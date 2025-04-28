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    Nvidia’da "B Planı" zamanı: Çin operasyonları ayrılabilir

    ABD’nin Çin’e uyguladığı ihracat kontrolleri Nvidia’nın elini zorluyor. Yeni bir rapora göre firma, seçeneklerini değerlendirirken Çin’deki operasyonlarını bölme planı da masada.

    Nvidia’da 'B Planı' zamanı: Çin operasyonları ayrılabilir Tam Boyutta Gör
    Son gelen bilgilere göre, Nvidia, Çin pazarındaki varlığını korumak adına radikal bir adım atmaya hazırlanıyor. ABD’nin uyguladığı ihracat kısıtlamalarının etkisiyle Çin pazarındaki geleceği belirsizleşen Nvidia’nın operasyonlarını bölerek ülkede bağımsız bir yapı kurmayı planladığı bildiriliyor.

    Nvidia, kısıtlamalar çözüm arıyor

    DigiTimes tarafından aktarılan bilgilere göre Nvidia, Çin'deki faaliyetlerini ayrı bir şirket çatısı altında sürdürmeyi değerlendiriyor. Bu hamle, hem mevcut ihracat kısıtlamalarının doğrudan etkilerini azaltmayı hem de şirketin Çin'deki onlarca yıllık varlığını koruma altına almayı amaçlıyor.

    Son yıllarda ABD’nin getirdiği kısıtlamalar nedeniyle Nvidia’nın Çin’deki AI ve GPU ürünlerine yönelik planları sürekli sekteye uğradı. Şirketin yaptığı her yeni düzenleme kısa süre içinde daha sıkı önlemlerle karşılık buldu. Bu durum, Nvidia’nın Çin pazarında kök salmış 30 yıllık birikimini tehdit eder hale geldi.

    Ortaya atılan iddialara göre Nvidia, Çin’deki faaliyetlerini yerel şirketlerle kurulacak bir ortak girişim üzerinden devam ettirebilir. Böyle bir yapı, Nvidia’nın özellikle yapay zeka ekosistemi tarafında -örneğin CUDA- etkinliğini sürdürmesini sağlayabilir. Donanım tarafında Huawei gibi yerel devlerin hızlı yükselişi karşısında, yazılım ve platform tarafındaki üstünlüğünü korumak Nvidia için oldukça önemli.

    Şirket CEO’su Jensen Huang’ın resmi toplantılarda Çin ile olan 30 yıllık güçlü ilişkilerini sık sık vurgulaması, bu planların perde arkasında şekillendiği iddialarını güçlendiriyor. DigiTimes raporunda, Huang’ın sessizce bir "B Planı" oluşturduğuna ve Çin’de bağımsız bir yapı kurma fikrini ciddi şekilde değerlendirdiğine dikkat çekiliyor.

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