Dijital Melek Yatırımcılık 2. Dönem Başvuruları Başladı

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Dijital pazarlama dallarında önemli rolü olan Webtures tarafından düzenlenen Dijital Melek Yatırımcılık programının 2. dönemi başladı. Güvendiği bir fikri veya projesi olan kişilerin, kendilerini duyurması ve daha geniş kitlelere ulaşması için Webtures, girişimci ruhları destekleyerek girişimlerini dijital dünyada pazarlıyor. Kazanan 5 projenin her birine Webtures tarafından 50.000 TL’lik dijital pazarlama yatırımı yapılacak programın son başvuru tarihi 31 Temmuz 2017.





Dijital Melek Yatırımcılık, yüksek potansiyeli olan ve sürdürülebilirliği olan girişimlerin dijital pazarlamanın her alanında desteklenmesiyle gerçekleşen yeni nesil bir melek yatırım modelidir.





Webtures ekibi gelen başvuruları fayda, özgünlük gibi kriterler üzerinden titizlikle değerlendirerek seçtiği girişim fikirlerine veya projelerine hiçbir bedel veya hisse talebi olmadan (tamamen melek) dijital pazarlama yatırımı yapıyor.





Kazanan projeler Webtures deneyiminden ve tüm ekibin mentorluğundan yararlanabilecek. Webtures’ın projelerden tek beklentisi ise ortaklaşa çıkarılan başarı hikayelerini gururla yayınlama hakkı.





Birinci Dönemde 1000 Başvuru Aldı

Geçtiğimiz Şubat ayı içerisinde yaklaşık 1000 başvuru alınan programda, üç aşamalı eleme sürecinin ardından, 60 proje sunumlarını gerçekleştirdi. Üç aylık maratonun sonunda biri sosyal sorumluluk projesi olmak üzere, Otsimo, Althernas ve Tarifebilir dijital melek yatırım almaya hak kazandı.





Webtures CEO’su Kaan Gülten, Dijital Melek Yatırımcılık Programı sayesinde girişimlerin çıktıkları zorlu yolda güçlü bir yol arkadaşı olmayı ve Türkiye’de henüz gelişmekte olan girişimcilik ekosistemine katkıda bulunmayı amaçladıklarını belirtti.

Dijital Melek Yatırımcılık ile ilgili daha fazla bilgiye ulaşmak için bu adresi ziyaret edebilirsiniz.

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