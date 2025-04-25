Intel'den içe yolculuk: Yapay zekada Nvidia’ya meydan okunacak

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Tam Boyutta Gör Teknoloji devi Intel, yapay zeka alanında yıllardır süren başarısız girişimlerinin ardından rotasını köklü bir şekilde değiştiriyor. Yeni CEO Lip-Bu Tan’ın liderliğinde, şirket bu kez dış kaynaklı çözümler yerine kendi bünyesinde geliştireceği ürünlerle Nvidia’nın hakimiyetine doğrudan meydan okumayı hedefliyor.

Hızlı bir çözüm yok

CEO olduktan sonra Tan, ilk finansal sonuç toplantısında analistlerle yaptığı görüşmede, bu dönüşümün kısa vadede sonuç vermeyeceğini açıkça belirtti. Intel’in artık yalnızca çip üretmediğini; veri merkezleri için işlemciden yazılım derleyicilerine, ağ altyapısından donanım sistemlerine kadar uçtan uca çözümler sunduğunu hatırlatan Tan, bu yaklaşımın yapay zekaya da uygulanacağını söyledi.

Tan, “Portföyümüzü yeniden tanımlamak, ürünlerimizi yeni ve gelişmekte olan yapay zeka iş yükleri için optimize etmek üzere bütünsel bir yaklaşım benimsiyoruz. Amacımız müşterilerimiz için tercih edilen platform olmak. Bu da tasarım ve mühendislik zihniyetimizi kökten değiştirmemizi ve müşterilerimizin ihtiyaçlarını önceden tahmin etmemizi gerektiriyor.” dedi.

Intel’in içe yolculuğu

Geçmişte Movidius, Mobileye, Nervana ve Habana Labs gibi birçok AI odaklı çip şirketini bünyesine katan Intel, bu hamlelerle Nvidia'nın önüne geçmeyi veya akımı yakalamayı ummuştu. Ancak yalnızca Mobileye, otonom sürüş teknolojileriyle başarı sağlayabildi. Diğer girişimler, Intel’e beklenen ivmeyi kazandıramadı. Bu nedenle şirket, artık satın alma stratejisinden vazgeçiyor. Intel Mali İşler Direktörü David Zinsner, kısa vadede yeni satın almaların gündemde olmadığının altını da çizdi.

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Intel önemli ve yine kritik bir yola giriyor. Yapay zeka dünyasına bütünsel bir çözüm sunmayı hedefleyen Intel için bu yol, kısa sürmeyecek. Aynı zamanda bu yol, oldukça dolambaçlı ve engebeli de olacak. Zira AI dünyasında firmanın tek rakibi Nvidia değil; AMD’de büyük bir oyunca. Hatta Google, Amazon ve Meta gibi devlerin kendi yapay zeka çiplerini geliştirdiği düşünüldüğünde pazara yeniden girmek zorlu olacaktır.

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Intel'den içe yolculuk: Yapay zekada Nvidia’ya meydan okunacak