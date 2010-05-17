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Dell Inspiron M301z, çift çekirdekli Athlon II Neo işlemcisinden güç alıyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
14,7b
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dünyanın en büyük dizüstü bilgisayar üreticilerinden Dell, Inspiron M301z modelinde AMD'nin çift çekirdekli Athlon II Neo işlemcilerini kullanıyor. Resmi tanıtımı geçtiğimiz günlerde yapılan yeni mobil işlemci ailesinin 1.3GHz veya 1.5GHz'de çalışan modellerinin sunulduğu dizüstü bilgisayar, tercihe bağlı olarak 2GB veya 4GB bellek kapasitesiyle de alınabiliyor.

Ekran kartı olarak ATi Mobility Radeon HD 4225 entegre grafik birimini kullanan dizüstü bilgisayar, yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma desteği de sunabiliyor. Depolama sürücüsü olarak 7200 devir/dakika hızında çalışan 320GB kapasiteli diskin kullanıldığı Inspiron M301z modeline işletim sistemi olarak Windows 7 Home Premium 64-bit eşlik ediyor.

13.3-inç boyutunda olan ve ultra-taşınabilir tasarımıyla dikkatleri üzerine çeken Dell Inspiron M301z, Amerika'da 715$ civarından başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.


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koxp94 9 yıl
of ya kasa çok koşuma gitti. benim std.1557 ile takas edesim geldi valla ne yalan söyleyeyim
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Batuist 9 yıl
kasa oldukça şık görünüyor.. yalnız işlemciler biraz yavaş gibi... gerçi bunlarla sadece internete girildiği düşünülürse yeterde artar bile..
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thorismund 9 yıl
Film tutkunları iiçin iyi bir alternatif, Trde 800 850 yi bulur sanırım...
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