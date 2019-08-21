Nvidia yeni sürücüsüyle %23’e varan performans artışı vadediyor

Yeşil ekip sürücü güncelleştirmeleriyle kullanıcılarını mutlu etmeye devam ediyor. Son sürücü popüler oyunlarda gözle görülür performans artışı sunarken yeni özellikleriyle de dikkat çekmeyi başarıyor. Hatırlayacağınız üzere Nvidia geçtiğimiz gün Minecraft'a path tracing ekleneceğini onaylamıştı.

Apex Legends'da %23'e varan performans artışı

Gamescom Game Ready sürücüsü Apex Legends ve Forza Horizon 4 için 1080p çözünürlükte hissedilir performans artışını beraberinde getirirken, 436.02 numaralı sürümde Battlefield V, Strange Brigade ve World War Z oyuncuları da unutulmamış. Çözünürlük yükseldikçe bazı darboğaz unsurlarına takılan kartların en yüksek performans artışını 1080p seviyesinde elde ettiğinin altını çizelim.

Yeni G-SYNC monitörler

Düşük gecikme tutkunları için

Ultra-Low Latency moduyla AMD’nin Anti-Lag özelliğini hedef alan yeşil ekip, CPU-GPU uyumunu arttırarak daha akıcı bir deneyim sunmayı amaçlıyor. Yapılan testlere göre gecikmede %33’e kadar düşüş sağlanabilir. En fazla etki GPU bağımlı yapımlarda ve FPS'nin 60-100 aralığında olduğu durumlarda görüldüğü ise notlar arasında.

Daha keskin görüntü

Nvidia Freesyle

Oyunlarınızı performanstan daha az ödün vererek keskinleştirin

Bir diğer Freestyle filtresi ise keskinleştirme aracı. %0’dan %100’e kadar kişisel tercihinize göre oyununuzun keskinliğini arttırabildiğiniz aracın görsel kalitesi öncekilere kıyasla daha iyi bir konumdayken performansa etkisi %50’ye kadar düşürülmüş. Ayrıca daha geniş API desteği sayesinde 600’ün üzerinde yapımda yeni özelliği deneyimlemek mümkün.

https://www.engadget.com/2019/08/20/nvidia-apex-legends-gpu-driver/

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