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Nvidia yeni sürücüsüyle %23’e varan performans artışı vadediyor

GPU devi yayınlağı yeni sürücüsüyle kaydadeğer performans artışı sunmasının yanı sıra ekstra özellikler de sunuyor.
2 sa.
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17
Ekran Kartı
Metehan Göktaş
Yazar
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Yeşil ekip sürücü güncelleştirmeleriyle kullanıcılarını mutlu etmeye devam ediyor. Son sürücü popüler oyunlarda gözle görülür performans artışı sunarken yeni özellikleriyle de dikkat çekmeyi başarıyor. Hatırlayacağınız üzere Nvidia geçtiğimiz gün Minecraft'a path tracing ekleneceğini onaylamıştı.

Apex Legends'da %23'e varan performans artışı 

Gamescom Game Ready sürücüsü Apex Legends ve Forza Horizon 4 için 1080p çözünürlükte hissedilir performans artışını beraberinde getirirken, 436.02 numaralı sürümde Battlefield V, Strange Brigade ve World War Z oyuncuları da unutulmamış. Çözünürlük yükseldikçe bazı darboğaz unsurlarına takılan kartların en yüksek performans artışını 1080p seviyesinde elde ettiğinin altını çizelim.

Yeni G-SYNC monitörler 

GeForce serisi kartlara 30-bit renk desteğinin yanı sıra ASUS VG27A, ACER CP3271, ve ACER XB273K GP monitörleri için G-SYNC uyumluluğunun eklendiği sürücüyle Nvidia’nın AMD’nin geçtiğimiz E3 2019 fuarında duyurduğu yeni özelliklerine cevap niteliğinde çözümleriyle tanışabilirsiniz.

Düşük gecikme tutkunları için 

Ultra-Low Latency moduyla AMD’nin Anti-Lag özelliğini hedef alan yeşil ekip, CPU-GPU uyumunu arttırarak daha akıcı bir deneyim sunmayı amaçlıyor. Yapılan testlere göre gecikmede %33’e kadar düşüş sağlanabilir. En fazla etki GPU bağımlı yapımlarda ve FPS'nin 60-100 aralığında olduğu durumlarda görüldüğü ise notlar arasında.

Daha keskin görüntü

Pixel tabanlı oyunlar ve Retro yapımlar için eklenen özellikse GPU Integer Scaling olarak karşımıza çıkıyor. Turing GPU’lu kartlara mahsus sunulan ölçekleme tekniği sayesinde yüksek çözünürlüklü bir panelde pixel-art yapımını detaydan ödün vermeden oynayabileceksiniz.
 

Nvidia Freesyle 

GeForce Experience üzerinden şimdiye kadar oyuncular sürücülerini güncelleştirmeden tutun oyunlarını kaydetmeye kadar bir çok işlemi kolaylıkla gerçekleştirebiliyorlardı. Yeni eklenen Nvidia Freestyle sayesinde kullanıcılar oyunlarının kelvin derecesinde yapılabilecek değişikliklerin yanı sıra çeşitli filtreler uygulayarak deneyimlerini özgünleştirebilecekler.

Oyunlarınızı performanstan daha az ödün vererek  keskinleştirin 

Bir diğer Freestyle filtresi ise keskinleştirme aracı. %0’dan %100’e kadar kişisel tercihinize göre oyununuzun keskinliğini arttırabildiğiniz aracın görsel kalitesi öncekilere kıyasla daha iyi bir konumdayken performansa etkisi %50’ye kadar düşürülmüş. Ayrıca daha geniş API desteği sayesinde 600’ün üzerinde yapımda yeni özelliği deneyimlemek mümkün.


https://www.engadget.com/2019/08/20/nvidia-apex-legends-gpu-driver/ Yorum Yaz
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WmGMD 55 sn.
10xx kartlar da var mı bir geliştirme acaba ?
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lemartes 43 dk.
özellikle AMD nin avantajlı oldugu oyunlara odaklanmıslar. hatta low latency ile AMD nin avantajlarından biri olan düşük gecikme konusunda gelişme kaydetmeye çalışmışlar. ve AMD nin image sharpening teknolojisine alternatif bir şeyin zaten kendilerinde oldugunu fakat seçeneğin dikkat çekmedigi için pek kullanılmadıgını belirtmişler.
biraz AMD den rahatsız olmuşlar gibi.
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guzmann06 25 dk. lemartes
Ad low latency tanıtım videosunu izlerken 30ms 28.5 ms düşürüdüklerini gsöteren grafiği görünce kahkahayı patlatmıştım 15 dk niye izledim bunu diye. nvida freestle fitrelerinde keskinleştiem vardı zaten, AMD sharpen ıvır zıvırı hemen hemen aynı şeyler. AMD son dönemde kend,n, ,y, pazarlıyor, medyada da desteği var. nvida pazarda yürüyünce testleri ,oyun firmlarını sallamıyınca yemlemiyince biraz öyel oldu.
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Lana-Del-Rey 49 dk.
Dedikleri kadar varmış, forza hastasıyım bu FPS artışı beni bir hayli mutlu etti

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brk6152 1 sa.
Gtx serisi çöp oldu
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IamTheOne76 1 sa.
Desene bizim 1080 çöp olmuş :(
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GUERRA 1 sa.
1070'te de bir artış olur mu?
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ErTuFx 1 sa.
Tam da ikinci el rtx 2070 almistim iyiki almisim dedirtti bu haber

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Sawasson 1 sa.
Rtx 2080, Rtx 2080ti den daha fazla performans veriyor grafikte
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bersgurs 58 dk. Sawasson
Grafik performans kazancını gösteriyor toplam performansı değil. En düşük kazanım 2080 ti da olmuş yani.
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sniper23 1 sa.
Rekabet olunca sürücüler iyileştirilebiliyormuş demek Nvidia.
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Cpt. MacMillan 1 sa.
Arkadaşlar 7300hq işlemci gta 5 e yetmiyor acaba yetersiz bir işlemci mi notebook um daki oyuna islem önceliği vermeyince kaplama sorunları daha bir artıyor bu arada gpu kullanımı enteresan bir şekilde düşük.
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