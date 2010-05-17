Dell Inspiron M301z, çift çekirdekli Athlon II Neo işlemcisinden güç alıyor

Dünyanın en büyük dizüstü bilgisayar üreticilerinden Dell, Inspiron M301z modelinde AMD'nin çift çekirdekli Athlon II Neo işlemcilerini kullanıyor. Resmi tanıtımı geçtiğimiz günlerde yapılan yeni mobil işlemci ailesinin 1.3GHz veya 1.5GHz'de çalışan modellerinin sunulduğu dizüstü bilgisayar, tercihe bağlı olarak 2GB veya 4GB bellek kapasitesiyle de alınabiliyor.

Ekran kartı olarak ATi Mobility Radeon HD 4225 entegre grafik birimini kullanan dizüstü bilgisayar, yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma desteği de sunabiliyor. Depolama sürücüsü olarak 7200 devir/dakika hızında çalışan 320GB kapasiteli diskin kullanıldığı Inspiron M301z modeline işletim sistemi olarak Windows 7 Home Premium 64-bit eşlik ediyor.

13.3-inç boyutunda olan ve ultra-taşınabilir tasarımıyla dikkatleri üzerine çeken Dell Inspiron M301z, Amerika'da 715$ civarından başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.