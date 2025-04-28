Nvidia, RTX 50 serisine "SUPER" modelleri eklemeye hazırlanıyor

Bellek kapasitesi ciddi oranda artacak
Sızan bilgilere göre GeForce RTX 5080 SUPER modeli 24 GB, RTX 5070 SUPER ise 18 GB GDDR7 bellek kapasitesiyle gelecek. Bu değerler, mevcut RTX 5080 (16 GB) ve RTX 5070 (12 GB) modellerine kıyasla yüzde 50 oranında bir VRAM artışı anlamına geliyor. Modüllerin 3 GB'lık GDDR7 yapı taşlarına sahip olacağı, daha önce MSI tarafından sızdırılan bilgilerle de örtüşüyor.
Performans tarafında ise büyük bir sıçrama beklenmiyor. SUPER modellerinin mevcut versiyonlardan kayda değer bir fark sunmayacağını belirtiyor. Ancak artırılmış VRAM kapasitesi, özellikle AI gibi bellek yoğunluklu iş yüklerinde ve bazı oyun senaryolarında avantajlar sağlayacaktır.
Ek olarak Nvidia’nın yeni "SUPER" serisi ile birlikte stok erişilebilirliğini artırması bekleniyor. Zira orijinal RTX 50 serisinin yaşadığı bulunabilirlik sorunları, marka imajı açısından olumsuz bir etki yaratmıştı. Yeni RTX 50 SUPER modellerinin resmi tanıtımı için henüz net bir tarih bulunmasa da, beklentiler Computex 2025 etkinliğinde bir duyuru yapılabileceği yönünde. Bu ara Nvidia’nın SUPER kartlarını ana seriden en az bir yıl sonra piyasaya sürdüğünü de belirtelim.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Dikey entegrasyonun son seviyesi artık maliyet kontrolü için süper bir örnek.