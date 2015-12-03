Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

Dijital Perde : Düğün Dernek 2 ve vizyona girecek diğer filmler

3 yıl
25,4b
1
Dijital Perde
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Yunus Çağlayan
Editör ve Prodüksiyon Sorumlusu
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Dijital Perde'nin yeni bölümüne hoşgeldiniz, ben Yunus. Aralık ayının ilk haftasında vizyona girecek olan yeni filmleri sizler için değerlendirdik. Merakla beklenen Düğün Dernek 2 geliyor...
1. Düğün Dernek 2 (Komedi, 112 Dakika)
İlk filmi 2013 yılında seyirci ile buluşan ve rekorlara imza atan Düğün Dernek'in ikinci filmi yine bizlere bol kahkaha ve eğlence vadediyor. İlk filmde oğlunun düğününü büyük bir macera ile yapan İsmail, bu kez ise torununun sünnet düğünü için kolları sıvıyor. Tabii ki bu sünnet düğünü için ekibi tekrar bir araya toplar ve olaylar başlar. Bir sünnet düğünü yine tüm Sivas'ı birbirine katacaktır. İlk filmdeki gibi yine senaryo ve filmin yönetmenliği Selçuk Aydemir imzası taşırken, başrollerdeki Ahmet Kural ve Murat Cemcir'e Rasim Öztekin, İnan Ulaş Torun, Devrim Yakut, Barış Yıldız ve Şinasi Yurtsever eşlik ediyor.
2. Sarmaşık (Dram, 104 Dakika)
Sarmaşık gemisi yük aldıktan sonra tahliye limanı olan Angola’ya gidecektir. Sefer devam ederken geminin armatörü iflas eder ve ortadan kaybolur. Gemi Mısır’a geldiğinde armatörün liman parasını ödemediği anlaşılır, geminin üstünde haciz vardır. Liman yetkilileri gemiyi kimsenin uğramadığı demirleme alanına çekerler. Mürettebattan gemiyi olası tehlikelere karşı hareket ettirebilecek sayıda kişinin kalması gerektiğini belirtirler. Beybaba diye hitap edilen geminin kaptanı, makineden Kürt, mutfaktan kamarot Nadir, gemicilerden Alper ve Cenk, usta gemici olarak da İsmail gemide kalır. Hepsinin kalmayı seçişindeki hikaye başkadır. Sarmaşık bu altı adamın yiyecek ve içecek kıtlığıyla gemide geöirdiği 120 günün hikayesidir.
3. Aşka Özgürlük (Biyografik, Dram, 103 Dakika)
2006 yılında akciğer kanseri sebebiyle hayata gözlerini yuman New Jersey polis teşkilatından Laurel Hester'in gerçek hikayesi beyaz perdeye geliyor. 23 yıllık teşkilat çalışanı Laurel, terminal akciğer kanseri teşhisi ile adeta yıkılır. Eşcinsel olan Laurel, Stacie ile ilişki yaşamaktadır. Öldükten sonra tüm maddi haklarının Stacie'e geçmesini isteyen Laurel'in önünde engel vardır. Resmi olarak evlenemedikleri için, bu işlem kabul görmemektedir. Buna karşı Laurel ve Stacie, birçok gönüllü ile mahkeme kararına karşı büyük bir hukuk müdacelesi başlatır. Peter Sollet'in yönettiği filmin baş rollerinde Julianna Moore ve Ellen Page bulunuyor.
4. Dolanma (Dram, 86 Dakika)
Bir Karadeniz köyüde umutlarını kaybetmiş Kemal ve Cemal kardeşler, babalarından kalan evde yaşamaktadırlar. Yaşadıkları hayat sıkıntılı, umutsuz ve belirsizliklerle doludur. Kendi kendilerine bir şekilde geçinen bu ikilinin hayatına girecek bir kadın herşeyi değiştirecektir. Kemal Nalan isimli bir kadınla eve gelir. Fakat bir zaman sonra Nalan'ın varlığı Cemal'e iyi gelirken, Kemal huzursuz olmaya başlar. Kardeşler arasında anlaşmazlık büyür ve artık Nalan'ın gitmesi gerektiğini düşünürler. Fakat Nalan'dan sonra herşey daha kötü olacaktır. Tunç Davut'un yönettiği filmin başrollerinde Muhammet Uzuner, Defne Halman ve Baran Şükrü Babacan bulunuyor.
5. Life (Biyografik, Dram, 112 Dakika)
Gerçek bir hikayeden esinlenerek çekilen Life, bir magazin fotoğrafçısının James Dean'ın fotoğraflarını çekmesi için görevlendirilmesini konu alıyor. Bir fotoğraf ajansında çalışan Dennis, o günlerde fazla tanınmayan ama geleceğinde ışık görülen James'in fotoğraflarını çekmek  istemektedir. İlk başlarda bu fotoğraflar sonuç getirmesede, zamanla James'in şöhreti artar. Bu şöhretin yükselmesi ile ikilinin ve hayatları büyük bir değişime uğrar. Anton Corbijn'in yönettiği filmde Robert Pattinson, Dane DeHaan ve Ben Kingsley gibi isimler bulunuyor.
6. Macbeth (Tarih, Dram, 113 Dakika)
Shakespeare'in klasiklerinden olan Macbeth'in 2015 versiyonunda İskoç bir dük, asilere karşı verdiği çetin mücadele sonrası yorgun ama gururludur. Bir gün 3 cadıdan kral olacağının kehanetini duyar. Bununla beraber eşinden aldığı destek ile Kral Duncan'ı öldürüp tahta oturur. Fakat bununla yetinmeyen Macbeth gitgide çevresindekilerden şüphe duyan paranoyak haline bürünür. Önüne çıkan herkesi ortadan kaldırmaya başlar. Sorunlar dahada büyüyecektir. Filmin yönetmenliğini Justin Kurzel üstlenirken başrollerinde Michael Fassbender ve Marion Cotillard yer alıyor.
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
redoracle 3 yıl en beğenilen
Düğün derneğe giden olmasa baride,daha fazla çekmeseler boş boş filmler.
1 Yanıt Yanıtla +12
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kerimcem 3 yıl
Düğün Dernek 1 sinede hiç gülememiştim yapay ve ucuz gelmişti 1.sine güldüm bayıldım öldüm diyenlere hiç anlam verememiştim...
1 Yanıt Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
JessieJ 3 yıl
Bakın arkadaşlar düğün dernek bir başarıdır ve Selçuk Aydemir'in bu başarısını küçümsemeyin. Ben Üsküdar'a Giderken İşler Güçler Kardeş Payı ve senaryoda ara sıra yardım ettiği Leyle ile Mecnun'u izlemiş biri olarak Selçuk Aydemir'in zekasını neler yapabileceğini çok iyi biliyorum. TV ye yaptığı diziler gerçekten Türkiye standartlarının üzerinde, ama hedef kitlesi, göndermeleri espirileri anlayacak kitle maalesef reyting getirecek kitle değil ve doğal olarak adam yaptığı sinema filminde bunu tam tersine çevirdi. Düğün Derneği gram beğenmeyen ben yine de halal olsun diyorum çünkü tv'de reyting alan Türk dizilerinin ekran başında ki izleyicilerini direk sinemaya çekti. 28 yaşındayım ve annemin bütün arkadaşları ve o yaşta ki kitle (içlerinde ilk kez sinemaya bu filme gidenler dahi vardı) sinemaya gitti ve çok beğendiğini söyledi.

Adam yıllarca çok kafa dizi senaryoları yazdı ama olmayınca bu sektöre yöneldi ve hakkıdır. Recep İvedikler milyonlar götürüyorsa bu tarza yönelmesi kadar doğal bir şey yok, arz talep meselesi, talep var ki yapıyorlar. Artık şu Türkiye gerçeklerini kabullenmek gerek bu tarz "basit" dizi ve filmler maalesef reyting alıyor, aksi dizi ve filmler ise maalesef reyting kurbanı.


Edit: İmla
Bakın arkadaşlar düğün dernek bir başarıdır ve Selçuk Aydemir'in bu başarısını küçümsemeyin. Ben Üsküdar'a Giderken İşler Güçler Kardeş Payı ve senaryoda ara s...
Devamını Gör
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Reverans! 3 yıl
Düğün dernek 1 de çok eğlenmiştim fakat gidenlerden duymuş olduğum olmasada olur
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
peaceandwar 3 yıl
Düğün Dernek 1 ile 2'yi kıyaslayınca sonuç çokta iyi sayılmaz, umarım tadında kalır seriye bağlamazlar : /
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Reverans! 3 yıl
Düğün dernek 1 de çok eğlenmiştim fakat gidenlerden duymuş olduğum olmasada olur .

Bu hafta bi de biz değerlendirelim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
asau 3 yıl
Millet o kadar gülmeye hasret ki, her açıdan kalitesiz filmlere akın ediyor, film yapımcıları da sanıyorlar ki çok kaliteli film çekiyoruzz, buna harbi harbi inanıyorlar. Çok izlenmek çok kaliteli işler yapıldığının kanıtı değildir agalar, bunu anlayın....
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
esmerbuyucu 3 yıl
Düğün dernek 2 benim gözümde baştan kaybediyor. Çocukları sakat bırakan sünnetin birde düğünü çok meşruymuş gibi gösteriyorlar. Gerçi bunu izleyecek kitlenin bu tarz şeylerin umurunda olduğunu sanmıyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Jakkoba 3 yıl
Bugün gittim düğün derneğe. Millet 6 gişeyede sıra oluşturmuştu gören bedava bişeyler dağıtıyor o kadar yoğundu.Birde hafta sonu tabi.Filme gelirsek güldüğüm yanlar vardı.Ama çok fazla gereksiz dialoglar vardı.Pek bişey anlamadım.Dürüst konuşmak gerekirse sıkıldığım zamanlarda oldu.
Dikkat ettimde salon full doluydu ve büyük bir salondu.Gereksiz dialoglara bile gülen bir grup vardı.Yaklaşık salonun sağına soluna ortasına dağılmış 15 20 kişilik grup.Benim mimiklerimin bile oynamadığı sahnelere güldüler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
koçari 3 yıl
Düğün dernek güzeldi. Her şeye burun kıvırmayın.umarım seriye bağlayıp cılkını çıkarmazlar daha fazla.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
K0BE_24 3 yıl
Popüler olan her şeye sallamak zorunda değilsiniz gençler sakin. Düğün Dernek 2 diğer Türk komedilerinin yanında gayet de gidilebilir duruyor.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gereksizzz111 3 yıl
Dugun dernek 2 yi sahsen begendim guldurdu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Gencbeyiin 3 yıl
Düğün dernek 2 7 aralıkta izlemeye gideceğim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
casperfriendly 3 yıl
Düğün dernek 2 gerçekten çok hoş olmuş. Kesinlikle gitmeniz tavsiye olunur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
casperfriendly 3 yıl
Zevkler ve renkler tartışılmaz ama bizim insanlar bunu bile tartışma konusu yaparlar. Gerçekten ilginç.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
umut_baris 3 yıl casperfriendly
barakli87

Zevkler ve renkler tartışılmaz ama bizim insanlar bunu bile tartışma konusu yaparlar. Gerçekten ilginç.

Zevk tartışmıyoruz zaten yapıtı eleştiriyoruz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
05:44
Acer Predator Thronos PUBG Turnuvasındayız!
1,2b izlenme · 14 sa. yeni video
00:00
Cep telefonlarında ÖTV Zammı | Konuk: Vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl
8,1b izlenme · 3 hf.
12:35
Samsung Galaxy A70 mercek altında: Merak edilen her şey
7,7b izlenme · 3 hf.
09:23
280.000 TL'lik 8K televizyon Türkiye'de | İşte detaylar
9,4b izlenme · 1 hf.
25:20
Huawei telefonlara Google darbesi | Android kullanımına sınırlama
13b izlenme · 4 gün
09:30
Nokia 5.1 Plus ile oyun deneyimi
2,2b izlenme · 1 gün
12:58
Karşınızda Android 10: Özellikler ve izlenimler
14,4b izlenme · 2 hf.
05:25
150.000TL'lik oyuncu sistemi testte | ACER Predator Thronos ön inceleme
9,1b izlenme · 2 hf.
20:30
Monster'da Bu Hafta - Metro Exodus
667 izlenme · 14 sa. yeni video
17:11
Google Stadia inceleme | Bilgisayar, konsol olmadan 4K oyun oyna
8,5b izlenme · 1 hf.
11:01
Huawei için bunun telafisi çok zor | ARM krizi ve etkileri
16,1b izlenme · 2 gün
07:12
Honor 20 Pro elimizde | Dünyanın ilk f/1.4 kameralı telefonu
7,6b izlenme · 3 gün
07:36
Hiçbir Zaman Çıkış Yapmayan PlayStation Özel Oyunu!
9,4b izlenme · 2 hf.
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim