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Dijital Perde : 9 Ekim'de vizyona girecek filmler

4 yıl
19,9b
1
Dijital Perde
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Yunus Çağlayan
Editör ve Prodüksiyon Sorumlusu
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Herkese merhaba ben Yunus, Dijital Perde'nin yeni bölümüne hoşgeldiniz. 9 Ekim Cuma günü vizyona girecek olan filmleri sizler için değerlendirdik. İyi seyirler! 
1. Ejder Kılıcı

2000 yıl evvel öncesinde geçen Ejder Kılıcı, muhteşem kadrosuyla dikkatleri üzerine çekiyor. Kötü ve hırslı lider Tiberius'un kendi babasını öldürüp kardeşini kör etmesinin ardından, Romalı general Lucius, kör olan Publius'u yanına alarak bir grup askerle Çin'e kaçar. Vahşi Kazlar Kapısı olarak adlandırılan yerde Huo An adlı bir komutanla tanışır ve birbirlerinin saygısını kazanırlar. Bu sırada kötü kalpli Tiberius'da İpek Yolu'nun kontrolünü eline almak için büyük bir orduyla sefere çıkar. Hua An ve Lucius, Tiberius'u durdurmak adına güçlerini birleştirir ve büyük bir mücadele başlar. Çin sinema tarihinin en yüksek bütçeli filmi olma özelliğini taşıyan Ejder Kılıcı'nda Jackie Chan, Adrien Brody, John Cusack ve Sharni Vinson gibi dev isimler bulunuyor. Dev filmin yönetmeni ise Daniel Lee.


2. Geniş Aile: Yapıştır!

2009 ile 2011 yılları arasında televizyonda yer alan komedi dizisi Geniş Aile, beyaz perdeye geliyor.  Cevahir'in babaannesi Hafize hastalanır ve tedavi için gereken parayı bulmaya çalışan Cevahir'in eline bir yerden define haritası geçer. Fakat bu olayı duyan Koyu Bilal, haritanın yarısını çalarak haritanın gösterdiği yere, Ayvalık'a doğru yola çıkar. Geri kalmak istemeyen Cevahir'de Ulvi ile beraber yola çıkar. Definenin peşinden giden bu üçlüyü yol boyunca türlü aksiyon ve macera yalnız bırakmıyor. Diziden alışık olduğumuz Ufuk Özkan, Fırat Tanış, Bülent Çolak ve Bora Akkaş gibi isimlerin olduğu filmde yönetmen koltuğunda Ömer Uğur oturuyor.


3. Hayat Öpücüğü

Sıkıntılı ve takıntılı bir insan olan Metin hastaneye bağlı olarak hayatını sürdürmektedir. Fakat Metin, yaşam dolu bir kadın olan Hayat ile kavgalı ve sıkıntılıda olsa tanışır ve bu ilişki Metin'in hayatını değiştirmesine sebep olur. Aksiyondan ve hastalıklardan çok korkan Metin, Hayat sayesinde yaşamın ne kadar enerji dolu olduğunu ve güzel olduğunu farkedecektir. BKM yapımcılığında karşımıza çıkan filmde Ali Sunal, Hatice Şendil, Ayda Aksel, Janset gibi isimler bulunurken, yönetmenlik koltuğunda Şenol Sönmez bulunuyor.

4. Korku Terapisi
Genç Angela, babası John tarafından cinsel tacize uğradığını ve saldırıya uğradığını söylemektedir. Olayı araştırmak üzere göreve gelen dedektif Bruce Kenner, sonunda John'un suçunu itiraf etmesini sağlar ama ne garipse John bu olaya dair hiçbir şey hatırlamamaktadır.  90'larda geçen hikayede konuyla ilgilenmesi için ünlü psikiyatr Dr.Raines konuya dahil olur fakat açığa çıkan gerçekler, tüm ülkeyi ilgilendirecektir. Ünlü yönetmen Alejandro Amenabar'ın yazıp yönettiği filmin başrollerinde Emma Watson ve Ethan Hawke bulunurken, bu ikiliye David Thewlis, Aaron Ashmore ve Devon Bostick gibi isimler eşlik ediyor.


5. Mantıksız Adam

Otuzyaş kriziyle zor zamanlar geçiren Abe Lucas, küçük bir şehir üniversitesinde felsefe hocasıdır. Hayatta hiçbir şeyden keyif alamamaktadır ve sıkıntılı dönemden geçmektedir. Okuldaki öğretmenlerden Rita ile yaşadığı ilişki yolunda değildir ve kendisini tatmin etmemektedir.  Dersini alan öğrencilerden biri olan Jill ile zamanla aralarında arkadaşlık ilerler. Jill ise sevgilisi ile uzun süredir mutlu bir ilişki yaşasada Abe'i çekici bulmaktan kendini alamaz. Abe ve Jill beraber bi mekanda takılırken, kulak misafiri olacakları birisi, tüm olayları ve hayatları değiştirecektir. Emma Stone ve Jauqin Phoenix'İn başrollerde olduğu filmin yönetmen koltuğunda Woody Allen oturuyor.


6. Tehlikeli Yürüyüş

Fransız ip cambazı Phileppe Petit'in, 1974 yılında New York'daki ikiz kulelerin arasına gerdiği çelik halat üstünde yürümesini ele alan film, aksiyonu ve gerilimi bir arada sunuyor. Petit akıl hocası Rudy'den aldığı destek ve yardımla tüm engellere ve risklere meydan okuyarak kulelerin arasına ip gerip bu tehlikeli yürüyüşü gerçekletirmeyi planlar. O zamanlar tam tamamlanmamış olan kulelerin arasına gereceği halat üstünde dans eden cambaz, tüm dünyanın konuşacağı bir isim olacaktır. Philippe Petit'İn gerçek hikayesinden uyarlanan filmin yönetmen koltuğunda Robert Zemeckis bulunuyor. Başrollerde ise Joseph Gordon Levitt yer alırken, Ben Kinngsley, James Dale ve Ben Schwartz bulunuuyor.


7. Yanlış Kapı

Yıllar sonra Keanu Reeves'i gerilim sahnesinde göreceğimiz filmde, başarılı mimar olan Evan, eşi ve çocukları evde yokken bir hafta sonu kaybolduklarını söyleyen iki genç kadının kapısını çalmasıyla kabus dolu bir sürece girecektir. Mutlu bir evliliği olan Evan'ın hayatı bu olay sonunda alt üst olacaktır.  Herkese güvenilmemesi gerektiğini anlatan filmde aksiyon ve gerilim yüksek dozda. Başrolde Keanu Reeves, Lorenza Izzo ve Ana de Armas bulunurken, yönetmen koltuğunda ünlü korku ustası Eli Roth bulunuyor.



En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Cenkay KESER 4 yıl en beğenilen
Tehlikeli Yürüyüş güzel duruyor, bir süredir takip ediyorum filmi. Gidip görmek gerek.
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1 Avatar
serselner_ 4 yıl
gunes754
Yanlış Kapı daha viztona girmedi

girecekti bu hafta ama çıkmış görünüyor vizyondan bi sonraki haftalarda da görünmüyor. acaba millet beğenmedi diye gişe yapmaz nasıl olsa hiç sokmayalım vizyona diye mi düşündüler
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muratkaya 4 yıl
Film tanıtımlarını bizi yönlendirecek yorumlar eşliğinde vermeniz daha doğru olur.
Çok beğendiğim NTV internet adresindeki haftanın filmleri kısmına bir göz atmanızı öneririm.
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gunes754 4 yıl
Yanlış Kapı daha viztona girmedi
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gevur_hoca 4 yıl
Genis aile merak ettim bakalım gidelim
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sistemli adam 4 yıl
Hepsini birleştirsen adam gibi bir film çıkmaz.
Artık güzel, özgün film çok çok zor geliyor.
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Al1mert 4 yıl
Çok beğendim ama yeri sinema bölümü olmalı.

-edit pardon, burayı konu dışı sanmistim. Mobilde olduğum için karistirdim heralde.
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imakenya dragons 4 yıl
The martian vardi efsane film diyorlar
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alemburda34 4 yıl
Adam akıllı film yok. Geçen haftada doğru dürüst birşey yoktu. Hep komedi Türk filmi bir kerede bilim kurgu yapalım diyen yok. Ayrıca çinlilerin her savaş filmi afişi birbirine çok benziyor.
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LeonEyes 4 yıl
barakli87
Sanki; Yanlış Kapıya Keanu Reeves eğreti durmuş.

Katılıyorum sana adam aksiyon adamı bu tarz film adamı değil bencede.
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Mianfei 4 yıl
Sayin Yunus Bey,
Size sahsi onerimi sunacagim. Acikcasi filmleri boyle toplamaniz hos. Fakat herhangi bi siteden de insanlar buna ulasabilir. Bence donanimhaber gibi bir sitenin editoru olarak filmlere biraz kendi yorumlarinizi katarak icerige donus yaparsaniz cok daha hos olur ve ilgi artar.
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MALTHAEL 4 yıl
Korku Terapisi hoş duruyor .
Ayriyetten korku - gerilim filmi isteyen varsa şuna bir göz atsın derim .
imdb.com/... ( The Fourth Kind 2009 5,9 )
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