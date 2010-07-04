Digital Storms, 3DVision Surround destekli Special|OPS oyuncu sistemini tanıttı

Nvidia'nın 3DVision Surround sürücüsünü yayınlamasıyla birlikte sistem üreticileri de 3DVision Surround odaklı bilgisayarlarını duyurmaya başladı. Oyunculara özel yüksek performanslı sistemler hazırlayan Digital Storm firması, Special|OPS isimli özel bilgisayarının 3DVision Surround destekli yeni versiyonunu duyurdu.

Intel platformunu temel alan ve Core i7 930 işlemcisiyle gelen sisteme 6GB DDR3 bellek eşlik ediyor. Depolama için 500GB kapasiteli sabit diskin kullanıldığı oyuncu bilgisayarı, ihtiyaç duyduğu gücü 750 Watt kapasiteli güç kaynağından alıyor. Optik sürücü olarak DVD yazıcı ile sunulan sisteme işletim sistemi olaraksa Windows 7 Homre Premium eşlik ediyor.

3DVision Surround güncellemesiyle öne çıkan sistem, Acer tarafından hazırlanan 120Hz destekli 23-inç monitörün (GD235HZ) üç tanesi ile geliyor. Ekran kartı olarak SLI konfigürasyonunda çalışan iki adet GeForce GTX 470 ile donatılan ve iki adet 3D gözlük ile gelen sistem, 3D tutkunlarını hedef alıyor.

Digital Storms'dan yapılan açıklamaya göre 3DVision Surround destekli Special|OPS modeli, standart konfigürasyon için 3481$ seviyesinden satışa sunuluyor.