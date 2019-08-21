Dell G5 masaüstüsünü satışa sundu

ABD merkezli hazır sistem üreticisi Dell bütçe dostu G5 masaüstü bilgisayarını duyurdu. Yeni hazır kasa tasarımı ve fiyatıyla ön plana çıkarken yükseltmeye elverişli olması sayesinde de tercih edilebilir.
Intel’in 9. Nesil Core işlemcilerinden güç alan hazır bilgisayar ekran kartı tarafında ise modele göre GTX 1660 Ti, RTX 2060, RTX 2070 ve RTX 2080’den biriyle zenginleştirilebiliyor. AMD tarafında ise RX 560X ekran kartıyla birlikte satın alınabiliyor.
64 GB’a kadar DDR4 2666 MHz bellekle desteklenebilen hazır sistemlerde 1 TB’ kadar M.2 SSD ile 2 TB’a kadar 7200 RPM HDD sürücüsü kullanılabiliyor. Tüm bunların H370 yongasetli bir anakart üzerinde çalıştırıldığı sistemi besleyen güç kaynağı ise işlemci+ekran kartı konfigürasyonuna göre 360 watt veya 460 watt şeklinde değişebiliyor.
Geniş bağlantı olanağı
Bağlantı seçeneklerine baktığımızda ise ön panelde 1 mikrofon jackı, 1 kulaklık jackı, 2 USB 2.0 portu, 1 USB 3.1 portu ve 1 adet de USB 3.1 Type-C portunu görüyoruz. Arka panelde ise 4 USB 3.1, 2 USB 2.0, 1 RJ45, 1 subwoofer portu, 1 arka L/R portu, 1 ön L/R portu ve ekran kartına göre HDMI, DVI veya DP giriş/çıkışları bulunmakta.
Son olarak mavi lediyle masaüstünüzü aydınlatacak Dell G5 masaüstü bilgisayarların 629$’dan başlayan fiyat etiketiyle 29 Ağustos’tan itibaren satışa sunulacağını belirtelim.
https://www.anandtech.com/show/14761/dell-unveils-g5-gaming-desktop-starting-at-629-dollars Yorum Yaz Paylaş Tweetle