Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Dyson Cool CF1 sessizlik ve şıklığı bir araya getiriyor

    Dyson, ikonik pervanesiz fan tasarımını geliştirilmiş özelliklerle geri getiriyor. Yeni masa tipi model Cool CF1, sessiz çalışması ve enerji verimliliğiyle dikkat çekiyor.

    Dyson Cool CF1 sessizlik ve şıklığı bir araya getiriyor Tam Boyutta Gör

    Dyson, ikonik pervanesiz fan tasarımını geliştirilmiş özelliklerle geri getiriyor. Yeni masa tipi model Cool CF1, sessiz çalışması ve enerji verimliliğiyle dikkat çekiyor.

    Dyson, pervanesiz fan tasarımını yeniden sahneye çıkarıyor. Markanın yeni ürünü Dyson Cool CF1, önceki masa tipi modellerin devamı niteliğinde ancak bu kez hem daha şık hem de daha işlevsel bir yapıyla geliyor. Sessizlik, verimlilik ve modern görünüm, bu modelin öne çıkan başlıkları arasında.

    Cool CF1’in en dikkat çeken özelliği, 370 litre/saniyeye ulaşan güçlü hava akışı. Üstelik bunu sadece 30 watt’lık enerjiyle sağlıyor. Toplamda 10 hız seviyesi sunan fan, en yüksek ayarda bile oldukça sessiz çalışıyor. Bu sessizlik, özellikle gece kullanımı için büyük avantaj. Zaten cihazda ekran parlaklığını azaltan ve hız seviyesini otomatik olarak düşüren bir Gece Modu da bulunuyor.

    Tasarım tarafında da bazı yenilikler var. Cihazın üzerine yerleştirilen LCD ekran sayesinde hız gibi temel bilgilere anlık olarak ulaşmak mümkün. İç yapısında ise uzun ömürlü bir fırçasız DC motor görev yapıyor. Ancak bu modelde hava temizleyici ya da ısıtıcı gibi ek fonksiyonlar yer almıyor; sadece kişisel soğutma amacıyla geliştirilmiş.

    Dyson Cool CF1, şu anda yaklaşık 320 dolardan satışta. Ürün ilk etapta sınırlı bölgelerde sunulmuş olsa da, önümüzdeki aylarda global pazarda daha yaygın şekilde yer alması bekleniyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Mikro otomobil Türkiye'de satışa sunuluyor

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    tayron yorumları pozitif teknoloji araç altı pütür atma fiyatları b sınıfı ehliyet teorik dersi kaç saat döküm tezgah yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Tecno Spark 20 Pro
    Tecno Spark 20 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer TravelMate P2
    Acer TravelMate P2
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum