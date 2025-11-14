Kim Nerede? 97 Türkiye ve İngiltere’den hidrojenli tren ortaklığı 81 Netflix, Red Dead Redemption'ı mobile getiriyor 54 Suudi Arabistan’ın ütopik projesi Neom çöküşün eşiğinde
Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim
    YouTube Oynatıcı MP3 Ses
    Sıradaki Video
    0 sn. ▶
    İPTAL ET

    Buz Gibi İşlemci Soğutucu | Gigabyte Gaming 240 Ice İnceleme

    Gigabyte markasının tasarımı ve soğutma başarısıyla ön plana çıkan işlemci soğutucusu Gaming 240 Ice modelini inceliyoruz.                                      

    Gigabyte markasının tasarımı ve soğutma başarısıyla ön plana çıkan işlemci soğutucusu Gaming 240 Ice modelini inceliyoruz.

    Gigabyte Gaming 240 ICE, 240 mm sıvı işlemci soğutucusu ana temasının beyaz olmasıyla birlikte fazlasıyla dikkat çekici görünüyor. Çift 120 mm ARGB fan ile gelen bu yapıda fanlar Daisy-Chain sistemi ile birbirine bağlanıyor. 

    Bu işlemci soğutucuda bulunan teflon kaplı hortumlar buharlaşmayı en aza indirmeyi amaçlıyor. İlgili soğutucu alüminyum malzemeden imal edilmiş bir radyatör ile geliyor. Ayrıca montaj kolaylığı ve yönü değiştirilebilen mıknatıslı pompa kapağı yer alıyor.

    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum