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    Fansız soğutma sunan Airjet Mini 2 tanıtıldı: %50 daha yüksek performans

    Frore Systems, aynı form faktörünü korurken %50 daha yüksek soğutma performansı sunan 2. Nesil AirJet Mini katı hal aktif soğutma cihazını tanıttı.              

    Fansız soğutma sunan Airjet Mini 2 tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Frore Systems, aynı form faktörünü korurken %50'ye yakın daha yüksek soğutma performansı sunan 2. Nesil AirJet Mini katı hal aktif soğutma cihazını Computex fuarında tanıttı.

    AirJet, havayı hareket ettirmek için fan kullanmaması, bu sayede performansı artırıp güvenilirliği yükseltmesiyle geleneksel soğutma yöntemlerine göre önemli avantajlar sunan bir teknoloji.

    Aynı boyutta %42 daha yüksek performans

    Yeni AirJet Mini G2, 85°C çip sıcaklığı ve 25°C ortam sıcaklığı altında 7,5 W’a kadar ısıyı dağıtabiliyor, bunu yaparken de önceki modelle aynı 27,3 mm x 41,6 mm x 2,5 mm ölçülerini koruyor ve ağırlığı 7 grama düşürüyor. Ayrıca, yalnızca 21 dBA düşük gürültü seviyesinde çalışıyor ve 1750 Pascal geri basınç üretebiliyor. Orijinal AirJet Mini ise aynı şartlarda 5,25 W’a kadar güç dağıtabildiği için, yeni model yaklaşık %42 daha yüksek performans sunuyor.

    Fansız soğutma sunan Airjet Mini 2 tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Yeni ünite, aynı geri basıncı ürettiği ve dolayısıyla selefiyle benzer güç tükettiği için performans artışı daha çok iç tasarımdaki geliştirmelerden kaynaklanıyor, fakat bu detaylar henüz açıklanmadı. 

    Tıpkı önceki katı hal soğutma cihazı gibi, AirJet Mini G2 de toz geçirmez (kendini otomatik temizleyebilir) ve suya dayanıklı yapıda. Ayrıca, birden fazla AirJet Mini G2 çipi bir arada çalıştırılarak 7,5 W’tan daha fazla ısı yayan cihazlar da soğutulabiliyor. Örneğin, dört adet AirJet Mini G2 kullanıldığında toplamda 30 W ısı dağıtılabiliyor, bu da düşük güçlü dizüstü bilgisayarlardaki CPU’ların yaydığı ısıya denk geliyor.

    AirJet Mini G2’nin entegre edildiği ilk cihaz, Güney Koreli üretici Crevis tarafından geliştirilen bir endüstriyel makine görüş kamerası. Bu entegrasyon, yüksek performanslı görüntülemede karşılaşılan ısı problemlerini çözüyor ve kompakt tasarımı bozmadan daha iyi görüntü kalitesi ve daha yüksek kare hızlarının sunulmasını sağlıyor.

    Frore’nin G2 çipleri, PC’ler, Wi-Fi erişim noktaları, endüstriyel sistem modülleri ve SSD’ler gibi çeşitli alanlarda kullanılma potansiyeli taşıyor. Şirket fuarda, SSD üreticisi Iodyne'nin taşınabilir SSD'sini daha da dserin çalışması için AirJet Mini G2 ile yükselteceğini belirtti.

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    Mikro otomobil Türkiye'de satışa sunuluyor

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    turkelvis 7 saat önce

    Kapısı bildiğin normal araçların motor kaputu olarak bilinen yerden yani önden açılıyor!

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