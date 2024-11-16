ŞOK marketler çöp istasyonlu robot süpürge satıyor

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Hafta sonu ŞOK marketler zincirinde robot süpürgelerden ev temizlik ürünlerine, ısıtma sistemlerinden beyaz eşya modellerine ve ofis koltuklarına kadar farklı ürünler bulmak mümkün olacak.

16 Kasım ŞOK aktüel teknoloji ürünleri

16 Kasım ŞOK aktüel teknoloji ürünleri arasında Yui markasına ait iki farklı robot süpürge yer alıyor. Yui S7 Plus robot süpürge modeli, çöp istasyonu sayesinde 90 gün boyunca kullanıcının hazne boşaltmasına gerek bırakmıyor. 300ml su haznesi olan süpürge halı ve kilim gibi zeminleri algılayarak çevresinden dolaşıyor. 220 dakika boyunca çalışabilen cihazın fiyatı 11999TL.

9 Kasım ŞOK aktüel kataloğunda neler var? 1 hf. önce eklendi

Yui S7 robot süpürge ise 3000Pa emiş gücü, 220 dakikaya kadar çalışma süresi, 3 katmanlı filtreleme süresi, mop esnasında halıları algılayarak etrafından dolaşma özellikleri ile 8999TL fiyat etiketine sahip.

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