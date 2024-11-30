Xiaomi Robot Vacuum X20 Pro Avrupa'da piyasaya sürüldü: İşte özellikleri ve fiyatı

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Tam Boyutta Gör Xiaomi, ev temizlik teknolojisinde çıtayı yükselten yeni nesil robot süpürgesi X20 Pro'yu Avrupa pazarına sundu. 7000Pa güçlü emiş kapasitesiyle donatılan cihaz, sert zeminlerden halılara kadar her yüzeyde etkili temizlik performansı vadediyor. Akıllı ev sistemlerine entegre çalışma özelliğiyle öne çıkan X20 Pro, modern ev temizliğinde yeni bir dönemin kapılarını aralıyor.

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İşte Xiaomi Robot Vacuum X20 Pro'nun özellikleri ve fiyatı:

Modern yaşamın temizlik ihtiyaçlarına yönelik geliştirilen X20 Pro, yapılandırılmış ışık ve kenar lazer sensörleriyle donatılmış gelişmiş navigasyon sistemi sayesinde ev içindeki engelleri ustaca aşıyor. Ayrıca akıllı halı algılama sistemi ile robot süpürge, halı yüzeyleri tespit ettiğinde paspas pedlerini otomatik olarak kaldırıyor ve böylece halıların ıslanmasını önlüyor.

Tam Boyutta Gör Cihazın en dikkat çekici özelliklerinden biri, tümleşik baz istasyonu tasarımı. Bu akıllı istasyon, toplanan tozları depolama, paspas pedlerini otomatik yıkama ve sıcak havayla kurutma gibi bakım işlemlerini otomatikleştiriyor. Temiz su için 4 litre, kirli su için 3,8 litre kapasiteli su depoları sayesinde, kullanıcılar uzun süre cihazla ilgilenmek zorunda kalmıyor.

Xiaomi Home uygulaması üzerinden kontrol edilebilen X20 Pro, kullanıcılara kapsamlı bir uzaktan yönetim deneyimi sunuyor. Temizlik programlarının planlanması, ilerlemenin takibi ve ayarların özelleştirilmesi gibi işlemler akıllı telefon üzerinden kolayca gerçekleştirilebiliyor. İngiltere, Almanya ve İspanya başta olmak üzere Avrupa'nın önde gelen pazarlarında 499,99 Euro fiyat etiketiyle satışa sunulan X20 Pro, sunduğu gelişmiş özellikler ve rekabetçi fiyatlandırmayla modern ev temizliğinin geleceğine ışık tutuyor.

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