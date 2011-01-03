Dell Inspiron Zino HD, Masaüstü Bilgisayarlara Yeni Bir Soluk Getiriyor

Minik dev Media Markt'da satışta

· Küçük, sessiz ve güçlü tasarımıyla eksiksiz bir bilgisayar deneyimi bir arada

· Geniş ekranlara bağlayabileceğiniz evdeki yeni eğlence merkeziniz

· Kişiselleştirilebilir kapak renkleri, geniş renk yelpazesi

Dell yeni modeli Inspiron Zino HD ile temel bilgisayar işlemlerinin mini bir tasarımla yapılabilmesini sağlarken, HD kalitesinde video keyfine imkan sunuyor. Inspiron Zino HD geniş ürün yelpazesiyle evinizin her köşesine uyum sağlayacak şekilde kişiselleştirilebilir.

Uygun fiyatıyla dikkatleri üzerine toplayan Inspiron Zino HD, evinizde çok dar alanlara bile sığacak şekilde tasarlandı.

599 $+KDV'den başlayan fiyatlarla Media Markt mağazalarından satın alabileceğiniz Inspiron Zino HD ile bütçenize göre ister entegre grafik çözümü istersenizde ayrık ekran kartı seçeneği mevcut. Özellikle öğrenciler ve aileler için ideal bir ürün olan Inspiron Zino HD; ofis programları, e-posta kullanımı, müzik ve fotoğraf düzenlemesi gibi temel bilgisayar işlemleri için çok elverişli.

Büyük işler küçücük bir pakette saklı

Inspiron Zino HD evinizin hemen hemen her yerine sığabilecek kadar küçük, tarzını yansıtmak isteyenler için standard siyah kapak yanında farklı renklerde kapak (Kırmızı-Turuncu-Pembe-Mor-Yeşil-Mavi) alternatifleri ile çok şık ve fonksiyonel bir bilgisayar. Entegre HDMI portu ile LCD TV-plazma gibi geniş ekranlara veya projektöre bağlayabileceğiniz Zino HD ile sinema ve oyun keyfinizi katlayabilirsiniz. Ekran kartı ve Blu-Ray seçeneği ile evdeki yeni multimedya merkeziniz olmaya aday olan Zino HD'de uzaktan kumanda seçeneği ile dijital içeriğinize yerinizden kalkmadan da erişebilirsiniz. Entegre çoklu kart okuyucu, USB, eSATA, VGA, HDMI portları ve kablosuz ağ özellikleriyle zengin bağlantı seçenekleri sunan Zino HD sayesinde daha az kablo gerektiren ve çok az yer kaplayan bir bilgisayara sahip olun.

Türkiye'deki 15 mağazası ile dünya markalarını en iyi hizmet kalitesi, en bol seçenek ve en düşük fiyatlarla müşterilerine sunan Media Markttarafından satışa sunulacak Inspiron Zino HD'ler ile, Media Markt yine tüketicisine son teknolojiyi ilk sunan olmaya devam edecek.

Media Markt'ın ortalama 4000 ile 8500 metrekarelik mağazalarında satışa sunulacak Dell Inspiron Zino HD'lerden birine sahip olmak için Media Markt mağazalarının adreslerine www.mediamarkt.com.tr sitesinden ulaşabilirsiniz.

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