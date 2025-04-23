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    Çin, ABD yaptırımlarından önce milyarlarca dolarlık Nvidia H20 stokladı

    Çinli teknoloji devleri Alibaba, Tencent ve ByteDance, ABD’nin çip kısıtlamalarına Nvidia’nın H20 GPU’sunu eklemeden önce 12 milyar dolarlık sipariş vererek stok oluşturdu.

    Çin, ABD yaptırımlarından önce çok sayıda Nvidia H20 stokladı Tam Boyutta Gör
    Çinli teknoloji devleri, ABD'nin yeni ihracat kısıtlamalarını öngörerek Nvidia’nın Çin’e yönelik yapay zeka çipi H20 için milyarlarca dolarlık sipariş verdi. Japonya merkezli Nikkei’nin haberine göre Alibaba, Tencent ve ByteDance gibi önde gelen firmalar, ABD’nin bu çiplere yönelik yasaklarını devreye almadan önce toplamda 12 milyar doları aşan sipariş oluşturdu. Bu siparişlerin büyük bir kısmı, yaptırımların Nisan ayında devreye girmesinden önce Çin’e sevk edildi.

    Çinli şirketler hazırlıklıydı

    Kaynaklara göre Çinli şirketler, ABD'nin Nvidia’nın H20 modeline kısıtlama getireceğini geçtiğimiz yıl öngörmüştü. Bu nedenle erkenden harekete geçerek 1 milyon adede yakın H20 çipi sipariş ettiler. Söz konusu çipler, yüksek performanslı yapay zeka işlemleri için geliştirilmiş durumda ve şu an için piyasadaki en ileri düzey çözümler arasında yer alıyor.

    Çin, sadece ithalatla yetinmiyor. Huawei, kendi geliştirdiği Ascend A10C ve Ascend 910C serisi çiplerle alternatif üretim konusunda önemli bir yol kat etmiş durumda. Huawei'nin elinde, teorik olarak bir milyon adet Ascend 910C üretimine olanak tanıyabilecek yongaların bulunduğu bildiriliyor. Ancak bu çiplerin üretim teknolojisi, Tayvanlı TSMC gibi gelişmiş üreticilerin gerisinde kalıyor ve EUV litografi gibi ileri üretim tekniklerine erişim henüz mümkün değil.

    ABD Ticaret Bakanlığı, Çin’in dolaylı yollarla gelişmiş çiplere ulaşma çabalarının da farkında. Nvidia H20 gibi ileri seviye çiplerin bazıları, Çin merkezli olmayan ancak Çin’le bağlantılı küresel iştirakler aracılığıyla sipariş edilmeye çalışılıyor. Öte yandan her ne kadar Çinli şirketler milyarlarca dolarlık siparişle önemli bir yedek stok oluştursa da, ABD’nin son ihracat lisansı düzenlemeleriyle planlanan "bir yıllık stok" hedefinin tam anlamıyla tutturulamadığı aktarılıyor. Yaklaşık 1 milyon adet H20 siparişinin ne kadarının fiilen tedarik edildiği de henüz belli değil.

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    simyacı35 8 saat önce

    TOGG varken heee

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    gladiator08 1 gün önce

    ne varsa yerlide kardeşşşiiimmm

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    Sharjor 1 gün önce

    Videoyu açamıyorum :)

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    fatih3453 1 gün önce

    HOŞGELDİN ANDROİPHONE BEBEK

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    TheJudgé 2 gün önce

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