışımı heatsinkleri daha başarılı buluyorum. Ayrıca ağırlık sorunları da olmuyor...
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Die4WiN 8 yıl

utankir

Isıyı kullanılabilir metaller arasında(altın vs. dışında demek istiyorum) en iyi ileten bakır ama en hızlı ileten alüminyum. Bu yüzden bakır alüminyum karışımı heatsinkleri daha başarılı buluyorum. Ayrıca ağırlık sorunları da olmuyor...

En iyi ısı ve elektrik iletkeni gümüştür ancak o da oksijenle reaksiyona girdiği için tercih edilmez her iki iş içinde genellikle. Ondan daha ucuz ve reaksiyona dayanıklı bakır gelir ki gümüş ile aralarında cok az fark vardır. Bu ikisi hem ısı hemde elektrik iletkenliğinde ilk iki sıradadır. Bahsettiğiniz Aluminyum ısı iltkenliği konusunda bakırın yarısı kadar bir performans sunar. Dolayısıyla bilginiz yanlış.
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ozkan_tpc 8 yıl
Ağırlığından mı, görüntüsünden mi, boyutlarından mı bilmiyorum ama bu soğutucu haberleri itici gelmeye başladı bana. Yakında bakır bloğu kasanın içine değil kasayı bakır bloğun içine yerleştirtecek bir sistem geliştirirler.
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ContEmpor4ry 8 yıl
Hava Soğutma kategorisinde dünya rekorlarlarının ikide bir kırılmasını,şimdi daha iyi anlıyorum.Döktür bakırı 2kg,3kg...
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DH Misafiri 8 yıl
Xpredator kasa aldım pc topluyorum ve sadece kasa 15 kg sanırım sistemi topladığımda kasayı kaldıramıcam
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ezimuse 8 yıl
aslında hava ile soğutma çok iyidir yeterli tasarım yapılabilirse şöyle ki girişte rahat giren ancak çıkışına doğru sıkışan hava peteklerde daha iyi soğutma sağlar radyatörde yada bakır bloğu soğuturken umarım demek istediğimi anlatabilmişimdir :D
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Tony Tony 8 yıl
Görüntüsü güzel fakat agır anakarta yazık
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disorderpunk 8 yıl
thermaltake big typhoon kullanıyorum ve anakartım eğilmiş durumda üst kısımdan fazlasıyla, gigabyte 3 kat bakır anakart. 800gram oldugunu düşünürsek thermaltake in, 1.8kg ı bir şekilde üst kısımdan iplerle sabitlemenizde fayda var.
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Python 8 yıl
zamanında asus p5 serisi anakartım vardı modelini tam hatırlamıyorum e4xxx seriside işlemcim bu işlemciyi thermaltake big typhoon 120 sogutuyordu anakartım kasaya 8 tane vida ile sabitlenmişti 4-5 ay sonra sistem açılmamaya durduk yere res atmaya başladı komple söktüm baktımki anakartım yamulmuş nasıl yamulabilirki sadece cpu nun oldugu bölüm ki bu sogutucu 822 gramdı ben işin içinden cıkamamıştım sonuçta bu sogutucu tam 1,8 kg agırlıkta
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Hk@n 8 yıl
1 kiloya kadar anladıkta 1.8 kg ne demek kardeşim ya
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