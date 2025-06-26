Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Eurofighter ve F-35 açıklaması

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Tam Boyutta Gör Türk Hava Kuvvetleri’nin gücünün artırılması amacıyla TUSAŞ tarafından Milli Muharip Uçak KAAN geliştiriliyor. Ayrıca yabancı üreticilerden de savaş uçağı alınması planlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eurofighter ve F-35 görüşmeleri hakkında açılama yaptı.

Türkiye’nin F-35 programından çıkarılmasının ardından AB ve İngiltere ortak üretimi Eurofighter'lar için görüşmeler başlamıştı. Son gelinen noktada ise ABD Başkanı Donald Trump’ın göreve gelmesinin ardından F-35’ler için yeniden görüşmeler başladı.

"Eurofighter için olumlu gelişmeler var"

NATO Zirvesi'nde Eurofighter'la ilgili soruya yanıt veren Erdoğan, "Gerek İngiltere gerek Almanya ile görüşmelerimizi yaptık, yapıyoruz ve bu konuda olumlu gelişmeler var. Bıunları da tamamen gerçekleştirdikten sonra adımlarımızı atmış olacağız." yanıtını verdi.

NATO zirvesinde Türkiye, Eurofighter için Almanya ile görüşecek 1 gün önce eklendi

Erdoğan: "F-35 konusunda Trump iyi niyetli"

Erdoğan, F-35'lerle ilgili, " Sayın Trump'la yaptığımız görüşmede tabii S-400'ü konuşmadık. O gündemimizde değil, o iş bitmiş bir iş. F-35 konusunu tabii görüştük. F-35 konusunda da biz 1 milyar 300-400 milyon dolar gibi bir ödeme yaptık ve F-35'leri alma noktasında biz Sayın Trump'ın da iyi niyetli olduğunu gördük. F-16'larımızın tamamıyla bakım, onarımı ve F-35'lerle ilgili de alımla ilgili çalışmalarımızı sorumlu olan arkadaşlarımız devam ettiriyorlar." dedi.

Türkiye’nin 20’den fazla Eurofighter uçağı ve MBDA üretimi Meteor hava-hava füzeleri içeren bir pakete ilgi gösterdiğini, bu paketin toplamda yaklaşık 10 milyar euro değerinde olabileceğini belirtiyor. Türkiye’nin, hem yeni Tranche 4 modelleri hem de daha hızlı envantere alınabilecek eski versiyonları satın almak istediği ifade ediliyor.

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