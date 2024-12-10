Xiaomi’nin yeni nesil hava temizleyicisi 3 dakikada tüm ortam havasını temizleyebiliyor

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Xiaomi, yeni nesil hava temizleyicisi Mijia Air Purifier 5 Pro ile kullanıcıların karşısına çıktı. 344 dolarlık fiyatıyla dikkat çeken cihaz, yüksek performanslı bir temizleme deneyimi sunarak iç mekan havasını kısa sürede yeniliyor. 13.333 litre temiz hava üretim kapasitesiyle dikkat çeken model, sadece üç dakikada ortam havasını tamamen yenileyebiliyor. Bu özellikleriyle geniş alanlar, yeni taşınılan evler, ofisler ve çocukların bulunduğu ortamlar için ideal bir çözüm sunuyor.

Mijia Air Purifier 5 Pro, partikül temizliği için saatte 1050 metreküp CADR değerine sahip. 56 ila 96 metrekare arasındaki alanlarda etkili bir performans gösteren cihaz, altı katmanlı bir filtreleme sistemi kullanarak bakteriler, toz, alerjenler ve formaldehit gibi zararlı maddeleri havadan arındırıyor. Ayrıca formaldehit temizliği için saatte 720 metreküp CADR kapasitesi sunan cihaz, bu alanda ulusal standartların çok üzerinde bir başarı sağlıyor.

Cihaz, gelişmiş sensörleri sayesinde iç mekan hava kalitesini gerçek zamanlı olarak izliyor. Formaldehit, polen ve diğer zararlı partikülleri algılayan bu sensörler, kullanıcılara anlık bilgilendirme yapıyor. Ayrıca UV-C sterilizasyon teknolojisi ve antibakteriyel kaplama ile donatılan temizleyici, özellikle grip mevsimlerinde hijyenik bir ortam sağlıyor. H1N1 ve EV71 gibi virüslerin yanı sıra havadaki diğer bakterileri %99,99 oranında etkisiz hale getiriyor.

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Akıllı bağlantı özellikleriyle de öne çıkan Mijia Air Purifier 5 Pro, Mijia uygulaması ve XiaoAI sesli asistanı üzerinden kontrol edilebiliyor. Kullanıcılar, cihazın çalışma modlarını kolayca ayarlayabilirken, otomasyon senaryoları oluşturabiliyor. HyperOS Connect desteği ve geniş LCD ekranıyla kullanım kolaylığı sunan cihaz, aynı zamanda sessiz çalışma moduyla dikkat çekiyor. Uyku modunda yalnızca 33 dB(A) ses seviyesi üreten temizleyici, yatak odaları gibi hassas alanlarda bile rahatlıkla kullanılabiliyor.

Enerji tasarruflu bir tasarıma sahip olan cihaz, 12 ay boyunca kullanılabilen uzun ömürlü filtrelerle donatılmış. Günlük bakım maliyetleri yaklaşık 0,17 dolara denk geliyor. Tekerlekli yapısı sayesinde kolay taşınabilirlik sunan cihaz, şık ve modern tasarımıyla her ortama uyum sağlıyor.

Xiaomi’nin bu yeni hava temizleyicisi, kullanıcıların iç mekan hava kalitesini artırmak için sunduğu güçlü özellikleriyle öne çıkarken, kullanıcı dostu detayları ve ekonomik filtreleme sistemiyle de dikkat çekiyor.

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