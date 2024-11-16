ŞOK marketler çöp istasyonlu robot süpürge satıyor

16 Kasım ŞOK aktüel teknoloji ürünleri
16 Kasım ŞOK aktüel teknoloji ürünleri arasında Yui markasına ait iki farklı robot süpürge yer alıyor. Yui S7 Plus robot süpürge modeli, çöp istasyonu sayesinde 90 gün boyunca kullanıcının hazne boşaltmasına gerek bırakmıyor. 300ml su haznesi olan süpürge halı ve kilim gibi zeminleri algılayarak çevresinden dolaşıyor. 220 dakika boyunca çalışabilen cihazın fiyatı 11999TL.
Yui S7 robot süpürge ise 3000Pa emiş gücü, 220 dakikaya kadar çalışma süresi, 3 katmanlı filtreleme süresi, mop esnasında halıları algılayarak etrafından dolaşma özellikleri ile 8999TL fiyat etiketine sahip.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir