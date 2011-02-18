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Dev Ekranda Televizyon ve Navigasyon Keyfi!

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Diğer Ev Elektroniği
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Dev Ekranda Televizyon ve Navigasyon Keyfi!

Navigasyon pazarının önde gelen isimlerinden Piranha, tanıtımını gerçekleştirdiği yeni modeli “Tahoe” ile bir ilke imza atıp “televizyon ve navigasyon” özelliklerini bir araya getirmiş.

Cihazın en dikkat çekici özelliği; tabiî ki Televizyonlu olması. Bu sayede trafikte daralıp sıkılanlar için sevdiği dizi veya programı izleyerek biraz da olsa can sıkıntısını atma imkânı doğmuş gözüküyor.

Hemen belirtelim, 7 inç (yaklaşık 18 cm) ekran genişliğinde olan Piranha Tahoe, Türkiye’de boyutu itibariyle de en büyük navigasyon cihazı. Bu genişlik sayesinde araç içinde TV izlemek,  son derece zevkli bir deneyim haline gelmiş. Görüntü oldukça okunaklı ve anlaşılır.

Cihazın navigasyon özelliği ise, diğer Piranha’larla aynı. 81 ili kapsayan ve “internet üzerinden ömür boyu ücretsiz güncellenen” bir haritası var. Haritanızı güncel tuttuğunuz müddetçe, kaybolma veya aradığınız yeri bulamama ihtimaliniz neredeyse sıfıra iniyor. Son olarak şunu da belirtmekte yarar var;  7 inç ekran genişliğinde bir navigasyon cihazını kullanmak; tüplü televizyonda DVD izlemek yerine sinemaya gitmeye benziyor. Navigasyon ekranındaki her detay oldukça belirgin ve okunaklı. Bu da genelde küçük ekran boyutlarına sahip navigasyonlara göre çok daha başarılı bir kullanım kolaylığı sağlıyor.

Bluetooth, dahili FM verici gibi özelliklerin de bulunduğu Piranha Tahoe’nin fiyatı ise 599 TL -  www.bimeks.com.tr


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