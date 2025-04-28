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Tam Boyutta Gör Nvidia’nın RTX 50 serisi lansmanı, beklentilerin aksine oldukça sancılı geçmişti. Stok sorunları, ekran sürücüsü hataları ve eksik ROP birimleri gibi problemler kullanıcıların gözünde yeni kartların albenisini etkiliyor. Öte yandan son gelişmelere göre Nvidia, GeForce RTX 50 serisi için "SUPER" modellerini hazırlıyor. Paylaşılan bilgilere göre GeForce RTX 5080 SUPER ve RTX 5070 SUPER modelleri, yüksek VRAM kapasiteleriyle dikkat çekecek.

Bellek kapasitesi ciddi oranda artacak

Sızan bilgilere göre GeForce RTX 5080 SUPER modeli 24 GB, RTX 5070 SUPER ise 18 GB GDDR7 bellek kapasitesiyle gelecek. Bu değerler, mevcut RTX 5080 (16 GB) ve RTX 5070 (12 GB) modellerine kıyasla yüzde 50 oranında bir VRAM artışı anlamına geliyor. Modüllerin 3 GB'lık GDDR7 yapı taşlarına sahip olacağı, daha önce MSI tarafından sızdırılan bilgilerle de örtüşüyor.

Performans tarafında ise büyük bir sıçrama beklenmiyor. SUPER modellerinin mevcut versiyonlardan kayda değer bir fark sunmayacağını belirtiyor. Ancak artırılmış VRAM kapasitesi, özellikle AI gibi bellek yoğunluklu iş yüklerinde ve bazı oyun senaryolarında avantajlar sağlayacaktır.

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Ek olarak Nvidia’nın yeni "SUPER" serisi ile birlikte stok erişilebilirliğini artırması bekleniyor. Zira orijinal RTX 50 serisinin yaşadığı bulunabilirlik sorunları, marka imajı açısından olumsuz bir etki yaratmıştı. Yeni RTX 50 SUPER modellerinin resmi tanıtımı için henüz net bir tarih bulunmasa da, beklentiler Computex 2025 etkinliğinde bir duyuru yapılabileceği yönünde. Bu ara Nvidia’nın SUPER kartlarını ana seriden en az bir yıl sonra piyasaya sürdüğünü de belirtelim.

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Nvidia, RTX 50 serisine "SUPER" modelleri eklemeye hazırlanıyor