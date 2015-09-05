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Dijital Perde - 3: Haftanın filmleri

4 yıl
12,5b
1
Dijital Perde
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Yunus Çağlayan
Editör ve Prodüksiyon Sorumlusu
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Dijital Perde'nin yeni bölümü yayında. Haftanın öne çıkan filmlerini sizler için bir araya getirdik, iyi seyirler.

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muhammet7634 4 yıl
goo.gl/... Whoaml nete düştü bile arakadaşlar. Saolsun arkadşın sitesinde full hd bir şekilde izleme imkanım oldu :)
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Skywaterr 4 yıl
Minyonları izledim efsane animasyon. 2 3 4 5 6 7 filmi çıksa izlerim. İnanılmaz güzel ya
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Jakkoba 4 yıl
Devamını bekliyoruz süper bir seri..
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0MG90 4 yıl
Minyonlar, Taşıyıcı ve Ben Kimim izlenir
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TheLastNinja 4 yıl
Sakalınız yakışmamış, tarikat üyesi gibi ne o öyle. Sunumunuz başarılı teşekkürler. (Saçlara da bir el atın)
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a_y_k_u_t 4 yıl
Who am i güzel filmdi zaten 1 ay önceden dolaşıyordu nette. Ama MINIONSSSS kuzenleri gezdiriyorum diye kendini eğlendircem resmen :)
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MALTHAEL 4 yıl
Taşıyıcı güzelmiş taşıdığı şeyler filmden de güzel olmuş ama .
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admix 4 yıl
Who Am I dışında hepsi leş
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koçari 4 yıl
minions
transporter
robinsson ve cuma
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ApsinteX 4 yıl
HOW AM I..
Kesinklikle izlenmeli, sürükleyici ve çok akılcı bir senaryo olmuş.
Oyunculuklar da muazzam...
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cancan_burak 4 yıl
Ben dh otomobil incelemeleri yapmalı.Bu tarzda girişim yapması gerekir deyince konu ne olursa olsun dh en iyisi olmalı bu alanda bilgimiz yok denmişti.Şimdi sinema filmleri sunuyorlar.Gün bey uzun süredir tatilde herhalde :(
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darkdiva 4 yıl
İlk film hariç diğerleri tamamen boş ve gereksiz filmler.
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