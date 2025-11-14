Buz Gibi İşlemci Soğutucu | Gigabyte Gaming 240 Ice İnceleme

Gigabyte markasının tasarımı ve soğutma başarısıyla ön plana çıkan işlemci soğutucusu Gaming 240 Ice modelini inceliyoruz.

Gigabyte markasının tasarımı ve soğutma başarısıyla ön plana çıkan işlemci soğutucusu Gaming 240 Ice modelini inceliyoruz.

Gigabyte Gaming 240 ICE, 240 mm sıvı işlemci soğutucusu ana temasının beyaz olmasıyla birlikte fazlasıyla dikkat çekici görünüyor. Çift 120 mm ARGB fan ile gelen bu yapıda fanlar Daisy-Chain sistemi ile birbirine bağlanıyor.

Bu işlemci soğutucuda bulunan teflon kaplı hortumlar buharlaşmayı en aza indirmeyi amaçlıyor. İlgili soğutucu alüminyum malzemeden imal edilmiş bir radyatör ile geliyor. Ayrıca montaj kolaylığı ve yönü değiştirilebilen mıknatıslı pompa kapağı yer alıyor.