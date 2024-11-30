Xiaomi Robot Vacuum X20 Pro Avrupa'da piyasaya sürüldü: İşte özellikleri ve fiyatı

İşte Xiaomi Robot Vacuum X20 Pro'nun özellikleri ve fiyatı:
Modern yaşamın temizlik ihtiyaçlarına yönelik geliştirilen X20 Pro, yapılandırılmış ışık ve kenar lazer sensörleriyle donatılmış gelişmiş navigasyon sistemi sayesinde ev içindeki engelleri ustaca aşıyor. Ayrıca akıllı halı algılama sistemi ile robot süpürge, halı yüzeyleri tespit ettiğinde paspas pedlerini otomatik olarak kaldırıyor ve böylece halıların ıslanmasını önlüyor.
Xiaomi Home uygulaması üzerinden kontrol edilebilen X20 Pro, kullanıcılara kapsamlı bir uzaktan yönetim deneyimi sunuyor. Temizlik programlarının planlanması, ilerlemenin takibi ve ayarların özelleştirilmesi gibi işlemler akıllı telefon üzerinden kolayca gerçekleştirilebiliyor. İngiltere, Almanya ve İspanya başta olmak üzere Avrupa'nın önde gelen pazarlarında 499,99 Euro fiyat etiketiyle satışa sunulan X20 Pro, sunduğu gelişmiş özellikler ve rekabetçi fiyatlandırmayla modern ev temizliğinin geleceğine ışık tutuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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