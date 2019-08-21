Nvidia yeni sürücüsüyle %23’e varan performans artışı vadediyor

Yeşil ekip sürücü güncelleştirmeleriyle kullanıcılarını mutlu etmeye devam ediyor. Son sürücü popüler oyunlarda gözle görülür performans artışı sunarken yeni özellikleriyle de dikkat çekmeyi başarıyor. Hatırlayacağınız üzere Nvidia geçtiğimiz gün Minecraft'a path tracing ekleneceğini onaylamıştı.
Apex Legends'da %23'e varan performans artışı
Gamescom Game Ready sürücüsü Apex Legends ve Forza Horizon 4 için 1080p çözünürlükte hissedilir performans artışını beraberinde getirirken, 436.02 numaralı sürümde Battlefield V, Strange Brigade ve World War Z oyuncuları da unutulmamış. Çözünürlük yükseldikçe bazı darboğaz unsurlarına takılan kartların en yüksek performans artışını 1080p seviyesinde elde ettiğinin altını çizelim.
Yeni G-SYNC monitörlerGeForce serisi kartlara 30-bit renk desteğinin yanı sıra ASUS VG27A, ACER CP3271, ve ACER XB273K GP monitörleri için G-SYNC uyumluluğunun eklendiği sürücüyle Nvidia’nın AMD’nin geçtiğimiz E3 2019 fuarında duyurduğu yeni özelliklerine cevap niteliğinde çözümleriyle tanışabilirsiniz.
Düşük gecikme tutkunları için
Ultra-Low Latency moduyla AMD’nin Anti-Lag özelliğini hedef alan yeşil ekip, CPU-GPU uyumunu arttırarak daha akıcı bir deneyim sunmayı amaçlıyor. Yapılan testlere göre gecikmede %33’e kadar düşüş sağlanabilir. En fazla etki GPU bağımlı yapımlarda ve FPS'nin 60-100 aralığında olduğu durumlarda görüldüğü ise notlar arasında.
Daha keskin görüntüPixel tabanlı oyunlar ve Retro yapımlar için eklenen özellikse GPU Integer Scaling olarak karşımıza çıkıyor. Turing GPU’lu kartlara mahsus sunulan ölçekleme tekniği sayesinde yüksek çözünürlüklü bir panelde pixel-art yapımını detaydan ödün vermeden oynayabileceksiniz.
Nvidia FreesyleGeForce Experience üzerinden şimdiye kadar oyuncular sürücülerini güncelleştirmeden tutun oyunlarını kaydetmeye kadar bir çok işlemi kolaylıkla gerçekleştirebiliyorlardı. Yeni eklenen Nvidia Freestyle sayesinde kullanıcılar oyunlarının kelvin derecesinde yapılabilecek değişikliklerin yanı sıra çeşitli filtreler uygulayarak deneyimlerini özgünleştirebilecekler.
Oyunlarınızı performanstan daha az ödün vererek keskinleştirin
Bir diğer Freestyle filtresi ise keskinleştirme aracı. %0’dan %100’e kadar kişisel tercihinize göre oyununuzun keskinliğini arttırabildiğiniz aracın görsel kalitesi öncekilere kıyasla daha iyi bir konumdayken performansa etkisi %50’ye kadar düşürülmüş. Ayrıca daha geniş API desteği sayesinde 600’ün üzerinde yapımda yeni özelliği deneyimlemek mümkün.
https://www.engadget.com/2019/08/20/nvidia-apex-legends-gpu-driver/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
biraz AMD den rahatsız olmuşlar gibi.
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