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Dyson, ikonik pervanesiz fan tasarımını geliştirilmiş özelliklerle geri getiriyor. Yeni masa tipi model Cool CF1, sessiz çalışması ve enerji verimliliğiyle dikkat çekiyor.

Dyson, pervanesiz fan tasarımını yeniden sahneye çıkarıyor. Markanın yeni ürünü Dyson Cool CF1, önceki masa tipi modellerin devamı niteliğinde ancak bu kez hem daha şık hem de daha işlevsel bir yapıyla geliyor. Sessizlik, verimlilik ve modern görünüm, bu modelin öne çıkan başlıkları arasında.

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Cool CF1’in en dikkat çeken özelliği, 370 litre/saniyeye ulaşan güçlü hava akışı. Üstelik bunu sadece 30 watt’lık enerjiyle sağlıyor. Toplamda 10 hız seviyesi sunan fan, en yüksek ayarda bile oldukça sessiz çalışıyor. Bu sessizlik, özellikle gece kullanımı için büyük avantaj. Zaten cihazda ekran parlaklığını azaltan ve hız seviyesini otomatik olarak düşüren bir Gece Modu da bulunuyor.

Tasarım tarafında da bazı yenilikler var. Cihazın üzerine yerleştirilen LCD ekran sayesinde hız gibi temel bilgilere anlık olarak ulaşmak mümkün. İç yapısında ise uzun ömürlü bir fırçasız DC motor görev yapıyor. Ancak bu modelde hava temizleyici ya da ısıtıcı gibi ek fonksiyonlar yer almıyor; sadece kişisel soğutma amacıyla geliştirilmiş.

Dyson Cool CF1, şu anda yaklaşık 320 dolardan satışta. Ürün ilk etapta sınırlı bölgelerde sunulmuş olsa da, önümüzdeki aylarda global pazarda daha yaygın şekilde yer alması bekleniyor.

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Dyson Cool CF1 sessizlik ve şıklığı bir araya getiriyor

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