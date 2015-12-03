Dijital Perde : Düğün Dernek 2 ve vizyona girecek diğer filmler

Dijital Perde'nin yeni bölümüne hoşgeldiniz, ben Yunus. Aralık ayının ilk haftasında vizyona girecek olan yeni filmleri sizler için değerlendirdik. Merakla beklenen Düğün Dernek 2 geliyor...

1. Düğün Dernek 2 (Komedi, 112 Dakika)

İlk filmi 2013 yılında seyirci ile buluşan ve rekorlara imza atan Düğün Dernek'in ikinci filmi yine bizlere bol kahkaha ve eğlence vadediyor. İlk filmde oğlunun düğününü büyük bir macera ile yapan İsmail, bu kez ise torununun sünnet düğünü için kolları sıvıyor. Tabii ki bu sünnet düğünü için ekibi tekrar bir araya toplar ve olaylar başlar. Bir sünnet düğünü yine tüm Sivas'ı birbirine katacaktır. İlk filmdeki gibi yine senaryo ve filmin yönetmenliği Selçuk Aydemir imzası taşırken, başrollerdeki Ahmet Kural ve Murat Cemcir'e Rasim Öztekin, İnan Ulaş Torun, Devrim Yakut, Barış Yıldız ve Şinasi Yurtsever eşlik ediyor.

2. Sarmaşık (Dram, 104 Dakika)

Sarmaşık gemisi yük aldıktan sonra tahliye limanı olan Angola’ya gidecektir. Sefer devam ederken geminin armatörü iflas eder ve ortadan kaybolur. Gemi Mısır’a geldiğinde armatörün liman parasını ödemediği anlaşılır, geminin üstünde haciz vardır. Liman yetkilileri gemiyi kimsenin uğramadığı demirleme alanına çekerler. Mürettebattan gemiyi olası tehlikelere karşı hareket ettirebilecek sayıda kişinin kalması gerektiğini belirtirler. Beybaba diye hitap edilen geminin kaptanı, makineden Kürt, mutfaktan kamarot Nadir, gemicilerden Alper ve Cenk, usta gemici olarak da İsmail gemide kalır. Hepsinin kalmayı seçişindeki hikaye başkadır. Sarmaşık bu altı adamın yiyecek ve içecek kıtlığıyla gemide geöirdiği 120 günün hikayesidir.

3. Aşka Özgürlük (Biyografik, Dram, 103 Dakika)

2006 yılında akciğer kanseri sebebiyle hayata gözlerini yuman New Jersey polis teşkilatından Laurel Hester'in gerçek hikayesi beyaz perdeye geliyor. 23 yıllık teşkilat çalışanı Laurel, terminal akciğer kanseri teşhisi ile adeta yıkılır. Eşcinsel olan Laurel, Stacie ile ilişki yaşamaktadır. Öldükten sonra tüm maddi haklarının Stacie'e geçmesini isteyen Laurel'in önünde engel vardır. Resmi olarak evlenemedikleri için, bu işlem kabul görmemektedir. Buna karşı Laurel ve Stacie, birçok gönüllü ile mahkeme kararına karşı büyük bir hukuk müdacelesi başlatır. Peter Sollet'in yönettiği filmin baş rollerinde Julianna Moore ve Ellen Page bulunuyor.

4. Dolanma (Dram, 86 Dakika)

Bir Karadeniz köyüde umutlarını kaybetmiş Kemal ve Cemal kardeşler, babalarından kalan evde yaşamaktadırlar. Yaşadıkları hayat sıkıntılı, umutsuz ve belirsizliklerle doludur. Kendi kendilerine bir şekilde geçinen bu ikilinin hayatına girecek bir kadın herşeyi değiştirecektir. Kemal Nalan isimli bir kadınla eve gelir. Fakat bir zaman sonra Nalan'ın varlığı Cemal'e iyi gelirken, Kemal huzursuz olmaya başlar. Kardeşler arasında anlaşmazlık büyür ve artık Nalan'ın gitmesi gerektiğini düşünürler. Fakat Nalan'dan sonra herşey daha kötü olacaktır. Tunç Davut'un yönettiği filmin başrollerinde Muhammet Uzuner, Defne Halman ve Baran Şükrü Babacan bulunuyor.

5. Life (Biyografik, Dram, 112 Dakika)

Gerçek bir hikayeden esinlenerek çekilen Life, bir magazin fotoğrafçısının James Dean'ın fotoğraflarını çekmesi için görevlendirilmesini konu alıyor. Bir fotoğraf ajansında çalışan Dennis, o günlerde fazla tanınmayan ama geleceğinde ışık görülen James'in fotoğraflarını çekmek istemektedir. İlk başlarda bu fotoğraflar sonuç getirmesede, zamanla James'in şöhreti artar. Bu şöhretin yükselmesi ile ikilinin ve hayatları büyük bir değişime uğrar. Anton Corbijn'in yönettiği filmde Robert Pattinson, Dane DeHaan ve Ben Kingsley gibi isimler bulunuyor.

6. Macbeth (Tarih, Dram, 113 Dakika)