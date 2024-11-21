Xiaomi yeni akıllı ölçüm cihazı ile her kesime hitap etmeyi planlıyor

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Xiaomi Smart Laser Measure (Xiaomi Akıllı Lazer Ölçüm Cihazı), hassas ölçüm yapmak isteyenler için yenilikçi bir çözüm sunuyor. Hem profesyonel kullanıcılar hem de kendi işlerini kendisi yapmayı sevenler için tasarlanan bu cihaz, kompakt yapısı ve akıllı bağlantı özellikleriyle dikkat çekiyor. Hafif ve dayanıklı bir tasarıma sahip olan cihaz, 49,99$ fiyatıyla satışa sunuldu.

Tek tuşla ölçüm yapabilen bu cihaz, 5 cm ile 40 m arasındaki mesafelerde hızlı ve güvenilir ölçümler alabiliyor. Sınıf II lazer teknolojisi kullanan cihaz, ±3 mm’ye kadar hassas ölçüm yapma imkânı sağlıyor. İç ve dış mekânlarda kolaylıkla kullanılabilen bu ölçüm cihazı, işlemleri kısa sürede sonuçlandırıyor.

Xiaomi Smart Laser Measure, Bluetooth üzerinden akıllı telefonlara bağlanabiliyor ve Mi Home uygulamasıyla entegre çalışıyor. Bu sayede ölçüm verileri senkronize edilebiliyor, notlar alınabiliyor ve uzunluk, alan veya hacim hesaplamaları yapılabiliyor. Ayrıca, uygulama üzerinden kat planları oluşturulabilir ve bu planlar paylaşılabilir. Profesyonel kullanıcılar ve yaratıcı projeler için oldukça faydalı bir araç olarak öne çıkıyor.

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Cihazın tasarımı hafif alüminyum alaşım ve yüksek dayanıklılığa sahip mühendislik plastiklerinden üretilmiş. Mat yüzeyli şık tasarımı, rahat bir tutuş sağlıyor ve sadece 60 gram ağırlığıyla cebe veya çantaya kolayca sığabiliyor.

370 mAh lityum iyon pil ile çalışan cihaz, tam dolu şarjla 3000 ölçüm yapabiliyor. Evrensel Type-C şarj bağlantısı sayesinde modern cihazlarla uyumlu olan cihaz, yaklaşık 100 dakikada tamamen şarj edilebiliyor ve kısa sürede kullanıma hazır hale geliyor.

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Teknik özelliklerine baktığımızda, cihazın ölçüm aralığının 0,05 m ile 40 m arasında olduğunu ve 0,001 m hassasiyet birimiyle çalıştığını görüyoruz. Bluetooth bağlantı mesafesi engeller olmadığında yaklaşık 8 m. Cihaz, -10°C ile 50°C arasındaki sıcaklıklarda kullanılabiliyor ve 1,23 inç LCD ekranıyla ölçüm sonuçlarını net bir şekilde gösteriyor.

Xiaomi Smart Laser Measure, teknolojiyi dayanıklılık ve taşınabilirlikle birleştirerek profesyonel işler ve ev projeleri için ideal bir çözüm sunuyor. Hem kolay kullanım sağlıyor hem de güvenilir ölçüm sonuçları elde edilmesini mümkün kılıyor.

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