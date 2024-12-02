Fiyat/performans odaklı robot süpürge arayanlara tavsiye: Roborock S8

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Üstün özelliklere sahip robot süpürge arayan kullanıcılar, üst seviye modellerde genellikle temizlik istasyonu ile birlikte satıldığını ve fiyatının yüksek olduğunu görecektir. Roborock, temizlik istasyonuna ihtiyaç duymayan veya nispeten küçük evlerde oturan kullanıcılar için istasyonsuz Roborock S8 modeli ile daha ekonomik bir çözüm sunuyor. Roborock S8 (e-ticaret sitelerinde Roborock S8 Sonic ismiyle de satılıyor) fiyatına oranla yüksek temizlik performansı sunuyor.

Roborock S8 süpürme performansı nasıl?

Roborock S8, 6.000 pA HyperForce emiş gücü değerine sahip. Robot süpürgelerde emiş gücü kadar fırça sistemi de temizlik performansını etkileyen önemli unsurlardan biri. Her marka farklı fırça sistemi kullanıyor. Daha gelişmiş fırça sistemine sahip bir süpürge, daha düşük emiş gücüne sahip bir süpürgeden daha iyi temizlik yapabiliyor. Bu cihazda Roborock’un üst seviye modellerinde de gördüğümüz DuoRoller çift fırça sistemi bulunuyor. Bu fırça sayesinde halı gibi zorlu zeminlerde dahi yüksek temizlik sağlıyor. Fırçada saç dolanmayı önleme özelliği de mevcut.

Roborock S8’de Carpet Boost+ özelliği dikkat çekiyor. Bu özellik sayesinde cihaz halılara geldiğinde artırılmış emiş gücünü devreye sokuyor. Halıdaki tozları ve kirleri daha etkili şekilde temizlemeye yardımcı oluyor.

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Roborock S8 paspas özellikleri

Süpürmenin yanı sıra paspas da yapabilen Roborock S8’de dakikada 3.000 kez ve 6N’in üzerinde paspas basıncı ile temizleme yapan VibraRise Paspas Sistemi bulunuyor. Bu paspas, sonik titreşimler ile temizlik yapıyor. Roborock S8, halılara geldiğinde paspaslarını yerden 5mm yüksekliğe kaldırıyor. Paspas kaldırma özelliği bulunmayan robot süpürgeler, ıslak paspasları ile halıya çıktığında halıyı ıslatıyor ve üzerindeki paspası kirletiyor. Roborock S8'de böyle bir sorun yaşamayacaksınız.

Robot süpürgenin oda tarama ve engellerden kaçınma yeteneği oldukça büyük önem taşıyor. Bu cihazda PreciSense LiDAR sensörü ve Reaktif 3D Engellerden Kaçınma Sistemi özellikleri sunuluyor. Hey aydınlık hem de karanlık ortamlarda çorap, USB kablo, priz, oyuncak, terlik gibi engelleri algılıyor. Belirli bölgeyi temizleme, yasak bölge belirleme, bölgeler arası temizlik gücü ayarlaması gibi artık robot süpürgelerde standart haline gelen özellikler Roborock S8’de de bizleri karşılıyor.

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Cihazda 5.200 mAh kapasiteli batarya 3 saatlik çalışma süresi vaat ediyor. Toz haznesi 400 ml, su haznesi ise 300 ml kapasiteye sahip. Dengeli modda 68,5 dB şiddetinde ses çıkarıyor.

Roborock S8 kimlere hitap ediyor?

Roborock S8, şarj istasyonuna ihtiyaç duymayan kullanıcılar için en performanslı seçimlerden biri olabilir. 3 saatlik çalışma süresi, 400 ml kapasite ve 300 ml su haznesi sizin için yeterliyse bu robot süpürgeyi seçeneklerinizin arasına ekleyebilirsiniz. İstasyon olmadığı için toz haznesini ve moplarını sizin temizlemeniz gerekiyor. Çöp istasyonlu süpürgeler için evinizde istasyonun sığacağı bir köşe ayırmanız gerekirken Roborock S8'in için özel bir alan ihtiyacınız bulunmuyor. Şarj istasyonu oldukça küçük boyutlara sahip. Şarj istasyonunu koltuk altına veya ünite altına koyarak robot süpürgeyi gizleyebilir ve alan tasarrufu sağlayabilirsiniz.

Roborock S8, düz zeminde ve halıda üstün temizlik performansı sunuyor. Evde olmadığınız zamanlarda eviniz güzel bir şekilde temizlenmesini istiyorsanız ve evi normalden daha az seyreklikte kendiniz süpürmek isterseniz Roborock S8'i satın alabilirsiniz.

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