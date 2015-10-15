Dijital Perde : 16 Ekim'de vizyona girecek filmler

Herkese merhaba ben Yunus, Dijital Perde'nin yeni bölümüne hoşgeldiniz. 16 Ekim haftasında vizyona girecek olan yeni filmleri sizler için değerlendirdik. Bu hafta genç yaşta vefat eden müzik dünyasının büyük isimlerinden Amy Winehouse'un hayatını anlatan Amy'de vizyona girecek. O zaman Dijital Perde, Amy ile başlıyor.





1. Amy (Biyografi, 128 Dakika)





Müzik tarihinin en önemli yetenekleri arasında gösterilen Amy Winehouse'un hayatı beyaz perdeye geliyor. Temmuz 2011'de, henüz 27 yaşında hayata veda eden ünlü müzisyenin kendi anlatımı ve hiç bir yerde yayınlanmamış görüntüleri filmle beraber gün yüzüne çıkıyor. Başarılı müzik kariyerinin yanı sıra Bulimia hastalığı ile mücadelesi de filmin ana konusu. Aynı zamanda Winehouse' un daha önce duyulmamış şarkılarının da bulunduğu filmin yönetmen koltuğunda Senna belgeseli ile büyük başarı ve ses getiren Asif Kapadia bulunuyor.









2. Kara Düzen (Polisiye, Gerilim, 123 Dakika)





James Bulger, eyalet senatörünün erkek kardeşi ve aynı zamanda Güney Boston bölgesinin en azılı mafya üyelerinden biridir. Küçüklük arkadaşı John Connolly ise başarılı bir FBI ajanıdır ve Boston ofisinin en gözde üyesidir. Bu ikilinin yolları uzun yıllar sonra bir İtalyan mafyasını durdurmak üzere tekrar birleşecektir. Bu azılı mafyayı ortadan kaldırmak isteyen FBI ajanı John, kendisine yardım etmesi için James'i ikna etmeye çalışır, James ise rakibini alt etmek için bu ortaklığı kabul edecektir. Ancak bu tehlikeli iş birliği kısa süre içinde kontrolden çıkacak ve ortalık kaosa dönecektir. Başrolde Johnny Deep'i seyredeceğimiz filmde ona Joel Edgerton, Sienna Miller, Juna Temple ve Dakota Johnson gibi usta isimler eşlik ediyor. Filmin yönetmen koltuğunda ise Scott Cooper.









3. Kızıl Tepe (Korku, Dram, Romantik, 119 Dakika)





Usta yönetmen Guillermo del Toro' dan yepyeni bir korku tufanı; Kızıl Tepe... Hayatı travma ve sıkıntılarla dolu olan genç yazar Edith Cushing, yeni bir hayata adım atmak için Thomas Sharpe adında gizemli bir yabancıyla evlenir. Geçmişe ve travmalarına sünger çekmek isteyen yazar, kocası ve onun kız kardeşi Lady Sharpe'in birlikte yaşadığı eve taşınır ve onlarla beraber yaşamaya başlar. Fakat zamanla hem bu evde hemde kocasında daha evvel farketmediği değişimler görecektir. Geçmişten kaçmaya çalışırken, geleceğininde karanlık ve kanlı olduğunu fark edecektir. Charli Hunnam, Jessica Chatain, Tom Hiddleston ve Doug Jones gibi isimlerden oluşan kadrosuyla film dikkatleri üstüne çekiyor. Yönetmen koltuğunda ise korku isminin ustalarından Guillermo del Toro yer alıyor.













4. Kü'fa: Cin Kapanı (Korku, 101 Dakika)





Sorunlu bir ilişki yürüten Serhat ile sevgilisi Burçak, bir türlü mutlu olamamaktadır. Bu ilişkiyi onarmak adına arkadaşları Ceyda ve Semih'ide yanlarına alarak, Serhat'ın annesine miras kalan eve giderek tatil yapmayı planlarlar. Evi ilk gördüklerinde evde ve evin bulunduğu bölgede garip durumlar sezselerde, kısa zamanla alışır ve uyum sağlarlar. Ancak içine kapanık Ceyda'nın huzursuz tavırları yavaş yavaş ortamı bozacaktır. Köyün muhtarının evin eski sahipleri ve ayrıca Serhat hakkında anlatacağı hikaye, herşeyi değiştirecektir. Tatili bitirme kararı alan gençlerin bu kararı hiç kolay olmayacaktır. Yönetmenliğini Aykut Karagöl'ün yaptığı filminde başlıca rollerinde Adnan Zaman, Zerrin Eren, Belma Mamari ve Onur Elaldı bulunuyor.





IMDB : Oluşturulmamış.





5. My Little Pony : Arkadaşlık Oyunları (Animasyon, Aile, Fantastik, 72 Dakika)





Arkadaşlık Oyunları, dört yılda bir düzenlenen ve tüm okulların birbiriyle yarıştığı bir organizasyondur. Bu heyecan dolu yarışmanın galibi her seferinde Crystal Prep Akademi olmaktadır. Bu kez galip gelmek isteyen Canterlot Lisesi öğrencileri güçlerini birleştirir ve yarışmaya çok sıkı şekilde çalışmaya başlar. Fakat bu sırada arkadaşlarından birisinin, en büyük rakipleri Crystal Prep Akademi'nin tarafında yer aldığını fark etmeleriyle herşey değişir. Televizyon serisi olarak başlayıp ardından beyaz perdede boy göstermeye devam eden filmin yönetmen kolduğunda Ishi Rudell otururken, seslendirme kadrosunda Tara Strong, Ashleigh Ball ve Andera Libman gibi isimler bulunuyor.









6. Öyle ya da Böyle (Komedi)





Mehmet ile Hakan Ankara'da tiyatro-yazarlık bölümü mezunu iki yakın arkadaştır. Okul zamanı idealist olan bu iki arkadaş, mezun oldukdan sonra mecburen ideallerinden vazgeçmek zorunda kalırlar. Hayatlarını sündürebilmek için istemeden de olsa dizi-film sektörüne girmek ve kendilerini burada göstermek istemektedirler. Hikayesini yazdıkları Salih Taşova ilgi çekici bi tip olmadığı için ikilinin yazıları okunmamaktadır. Taşova ölürse dikkat çekeceğini düşünen gençleri tuhaf bir macera beklemektedir. Başrollerinde Reha Özcan, Ferit Kaya, Erdal Tosun ve Deniz Özerman'ın yer aldığı filmin yönetmeni ise Alper Kaya.









7. Yaktın Beni ( Komedi, 100 Dakika)





Selam, ailesini kaybetmesine rağmen zor zamanları atlatıp düzenli bi hayata sahip olmaya çalışan itfaiyecidir. En büyük hayallerinden biri ise aşık olduğu İpek ile evlenmek ve mutlu olmaktır. Bu hayal ile yaşayan ve Selam'ın hayatı, uzun süredir görmediği dayısı Macit'in çıkagelmesi ile değişir. İşin tuhaf yanı ise dayısı Macit'de İpeğ'e aşık olur ve olaylar komik bir maceraya sürüklenir. Can Yücel'in yönetmenliğini yaptığı filmin başlıca rollerinde Uğur Yücel, Sarp Apak, Sinem Kobal ve Meltem Cumbul gibi önemli isimler bulunuyor.







