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    Xiaomi yeni akıllı ölçüm cihazı ile her kesime hitap etmeyi planlıyor

    Teknoloji dünyasının hemen her alanında faaliyet gösteren Xiaomi, geleneksel ürünleri akıllı hale getirmeye devam ediyor. Çinli teknoloji şirketinin yeni ürünü ise akıllı metre.

    Xiaomi, yeni akıllı metresini resmen satışa sundu Tam Boyutta Gör

    Xiaomi Smart Laser Measure (Xiaomi Akıllı Lazer Ölçüm Cihazı), hassas ölçüm yapmak isteyenler için yenilikçi bir çözüm sunuyor. Hem profesyonel kullanıcılar hem de kendi işlerini kendisi yapmayı sevenler için tasarlanan bu cihaz, kompakt yapısı ve akıllı bağlantı özellikleriyle dikkat çekiyor. Hafif ve dayanıklı bir tasarıma sahip olan cihaz, 49,99$ fiyatıyla satışa sunuldu.

    Tek tuşla ölçüm yapabilen bu cihaz, 5 cm ile 40 m arasındaki mesafelerde hızlı ve güvenilir ölçümler alabiliyor. Sınıf II lazer teknolojisi kullanan cihaz, ±3 mm’ye kadar hassas ölçüm yapma imkânı sağlıyor. İç ve dış mekânlarda kolaylıkla kullanılabilen bu ölçüm cihazı, işlemleri kısa sürede sonuçlandırıyor.

    Xiaomi Smart Laser Measure, Bluetooth üzerinden akıllı telefonlara bağlanabiliyor ve Mi Home uygulamasıyla entegre çalışıyor. Bu sayede ölçüm verileri senkronize edilebiliyor, notlar alınabiliyor ve uzunluk, alan veya hacim hesaplamaları yapılabiliyor. Ayrıca, uygulama üzerinden kat planları oluşturulabilir ve bu planlar paylaşılabilir. Profesyonel kullanıcılar ve yaratıcı projeler için oldukça faydalı bir araç olarak öne çıkıyor.

    Xiaomi, yeni akıllı metresini resmen satışa sundu Tam Boyutta Gör

    Cihazın tasarımı hafif alüminyum alaşım ve yüksek dayanıklılığa sahip mühendislik plastiklerinden üretilmiş. Mat yüzeyli şık tasarımı, rahat bir tutuş sağlıyor ve sadece 60 gram ağırlığıyla cebe veya çantaya kolayca sığabiliyor.

    370 mAh lityum iyon pil ile çalışan cihaz, tam dolu şarjla 3000 ölçüm yapabiliyor. Evrensel Type-C şarj bağlantısı sayesinde modern cihazlarla uyumlu olan cihaz, yaklaşık 100 dakikada tamamen şarj edilebiliyor ve kısa sürede kullanıma hazır hale geliyor.

    Teknik özelliklerine baktığımızda, cihazın ölçüm aralığının 0,05 m ile 40 m arasında olduğunu ve 0,001 m hassasiyet birimiyle çalıştığını görüyoruz. Bluetooth bağlantı mesafesi engeller olmadığında yaklaşık 8 m. Cihaz, -10°C ile 50°C arasındaki sıcaklıklarda kullanılabiliyor ve 1,23 inç LCD ekranıyla ölçüm sonuçlarını net bir şekilde gösteriyor.

    Xiaomi Smart Laser Measure, teknolojiyi dayanıklılık ve taşınabilirlikle birleştirerek profesyonel işler ve ev projeleri için ideal bir çözüm sunuyor. Hem kolay kullanım sağlıyor hem de güvenilir ölçüm sonuçları elde edilmesini mümkün kılıyor.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    R
    ru1ns 10 saat önce

    sonsua kadar sürecek o video

    Y
    yakup548 1 gün önce

    harbiden sıktı bu video

    Profil resmi
    coraspirin 6 gün önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 2 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 3 hafta önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 4 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 2 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 8 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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