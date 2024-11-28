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    ECOVACS'tan yapay zeka destekli yeni robot süpürge: DEEBOT X5 PRO OMNI

    ECOVACS, yapay zeka teknolojisi ve yenilikçi mühendislik çözümleriyle geliştirdiği yeni robot süpürgesini tanıttı.DEEBOT X5 PRO OMNI, 12.800Pa güçlü emiş gücü ve hassas engel algılama özelliğine sahip

    ECOVACS'tan yapay zekalı yeni robot süpürge: DEEBOT X5 PRO OMNI Tam Boyutta Gör

    Akıllı ev teknolojilerinin öncü markalarından ECOVACS, DEEBOT X5 PRO OMNI modelini tanıttı. Son dönemin popüler akıllı ev aletlerinden olan robot süpürgeler arasında üstün teknolojik özellikleriyle dikkat çeken DEEBOT X5 PRO OMNI, kullanıcılarına detaylı ve zahmetsiz temizlik imkanı sunuyor. D şekilli tasarımı, yüksek emiş gücü ve yapay zeka destekli özellikleriyle öne çıkan bu model, temizlik süreçlerini kolaylaştırırken gelişmiş sensörleri ve akıllı navigasyon sistemi sayesinde en ulaşılmaz köşelere bile erişim sağlıyor. Zorlu lekelerde dahi etkili bir temizlik sunan DEEBOT X5 PRO OMNI, hijyen ve otomasyonu bir araya getiren gelişmiş OMNI İstasyonu ile temizlik rutinlerini kolay ve keyifli bir deneyime dönüştürüyor.

    Hedef: Kenar köşe temizliğinde sıfır kir

    DEEBOT X5 PRO OMNI, D şekilli tasarımı ve yan fırçalarıyla köşe ve kenarlardaki tozları etkili bir şekilde temizlemek için özel olarak tasarlandı. Bu yenilikçi tasarım, robotun alçak mobilyaların altına ve dar alanlara rahatça ulaşmasını sağlıyor. TrueDetect 3D 3.0 teknolojisi sayesinde robot, kablo ve oyuncak gibi engelleri hassasiyetle algılıyor ve temizlik sürecinde kesintisiz bir performans sunuyor.

    Gelişmiş teknoloji ile detaylı temizlik

    DEEBOT X5 PRO OMNI, AINA 2.0 Akıllı Navigasyon Sistemi ile engel algılamada ve zorlu lekelerin temizlenmesinde üstün bir performans sunuyor. Yapay zeka destekli derin öğrenme algoritmaları sayesinde robot, soya sosu, çay ve kahve gibi zorlu lekeleri tespit ederek su seviyesini otomatik olarak ayarlıyor ve gerekirse tekrar silme işlemi gerçekleştiriyor. Bu sistem, kullanıcı müdahalesine ihtiyaç gerekmeden derinlemesine ve etkili bir temizlik sağlıyor.

    OMNI İstasyonu ile otomasyon ve hijyen bir arada

    DEEBOT X5 PRO OMNI’nin yenilikleri yalnızca temizlikle sınırlı değil, temizlik sonrası süreçlerinde de fark yaratıyor. Geliştirilmiş OMNI İstasyonu, mop başlığını 70°C sıcak suyla yıkayıp 360° sıcak hava ile kurutarak koku oluşumunu önlüyor ve hijyen standartlarını yükseltiyor. Otomatik toz boşaltma sistemi tozu güvenli bir şekilde depolayarak üç ay boyunca boşaltmaya gerek kalmadan kullanıcıya zahmetsiz bir temizlik deneyimisunuyor.

    Kullanıcı dostu özellikler ve kişiselleştirilmiş temizlik

    DEEBOT X5 PRO OMNI, akıllı cihaz entegrasyonu sayesinde telefon, akıllı saat ve sesli komutlarla kontrol edilirken, temizlik süreçlerini pratik bir şekilde yönetme imkânı sunuyor. Ayrıca, YIKO 2.0 asistanı kullanıcı alışkanlıklarını analiz ederek temizlik modlarını otomatik olarak ayarlıyor ve kişiselleştirilmiş bir temizlik süreci sağlıyor.
     

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    Öğrenci yapımı roket, 20 yıllık rekoru kırdı

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 gün önce

    Düz dünyacılar, şu öğrencilerin yaşı kadar anasınıfı dahil baştan okuyun, 20 yıl sonra kendi imkanlarınızla roketinizi yollayıp bu komployu belgeleyin, kurtarın insanlığı.

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