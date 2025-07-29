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    Zalman, jet motoru tasarımlı Zet 5'i duyurdu: LGA 1851 ve dahası

    Zalman, jet motorlarından ilham alan yeni işlemci soğutucusu Zet 5 modelini duyurdu. LGA 1851 dahil birçok modern soketi destekleyen soğutucu fütüristik bir tasarımla geliyor. 

    Zalman, jet motoru tasarımlı Zet 5 soğutucusunu duyurdu! Tam Boyutta Gör
    Zalman, ilk kez Computex 2025'te görücüye çıkan Zet 5 soğutucu modelini resmi olarak piyasaya sürdü. Jet motorlarını andıran tasarımıyla öne çıkan yeni işlemci soğutucusu, hem Intel hem de AMD platformlarıyla geniş uyumluluğa sahip. LGA 1851, LGA 1700, LGA 1200, LGA 115X, AM5 ve AM4 soketlerini destekleyen Zet 5, kule tipi soğutucular arasında yeni bir alternatif olacak. İşte özellikleri

    Zalman'dan jet motoru tasarımlı soğutucu

    Zalman Zet 5, ilk bakışta standart silindirik bir soğutucu gibi görünse de tasarımı oldukça farklı. İşlemciye paralel şekilde yerleştirilmiş çift yönlü 120 mm fanlar, 53 kanatlı dairesel bir alüminyum soğutucu bloğunu çevreliyor. Bu yapı ise, ters temaslı ısı borusuna lehimlenmiş ve titreşimi azaltan özel fan kanatlarıyla destekleniyor. Toplam ağırlığı 970 gram olan soğutucu, 130 x 117 x 158 mm boyutlarında. Ayrııca standart kule tipi kasalarla uyumlu yapıda.

    Zet 5, sadece görsel değil teknik açıdan da güçlü. 200W TDP değeriyle yüksek ısı üreten işlemcileri hedef alan soğutucu, 20 ila 40 dB aralığında çalışıyor. Üstelik pakete Zalman’ın ZM-STC10 termal macunu da dahil edilmiş ve RGB aydınlatma sistemi anakart yazılımları üzerinden senkronize edilebiliyor.

    Siyah ve beyaz olmak üzere iki renk seçeneğiyle sunulan soğutucunun erken satış fiyatı yaklaşık 50 dolar olarak belirlendi. Ancak 25 Ağustos'tan sonra her iki modelin fiyatına yaklaşık 7 dolar zam gelecek.

    Bu arada, son dönemde birçok markanın gösterişli CPU tasarımlarına imza attığını söyleyelim. Örneğin Thermaltake, 6.67 inç AMOLED ekranlı MAGCurve 360 Ultra modelini duyurmuştu. Jonsbo da TF3-360SC serisiyle fan çerçevelerine entegre edilen ekranlarla fark yaratmaya çalışıyor. Hatta bazı üreticiler, holografik görüntüler oluşturabilen LED dizilimli prototip soğutucular bile gösterdi. 

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